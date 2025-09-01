Công an Hà Nội hỗ trợ cựu chiến binh tham dự Lễ kỷ niệm A80

Trong sự kiện A80, CATP Hà Nội vừa tổ chức bảo đảm tuyệt đối ANTT, vừa hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các cựu chiến binh, người cao tuổi, cùng nhân dân Thủ đô chung vui ngày hội lớn.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc kháng 2/9 là sự kiện trọng đại của đất nước. Với tinh thần trách nhiệm, Công an TP Hà Nội đã triển khai toàn diện các phương án bảo đảm ANTT phục vụ người dân, du khách tham dự sự kiện.

Đặc biệt, để tri ân những công lao của các thế hệ đi trước, CATP chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí hàng nghìn chỗ ngồi ở những vị trí thuận lợi, dọc các tuyến phố để các cựu chiến binh, người cao tuổi trực tiếp theo dõi các đoàn diễu binh, diễu hành.

Cùng với đó, nhiều cựu chiến binh, người cao tuổi đã được CATP hỗ trợ về y tế, phương tiện di chuyển để có thể tham dự trọn vẹn ngày hội lớn của non sông.

Công an TP Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để các cựu chiến binh tham dự Lễ kỷ niệm A80. Ảnh: CAHN.

Trong số các cựu chiến binh được CATP hỗ trợ tham dự Lễ kỷ niệm có cụ Lê Bình (sinh năm 1927, hiện trú tại phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội), là một trong những "nhân chứng sống" của lịch sử. Sau khi tham gia giành chính quyền trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 tại quê nhà Thanh Chương, Nghệ An (nay là xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An), cụ Lê Bình tiếp tục chiến đấu ở Thượng Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Đến tháng10/1954, cụ Lê Bình vinh dự có trong đoàn quân chiến thắng trở về tham gia tiếp quản Thủ đô.

Tiếp đó, Cụ trở thành cán bộ Bộ Tư lệnh cảnh vệ, làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ. Với những chiến công, thành tích đã đạt được, cụ Lê Bình vinh dự được nhận Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký (năm 1963), Huy chương chiến thắng hạng nhất do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký (năm 1958), Huân chương kháng chiến hạng nhất do đồng chí Trường Chinh ký (năm 1985) và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Dù tuổi đã cao, việc đi lại gặp không ít khó khăn, cụ Lê Bình vẫn luôn ấp ủ hi vọng được tham dự Lễ kỷ niệm A80. Bởi với cụ, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là còn là cơ hội để chứng kiến sự đổi thay của đất nước sau chặng đường 80 năm.

Sau khi trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cụ Lê Bình cũng như xem xét các điều kiện, CATP Hà Nội đã phối hợp với các Sở, Ngành và đơn vị liên quan sắp xếp phương án hỗ trợ cụ Lê Bình tham dự Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình vào đúng ngày 2/9. Cùng với việc bố trí nơi lưu trú, phương tiện di chuyển, CATP cũng cử cán bộ y tế theo dõi sức khỏe thường xuyên cho cụ Lê Bình, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian tham dự sự kiện.

CATP Hà Nội đã phối hợp với các Sở, Ngành và đơn vị liên quan hỗ trợ cựu chiến binh tham dự Lễ kỷ niệm A80. Ảnh: CAHN.

Còn với cựu chiến binh Phan Văn Minh (sinh năm 1958, người dân tộc Cor, tỉnh Quảng Ngãi), đây là lần đầu tiên ông đến Hà Nội. Trong câu chuyện với CBCS Công an TP Hà Nội, ông cho biết gia đình làm lâm nghiệp, điều kiện kinh tế cũng không dư giả nhưng với mong muốn trực tiếp tham dự “ngày hội non sông”, ông đã lên đường ra Hà Nội.

Đến Thủ đô, dự định ban đầu của ông Minh là “ngủ đâu cũng được” nhưng qua sự kết nối của các tình nguyện viên, ông đã được mời về một phòng trọ miễn phí dành cho các cựu chiến binh.

Sau khi nắm được hoàn cảnh, điều kiện của ông Phan Văn Minh, CATP đã liên hệ, sắp xếp chỗ ở tại Nhà khách CATP và phối hợp với các cơ quan liên quan để ông Minh được tham dự trọn vẹn Lễ kỷ niệm A80. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, đã gặp gỡ, trò chuyện, động viên khích lệ ông Phan Văn Minh.

Chia sẻ về cảm xúc, suy nghĩ của mình, cả cụ Lê Bình và ông Phan Văn Minh đều gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và các CBCS Công an Thủ đô đã hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để có cơ hội tham dự sự kiện kỷ niệm đặc biệt của đất nước. Đó không chỉ là niềm vinh dự khi được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của dân tộc mà còn là sự động viên tinh thần to lớn, giúp thế hệ đi trước cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đối với những cống hiến, hy sinh của mình.

Công an TP Hà Nội xác định Lễ kỷ niệm A80 không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa".

Vì vậy, cùng với việc huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm, CATP cũng nỗ lực làm tốt công tác dân vận, gắn kết chặt chẽ với nhân dân. Những việc làm thiết thực, đầy nghĩa tình đã để lại dấu ấn sâu đậm, thể hiện sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm của lực lượng Công an Thủ đô đối với các thế hệ cha anh đi trước, đồng thời lan tỏa những hình ảnh đẹp, nhân văn của CATP.