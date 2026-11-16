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Xã hội

Công an làm việc với người đàn ông đập phá kính ôtô ở TP.HCM

  • Thứ hai, 16/11/2026 13:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an phường Dĩ An (TP.HCM) mời làm việc người đàn ông chửi bới, ném điện thoại và bẻ gãy kính ô tô sau mâu thuẫn giao thông.

Ngày 16/11 trao đổi với báo Tiền Phong, một lãnh đạo Công an phường Dĩ An, TP.HCM cho biết đơn vị đã mời Võ Minh Tâm (SN 1997, trú tại phường Dĩ An) đến làm việc để xác minh vụ chửi bới, đập phá kính ô tô sau mâu thuẫn giao thông.

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Tâm tại cơ quan công an.

Trước đó, tối 15/11, qua nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook, Công an phường Dĩ An phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông la lối, chửi bới và đập phá kính ô tô tại khu vực ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường Dĩ An.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Dĩ An tiến hành xác minh, xác định người đàn ông xuất hiện trong clip là Võ Minh Tâm.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/11, sau khi tham gia ăn uống tại nhà bạn trong hẻm 420 Nguyễn Tri Phương, Tâm gọi vợ đến đón. Khoảng 17h20 cùng ngày, khi đứng tại ngã ba đường Nguyễn Tri Phương và hẻm 434, Tâm nhìn thấy vợ điều khiển xe máy chở con trai rẽ vào hẻm.

Cùng thời điểm, anh Trịnh Duy Thực (SN 1983, trú tại phường Dĩ An) điều khiển ô tô VinFast biển số 50H-699.67 rẽ trái vào hẻm 434. Cho rằng ô tô va quẹt với xe máy của vợ, Tâm bực tức, ném điện thoại vào kính chắn gió phía trước ô tô, đồng thời lớn tiếng chửi bới, yêu cầu tài xế xuống xe.

Mặc dù được vợ và những người xung quanh can ngăn, Tâm vẫn tiếp tục chửi bới, kéo tài xế ra khỏi xe. Khi anh Thực kéo kính cửa bên trái lên, Tâm dùng hai tay bẻ gãy kính, đồng thời kéo tay nắm cửa khiến bộ phận này bung ra, hư hỏng.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Dĩ An đã vào cuộc xác minh và mời những người liên quan làm việc để làm rõ vụ việc.

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https://tienphong.vn/cong-an-lam-viec-voi-nguoi-dan-ong-dap-pha-kinh-o-to-o-tphcm-post1894795.tpo

Nguyễn Tiến/Tiền Phong

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  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

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