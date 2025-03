Con trai Ronaldo gây chú ý

Một đoạn clip ghi lại màn trình diễn nổi bật của Ronaldo Jr được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, con trai CR7 thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp đưa bóng vào lưới. Ngoài ra, Ronaldo còn khoe nền tảng kỹ thuật tốt khi vượt qua nhiều hậu vệ trước khi sút tung lưới đối thủ.

Nhiều người hâm mộ khen ngợi tiềm năng của Ronaldo Jr. Trên X, một tài khoản bình luận: "Cậu nhóc này sẽ là ngôi sao trong tương lai". CĐV khác lên tiếng: "Tôi trông chờ cha con Ronaldo sẽ sát cánh cùng nhau trên sân cỏ". Người hâm mộ khác bình luận: "Ronaldo Jr có những pha xử lý quá giống cha mình".

Ronaldo Jr gây sốt trong nhiều năm gần đây bởi những màn trình diễn ấn tượng ở các đội trẻ Juventus, MU hay Al Nassr. Nhiều người hâm mộ tin rằng không có gì ngạc nhiên khi Ronaldo Jr thu hút sự chú ý từ nhiều CLB lớn và các nhà tuyển trạch. Con trai CR7 được đánh giá có thể chất vượt trội cùng nền tảng kỹ thuật tốt.

Trên mạng xã hội, Ronaldo thường xuyên khoe ảnh tập gym cùng con trai. Hồi tháng 2, cha con CR7 cùng nhau khoe múi bụng khiến cư dân mạng trầm trồ. Ronaldo Jr được cha chỉ dạy nghiêm khắc từ khi còn nhỏ, với mong muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Ronaldo Jr từng cùng U13 Al Nassr vô địch giải trẻ Saudi Arabia vào năm 2023. Với đà phát triển của Ronaldo Jr cộng với thể trạng của Cristiano Ronaldo hiện tại, người hâm mộ có thể mơ về ngày hai thế hệ nhà Ronaldo sát cánh trên sân cỏ.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.