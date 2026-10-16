Concert bán hết 50.000 vé, ca sĩ Việt có lãi đậm không?

Concert hàng chục nghìn khán giả liên tiếp xuất hiện. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đằng sau các đêm nhạc hoành tráng, khả năng thu hồi vốn cũng là thách thức lớn.

Thị trường concert Việt đang bước vào giai đoạn sôi động với sự xuất hiện của nhiều chương trình quy mô lớn. Trong 3 tháng cuối năm, khán giả có thể theo dõi hàng loạt sự kiện như Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà “say hi”, concert của Big Bang, Mỹ Tâm, Tùng Dương, HIEUTHUHAI hay Phùng Khánh Linh… Một số concert có quy mô hàng chục nghìn khán giả nhưng vẫn nhanh chóng hết vé.

Bài toán xoay quanh concert Việt

Nhìn nhận về sự bùng nổ của các concert trong khoảng 3 tháng cuối năm với Tri Thức - Znews, ThS. Lê Anh Tú, giảng viên Khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho biết đây là tín hiệu tích cực và theo anh, xu hướng này đã hình thành từ vài năm trước.

Khán giả Việt ngày càng ủng hộ các concert, tạo động lực để nhà tổ chức liên tục triển khai những chương trình mới. Những diễn biến này cho thấy văn hóa thưởng thức âm nhạc trực tiếp và sẵn sàng chi tiền mua vé đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Nghệ sĩ Việt không chỉ thu hút khán giả trong nước mà còn có sức hấp dẫn với người hâm mộ quốc tế, trong đó có khán giả từ các nước lân cận sang Việt Nam xem concert.

“Tôi cảm thấy vui khi chứng kiến điều đó, bởi đây cũng là dấu hiệu cho thấy giá trị của văn hóa Việt Nam ngày càng được khẳng định, có khả năng lan tỏa ra thế giới, thu hút khách du lịch và tạo thêm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm văn hóa”, anh nói.

Khán giả hiện sẵn sàng chi những khoản tiền đáng kể để theo đuổi thần tượng. Không chỉ dừng ở mức 1-2 triệu đồng, có người còn chi tới hàng chục triệu đồng cho một cặp vé để đi xem nghệ sĩ họ yêu thích. Điều này cho thấy sức chi và mức độ gắn bó của người hâm mộ với thần tượng rất lớn.

Nếu nghệ sĩ và ê-kíp tạo ra được trải nghiệm thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn, khán giả sẵn sàng bỏ tiền. Chuyên gia cho rằng trong thời gian tới, các thế hệ khán giả tiếp theo thậm chí có thể còn chi tiêu mạnh tay hơn để theo đuổi thần tượng.

Concert Tinh hà "say hi" diễn ra vào 17/10 tới. Ảnh: BTC.

Bà Hồng Nhung, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Truyền thông Đông Nam cũng cho rằng đây là tín hiệu tích cực, nhất là khi thị trường đang ghi nhận sự phát triển của nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và lễ hội địa phương.

Ngoài doanh thu trực tiếp từ hoạt động biểu diễn, concert còn tạo ra tác động đối với những ngành dịch vụ liên quan, đặc biệt du lịch. Theo bà Hồng Nhung, các sự kiện âm nhạc có khả năng thu hút lượng lớn khán giả từ địa phương khác, kéo theo nhu cầu lưu trú, đi lại, ăn uống và sử dụng dịch vụ.

“Du lịch là ngành đầu tiên hưởng lợi, lưu trú, đi lại, ăn uống và các dịch vụ đều gia tăng”, bà Hồng Nhung cho biết.

Concert Việt có phát triển bền vững?

Tuy vậy, đằng sau các đêm nhạc hoành tráng, khả năng thu hồi vốn là thách thức lớn với các nhà sản xuất concert. Khi được yêu cầu ước tính doanh thu của các concert khoảng 30.000-50.000 khán giả, bà Hồng Nhung cho rằng rất khó đánh giá hiệu quả kinh doanh chỉ dựa trên quy mô khán giả hoặc giá vé. Nó còn phụ thuộc vào cách BTC bán hàng hóa, phát triển IP... phía sau.

Theo chuyên gia, thành công của những chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai hay Tinh hà “say hi” không chỉ đến từ doanh thu bán vé. Các chương trình này còn có nhãn hàng đồng hành, được phát sóng trên truyền hình và khai thác trên nền tảng số...

“Nếu chỉ là một chương trình thuần bán vé, khả năng thu hồi vốn sẽ không bảo đảm lắm. Thay vào đó, họ tạo ra format. Bản thân format đó đã được bảo đảm bởi nhãn hàng đồng hành, phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số. Qua đó, họ có được rất nhiều nguồn thu”, bà phân tích.

“Concert chỉ là điểm kết cuối cùng của một format, họ thu thêm và được quảng bá truyền thông thêm. Do đó, một doanh nghiệp bình thường đứng ra tổ chức concert mà chỉ bán vé thôi thì chưa bảo đảm thành công”, bà Hồng Nhung nói.

