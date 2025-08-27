Công an Nghệ An ứng phó nhanh, giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra

Nhờ làm tốt công tác dự báo, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động công tác ứng phó, từ đó giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đặc biệt là tại các xã giáp biển trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, đến trưa 26/8, tỉnh Nghệ An chưa có thiệt hại về người do ảnh hưởng của bão số 5, đây là một thông tin đáng mừng. Có được kết quả trên chính là nhờ công tác chủ động ứng phó với bão của cấp ủy chính quyền và các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, trong đó có vai trò rất lớn của lực lượng Công an.

Để ứng phó với bão số 5, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống bão và mưa lớn, bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Lực lượng công an đã chủ động công tác ứng phó bão số 5.

Đặc biệt, đối với các xã, phường ven biển, Công an địa phương chủ động tham mưu và phối hợp với cấp ủy chính quyền tổ chức di dời người dân đến địa điểm an toàn, kiên quyết không để người dân trên các tàu cá, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Việc sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đã được hoàn thành trước 12 tiếng trước khi bão đổ bộ.

Việc Công an Nghệ An đã chủ động ứng phó nhanh, kịp thời, đã góp phần quan trọng giảm thiểu thiệt hại do bão số 5 gây ra trên địa bàn, được cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.