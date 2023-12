Công an Hà Nội đề nghị tài xế gây tai nạn đến làm việc

Ngày đầu ra quân, CSGT Hà Nội xử lý nhiều tài xế xe khách, xe chở hàng

0

Ngay sau khi Công an TP Hà Nội phát động Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, các đội địa bàn thuộc Phòng CSGT Công an thành phố đã hưởng ứng triển khai.