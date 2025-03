Tín hiệu mới của MU

Cuộc biểu tình trước trận đấu tại Old Trafford mang theo thông điệp rõ ràng: người hâm mộ Manchester United quá chán ngán với giới chủ của CLB. Nhưng giữa những tiếng hô phản đối và sự u ám bao trùm, HLV Ruben Amorim vẫn kiên định với kế hoạch của mình.

Và trong trận hòa 1-1 với Arsenal, một khoảnh khắc thoáng qua đã hé lộ phần nào tương lai mà Amorim đang cố gắng kiến tạo.

Phút 53 của trận đấu, Manchester United bất ngờ mang đến cho người hâm mộ một hình ảnh hiếm hoi về lối chơi mà Amorim đang xây dựng. Diogo Dalot lao lên từ cánh trái, tung một đường tạt bóng chính xác vào vòng cấm.

Ở phía đối diện, Noussair Mazraoui - cũng trong vai trò hậu vệ cánh - xuất hiện đúng lúc để tung cú volley đẹp mắt. Đáng tiếc, pha dứt điểm của anh lại đi đúng vào vị trí của David Raya.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng nó đủ để vẽ lên một phần của "bức tranh Amorim". Lối chơi của ông không phải là những đường bóng dài vô định hay những pha tấn công ngẫu hứng, mà là hệ thống được tổ chức bài bản, nơi hậu vệ cánh có thể phối hợp nhịp nhàng như tiền đạo cánh. Đó là một viễn cảnh đầy hứa hẹn, dù nó mới chỉ xuất hiện thoáng qua như một ánh chớp giữa cơn giông.

Nhưng ngay khi người hâm mộ bắt đầu mơ mộng, hiện thực khắc nghiệt lại kéo họ trở lại mặt đất. Dẫn trước 1-0 và tưởng như đã có thể kiểm soát trận đấu, Man United rốt cuộc lại không giữ được lợi thế.

Arsenal đến Old Trafford với mục tiêu giành trọn ba điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch. Nhưng trong phần lớn thời gian của trận đấu, họ trông có vẻ thiếu ý tưởng, thiếu tốc độ và quan trọng nhất là thiếu sự sắc bén.

Dù vậy, Manchester United cũng không khá hơn. Một lần nữa, người ta phải đặt câu hỏi về cách bố trí nhân sự của Amorim khi ông tiếp tục sử dụng bộ đôi Casemiro và Christian Eriksen ở tuyến giữa.

Nếu ai đó hy vọng đây sẽ là một cặp tiền vệ trung tâm có thể kiểm soát thế trận, họ sẽ phải thất vọng. Cả hai đều thiếu tốc độ, thiếu khả năng tranh chấp và thường xuyên để lộ khoảng trống.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút 76, Arsenal cuối cùng cũng tìm được đường vào khung thành United. Jurriën Timber lẻn vào khoảng trống trước khi chuyền bóng cho Declan Rice. Cú sút của tiền vệ người Anh là hoàn hảo - bóng đi thẳng vào góc xa, đập cột dọc và bay vào lưới. Old Trafford chết lặng.

Từ một trận đấu mà Man United có thể giành trọn ba điểm, họ kết thúc với một kết quả hòa. Không đủ để khiến Arsenal hài lòng, nhưng cũng chẳng đến mức là thảm họa. Với Liverpool, đây lại là một món quà.

Bất chấp kết quả không như mong đợi, trận đấu này vẫn mang đến một số tín hiệu tích cực cho Man United. Amorim có thể chưa hoàn thiện được hệ thống của mình, nhưng ít nhất, ông mang đến một chút cảm giác về tương lai.

Điểm sáng lớn nhất không nằm ở chiến thuật, mà ở tinh thần của các cầu thủ. Joshua Zirkzee có thể không phải là mẫu trung phong lý tưởng cho lối chơi pressing cường độ cao, nhưng anh vẫn miệt mài đeo bám, cố gắng tạo áp lực lên hàng thủ đối phương. Bruno Fernandes tiếp tục là nhạc trưởng trên sân, và dù đội bóng chưa thể vận hành trơn tru, anh vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Chính Fernandes là người mở tỷ số với một cú đá phạt đầy bất ngờ vào cuối hiệp một. David Raya để lộ một khoảng trống lớn bên cột phải, và tiền vệ người Bồ Đào Nha không bỏ lỡ cơ hội. Đó không phải là một pha bóng đẹp mắt, nhưng nó mang đến sự hiệu quả.

Dù vậy, vấn đề lớn nhất của Manchester United không nằm ở trên sân, mà là bên ngoài đường biên.

Trước trận đấu, hàng nghìn CĐV đã biểu tình phản đối nhà Glazer. Họ yêu cầu giới chủ Mỹ rời đi, yêu cầu một sự thay đổi thực sự chứ không phải một tấm màn che như Sir Jim Ratcliffe. Trong gần hai thập kỷ, Man United đã bị rút cạn nguồn lực - hàng tỷ bảng bị lãng phí vào những khoản nợ, lãi suất và các thương vụ chuyển nhượng thất bại.

Amorim có thể là một luồng gió mới, nhưng ông vẫn phải làm việc trong một môi trường đầy rẫy những vấn đề tồn đọng. Và nếu không có sự thay đổi từ gốc rễ, ngay cả những ý tưởng chiến thuật tốt nhất cũng khó có thể giúp Man United lấy lại vị thế của mình.

Trận hòa này không giúp Man United cải thiện đáng kể vị trí trên BXH, nhưng ít nhất nó mang đến một chút hy vọng. Amorim có một kế hoạch, có một ý tưởng rõ ràng. Những cầu thủ trẻ đang dần thích nghi. Và quan trọng nhất, người hâm mộ vẫn ở đó, vẫn chiến đấu, vẫn không ngừng đòi hỏi một Man United tốt hơn.

Có thể, một ngày nào đó, Amorim sẽ nhìn lại khoảnh khắc ở phút 53, khi Dalot và Mazraoui phối hợp trong hệ thống mà ông mong muốn. Có thể, đó sẽ là khoảnh khắc đặt nền móng cho một Man United mới. Hoặc có thể, đó chỉ là một lát cắt thoáng qua, một giấc mơ dang dở trong hành trình tìm lại ánh hào quang đã mất.

Dù thế nào đi nữa, Manchester United vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước - dù con đường ấy có thể còn rất dài.

