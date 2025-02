Công an giải cứu cụ bà 88 tuổi rơi xuống giếng

Ngày 15/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết lực lượng Công an xã An Khang đã kịp thời giải cứu bà Lã Thị Tu (88 tuổi, trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang, TP Tuyên Quang) bị rơi xuống giếng nước sâu phía sau nhà.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 14/2, Công an xã An Khang nhận được tin báo của người dân về việc cụ bà không may sẩy chân rơi xuống giếng. Nhận định tình huống nguy cấp do nạn nhân tuổi cao, thời tiết lạnh giá, nếu không được đưa lên kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Đại úy Trần Việt Phương cùng các cán bộ công an xã đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ. Lực lượng công an sử dụng thang và dây thừng tiếp cận hiện trường. Sau 30 phút, bà Tu được đưa lên mặt đất an toàn. Lực lượng Công an xã An Khang, TP Tuyên Quang xuống giếng nước sâu để cứu bà Tu. Ảnh: Công an Tuyên Quang. Sau 30 phút, bà Tu được đưa lên mặt đất an toàn.

Sau khi được giải cứu, nạn nhân được đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. May mắn, bà Tu không bị thương nặng, chỉ có dấu hiệu mệt mỏi do hoảng sợ và lạnh. Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an, chị Lê Thị Bích Hạnh (con gái bà Tu) đã gửi thư cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Khang. Người dân địa phương cũng bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân.

