Con trai Messi ghi tuyệt phẩm

Mới 6 tuổi, Ciro Messi nhanh chóng để lại dấu ấn đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá. Con trai của M10 có một pha ghi bàn solo ấn tượng tại học viện của Inter Miami. Cụ thể, Ciro nhận bóng từ phần sân nhà, vượt qua ba cầu thủ đối phương và dứt điểm chính xác vào góc dưới bên phải khung thành.

Pha ghi bàn tuyệt đẹp của Ciro nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Một người nhận xét: "Đúng là con của Messi rồi. Không dễ gì để dạy được pha rê bóng như vậy".

Một người khác cũng lên tiếng khen ngợi: "Cậu bé này chính là người được chọn. Hãy gửi Ciro đến La Masia ngay!" Nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ sự ngạc nhiên với tài năng của cậu bé: "Cậu nhóc này có tài năng kinh khủng và sẽ có tương lai tươi sáng sau này".

Bàn thắng của Ciro gợi nhớ đến siêu phẩm của Lionel Messi trước Getafe vào năm 2007. Khi ấy, Messi chỉ mới 19 tuổi. Anh nhận bóng từ phần sân nhà, vượt qua nửa đội hình Getafe và cả thủ môn Luis Garcia trước khi ghi bàn vào góc xa. Bàn thắng đó đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp lẫy lừng của M10.

Sau khi rời Barcelona vào năm 2021, Messi có hai năm thi đấu cho PSG trước khi chuyển đến Mỹ. Tại Inter Miami, anh nhanh chóng trở thành ngôi sao số một, thu hút sự chú ý từ người hâm mộ và giới truyền thông.

Ngoài Ciro, hai người anh trai là Mateo và Thiago cũng đang theo học tại học viện của Inter Miami. Gia đình Messi đang dần xây dựng một di sản bóng đá mới tại Mỹ.

