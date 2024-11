Con trai HLV Simeone làm lu mờ Julian Alvarez

Phút 37, Giuliano Simeone thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền dài của Nahuel Molina. Tiền vệ người Argentina làm khán đài Wanda Metropolitano vỡ òa với cú sút chéo góc chuẩn xác, đưa chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Con trai của HLV Diego Simeone ăn mừng cảm xúc sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại La Liga 2024/25 và cũng là pha lập công đầu tiên trong màu áo đội một Atletico Madrid. Ở mùa giải năm ngoái, Giuliano khoác áo Deportivo Alaves dưới dạng cho mượn và đã có 1 bàn, 2 kiến tạo.

Pha lập công của Giuliano giúp Atletico Madrid thoải mái triển khai thế trận. Đến phút 84, Sorloth ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà với pha chạy chỗ và dứt điểm lạnh lùng. Công đầu thuộc về Rodrigo De Paul với pha chọc khe xé toang hàng thủ đội khách.

Trong ngày Simeone tỏa sáng, tiền đạo đắt giá Julian Alvarez lại không để lại dấu ấn nào đáng kể. Cựu sao Man City bị thay ra từ phút 65 để nhường chỗ cho Angel Correa.

3 điểm có được trước Las Palmas giúp Atletico Madrid tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém vị trí dẫn đầu của Barca 10 điểm (23 so với 33 điểm). Chiến thắng này cũng giúp "Rojiblancos" lấy lại tinh thần sau chuỗi trận không thành công, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng mong manh trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch La Liga.

