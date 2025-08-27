Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Công an Nghệ An ứng phó nhanh, giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra

  • Thứ tư, 27/8/2025 12:02 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Nhờ làm tốt công tác dự báo, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động công tác ứng phó, từ đó giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đặc biệt là tại các xã giáp biển trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, đến trưa 26/8, tỉnh Nghệ An chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão số 5, đây là một thông tin đáng mừng. Có được kết quả trên chính là nhờ công tác chủ động ứng phó với bão của cấp ủy chính quyền và các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, trong đó có vai trò rất lớn của lực lượng Công an.

Để ứng phó với bão số 5, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bão và mưa lớn, bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Cong an Nghe An, Bao so 5, Thuy hai san, Khu vuc nguy hiem anh 1

Lực lượng công an đã chủ động công tác ứng phó bão số 5.

Đặc biệt, đối với các xã, phường ven biển, Công an địa phương chủ động tham mưu và phối hợp với cấp ủy chính quyền tổ chức di dời người dân đến địa điểm an toàn, kiên quyết không để người dân trên các tàu cá, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Việc sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đã được hoàn thành trước 12 tiếng trước khi bão đổ bộ.

Việc Công an Nghệ An đã chủ động ứng phó nhanh, kịp thời, đã góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn, được cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Văn Hậu

Công an Nghệ An Bão số 5 Thủy hải sản Khu vực nguy hiểm Nghệ An Bão Công an Nghệ An Bão số 5 Thủy hải sản Khu vực nguy hiểm

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Nghệ An

      Nghệ An
      • Diện tích: 16.493,7 km²
      • Dân số: 2.978.700
      • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 3 thị xã, 17 huyện
      • Vùng: Bắc Trung Bộ
      • Mã điện thoại: 238
      • Biển số xe: 37

