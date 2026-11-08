Công an điều tra nữ giúp việc thô bạo với cụ bà nằm liệt giường

Phát hiện nữ giúp việc đánh vào tay, di chuyển cụ bà nằm liệt giường một cách thô bạo, gia đình tại Nghệ An đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Camera ghi lại cảnh nữ giúp việc đánh vào tay, di chuyển cụ bà nằm liệt giường một cách thiếu nhẹ nhàng.

Lãnh đạo Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) xác nhận, đơn vị tiếp nhận thông tin về việc nữ giúp việc đánh vào tay, di chuyển cụ bà nằm liệt giường một cách thiếu nhẹ nhàng. Sự việc xảy ra cách đây nhiều ngày và sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng công an trực tiếp làm việc với nữ giúp việc để xác minh.

Tại buổi làm việc, nữ giúp việc thừa nhận những hành vi chưa đúng của mình và bày tỏ sự hối lỗi. Hai bên gia đình trao đổi, thỏa thuận, không phát sinh khiếu kiện. Gia đình cụ bà cũng chấm dứt việc thuê người này ngay sau đó.

Trước đó, đoạn video ghi lại cảnh nữ giúp việc có những lời nói, hành động không phù hợp trong quá trình chăm sóc một cụ bà nằm liệt giường được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc.

Theo nội dung video, trong quá trình chăm sóc, nữ giúp việc có hành vi đánh vào tay cụ bà. Khi di chuyển, thay đổi tư thế nằm cho cụ, người này cũng có những thao tác thiếu nhẹ nhàng. Những hình ảnh trên khiến nhiều người bày tỏ sự bất bình, đồng thời đặt ra vấn đề về trách nhiệm, thái độ và kỹ năng của người làm công việc chăm sóc người cao tuổi, người bệnh.

Người chia sẻ video là chị N.L.A (trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An). Chị L.A cho biết, sự việc xảy ra tại gia đình mình. Do mẹ già yếu, bị bệnh và nằm liệt giường, cần có người thường xuyên chăm sóc, trong khi chị phải đi làm nên gia đình đã thuê người giúp việc để hỗ trợ.

Theo chị L.A, nữ giúp việc quê ở xã Hiến Sơn, tỉnh Nghệ An, được gia đình thuê với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền lương, gia đình còn bảo đảm ăn, ở và bố trí mỗi tháng một ngày nghỉ.

Sự việc được phát hiện khi chị L.A xem lại hình ảnh từ hệ thống camera lắp đặt trong phòng mẹ. Qua camera, chị phát hiện những hành vi không đúng mực của nữ giúp việc trong quá trình chăm sóc người thân. Sau đó, gia đình trình báo sự việc đến cơ quan công an.