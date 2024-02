Công an làm việc với tài xế ôtô đạp ngã người đi xe máy ở Hà Nội

Cơ quan công an sẽ mời tài xế ôtô có hành vi đạp ngã người đàn ông đi xe máy trên phố Phúc La (Hà Đông, Hà Nội) để xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Ngày 19/2, liên quan đến vụ việc người đàn ông điều khiển ôtô dừng xe giữa đường, sau đó xuống xe đạp ngã người đi xe máy chở hàng trên phố Phúc La, chỉ huy Công an phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội) cho biết đơn vị sẽ mời tài xế ôtô đến làm việc và báo cáo Công an quận Hà Đông.

Theo chỉ huy Công an phường Phúc La, thời điểm xảy ra sự việc, người dân ở đó đã báo cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ công an phường đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, tài xế ôtô đã rời khỏi đó.

Hình ảnh cắt từ video.

"Qua làm việc với tài xế xe máy, người này cho biết bản thân không có thương tích và không ảnh hưởng đến hàng hóa trên xe, do đó đề nghị được tiếp tục di chuyển", chỉ huy Công an phường Phúc La thông tin.

Trước đó, sự việc kể trên được cho là xảy ra vào chiều 17/2 tại phố Phúc La (phường Phúc La, quận Hà Đông).

Camera từ một chiếc ôtô trên đường đã ghi lại hình ảnh người đàn ông điều khiển ôtô con dừng xe giữa đường, người này xuống xe và lao vào đạp ngã tài xế xe máy đang chở hàng ở phía sau.

Một số người dân chứng kiến đã vào can ngăn. Tài xế ôtô cũng rời khỏi hiện trường bỏ mặc người đàn ông cùng xe máy đổ giữa đường.