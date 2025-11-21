Công an Hà Nội xử lý một người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật

Ngày 21/11, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội xử lý một trường hợp cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật về công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản mạng xã hội Threads đăng tải thông tin về việc người nhà bị ốm, nhưng nhờ có quan hệ với bác sĩ trong Bệnh viện Bạch Mai, nên được ưu tiên khám chữa bệnh. Việc đăng tải thông tin này đã tạo nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Bạch Mai.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xử lý trường hợp vi phạm. Ảnh: CAHN.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã xác định tài khoản viết đăng tải nội dung trên là của N.T.H (SN 1990, trú tại: Yên Hòa, Hà Nội). Tại cơ quan Công an, N.T.H đã thừa nhận nội dung trên là hoàn toàn hư cấu, không đúng sự thật. N.T.H đã gỡ bỏ bài viết trên và đăng tải thông tin đính chính về Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ củng cố hồ sơ để xử lý N.T.H theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.