Tốc độ bán vé của concert Em xinh "say hi" chậm hơn hẳn các đồng nghiệp nam. Ảnh: BTC.

Việc đánh giá hiệu quả của một concert cần đặt trong toàn bộ hệ sinh thái sản xuất, thay vì chỉ nhìn vào số lượng vé bán ra. Một chương trình có thể thu hút đông khán giả nhưng vẫn đối mặt với rủi ro nếu chi phí sản xuất lớn, trong khi nguồn thu phụ thuộc chủ yếu vào tiền vé.

Đặc biệt, với nghệ sĩ quốc tế, chi phí đưa chương trình về Việt Nam có thể tăng mạnh do yêu cầu về sản xuất, kỹ thuật và thiết kế sân khấu... Theo bà Hồng Nhung, dù những nghệ sĩ này có sức hút lớn, doanh nghiệp vẫn phải cân nhắc kỹ bài toán tài chính. Bà thậm chí tiết lộ bản thân từng thua lỗ sau lần tổ chức sự kiện Asia Artist Awards (AAA) với dàn sao quốc tế ở sân Mỹ Đình.

Về vấn đề này, ông Lê Anh Tú nhận định concert diễn ra ồ ạt nhưng không phải trường hợp nào cũng có lãi bởi khán giả sẽ chọn lọc. Tuy nhiên, ông tin concert vẫn là một xu hướng tương đối bền vững.

"Sẽ có chương trình thua lỗ, có chương trình thu lợi nhuận lớn, hòa vốn hoặc chỉ lãi một chút. Nhưng đó là kết quả kinh doanh của từng sự kiện, khác với xu hướng phát triển chung của thị trường. Văn hóa nghe nhìn tại Việt Nam đang ngày càng phát triển. Đây là xu thế đã tiến triển khoảng 5-6 năm qua và tiếp tục mở rộng, chứ không phải hiện tượng nhất thời. Có thể khẳng định nhu cầu thưởng thức các chương trình âm nhạc trực tiếp sẽ còn tồn tại và phát triển, nhưng điều đó không có nghĩa mọi concert đều thành công về mặt tài chính", ông nói.

Concert thúc đẩy du lịch, cần đầu tư để vươn ra quốc tế

Bên cạnh đó, một vấn đề khác là, để concert Việt thu hút khán giả quốc tế và tạo sức lan tỏa rộng hơn, theo bà Hồng Nhung, thị trường cần đầu tư vào công nghệ biểu diễn, phát huy màu sắc văn hóa riêng và tăng cường hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài. Chẳng hạn, concert Big Bang tới đây thu hút lượng lớn khán giả quốc tế đến với Hà Nội.

Một trong những hướng đi được bà đề xuất là xây dựng các chương trình âm nhạc mang thương hiệu Việt, mời nghệ sĩ quốc tế biểu diễn cùng nghệ sĩ trong nước trên cùng sân khấu. Các chương trình có thể được phát triển thành tuần lễ âm nhạc hoặc lễ hội kéo dài, qua đó mở rộng quy mô và tăng khả năng tiếp cận khán giả quốc tế.

Nhóm nhạc Big Bang tổ chức concert ở Hà Nội, thu hút nhiều khán gỉa quốc tế đến với Việt Nam. Ảnh: YG Entertainment.

Dù vậy, mô hình này đòi hỏi nguồn lực lớn, từ chi phí sản xuất đến uy tín và năng lực tổ chức. Theo bà Hồng Nhung, doanh nghiệp khó có thể tự gánh toàn bộ khoản đầu tư nếu thiếu sự hỗ trợ từ các đối tác và cơ quan quản lý.

Sự bùng nổ của concert mở ra cơ hội cho thị trường âm nhạc Việt, nhưng để chuyển thành năng lực cạnh tranh lâu dài, bài toán không chỉ nằm ở việc tổ chức thêm nhiều đêm diễn. Điều quan trọng hơn là xây dựng được thương hiệu, mô hình kinh doanh và năng lực sản xuất đủ mạnh để các chương trình Việt có thể tiếp cận thị trường khu vực và thế giới.

Theo bà Hồng Nhung, những chuỗi concert như Anh trai vượt ngàn chông gai hay Tinh hà “say hi” đã đạt quy mô lớn và thu hút đông đảo khán giả. Tuy nhiên, việc tổ chức thành công nhiều đêm diễn, thậm chí đưa chương trình ra nước ngoài, chưa đồng nghĩa với việc một thương hiệu giải trí Việt đã đủ sức vươn tầm quốc tế.

Điều thị trường cần hướng tới không chỉ là gia tăng số lượng đêm diễn hay sức chứa khán giả, mà còn là tạo ra những chương trình có bản sắc, mô hình tổ chức và sức lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi trong nước, thu hút được khán giả quốc tế.