Công an thông tin vụ việc 4 người bị chém thương tích

Công an thông tin ban đầu kết quả xác minh vụ việc gây thương tích xảy ra ngày 10/5 tại xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 17h20 ngày 10/5, tại khu vực đường ngõ trước cửa nhà ông Bùi Trung Thiều (SN 1962 tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên), Bùi Trung Mạnh (SN 1974, trú tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên (Cạnh nhà và là anh họ ông Thiều) dùng dao chém gây thương tích cho 4 người.

Các nạn nhân gồm: Anh Bùi Trung Thiệu (SN 1993, trú tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, con trai ông Thiều); bà Vũ Thị Huê (SN 1958, trú tại thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên, hàng xóm nhà ông Thiều); chị Bùi Thị Thảo (SN 1998, con gái ông Thiều) và cháu Phạm Thanh Phong (SN 2023, con chị Thảo và là cháu ngoại ông Thiều) đều có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình; sau khi gây án, Bùi Trung Mạnh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CTV.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an xã Thư Vũ phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, tài liệu và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng để khẩn trương truy bắt đối tượng gây án.

Qua xác minh, xác định: Khoảng 17h20 ngày 10/5, tại khu vực đường ngõ trước cửa nhà ông Thiều, Mạnh đã dùng dao (dạng dao nhà bếp, cán gỗ, mũi bằng) chém gây thương tích cho anh Thiệu. Lúc này, chị Thảo bế con là cháu Phong chạy ra bị Mạnh dùng dao chém; chị Thảo sau đó chạy đến nhà bà Huê, đưa cháu Phong cho bà Huê thì Mạnh chạy đến chém cháu Phong và chém vào tay bà Huê.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Mạnh cầm theo hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Huê, anh Thiệu, chị Thảo, cháu Phong được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình (Anh Thiệu, chị Thảo, cháu Phong bị đa chấn thương; bà Huê bị thương nhẹ ở tay). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa anh Mạnh và ông Thiều từ trước.

Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng, đến 21h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn cách hiện trường khoảng 1km tại khu vực khu dân cư thôn Thuận An, xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.