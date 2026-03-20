Con trai cấu kết với băng nhóm giả công an cướp 2 triệu USD

TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án nhóm bị cáo giả danh công an đến kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ để cướp hơn 2,2 triệu USD, với mức phạt từ 1 đến 18 năm tù.

Ngày 20/3, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo trong vụ giả danh công an cướp hơn 2,2 triệu USD .

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Huỳnh Du.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Phạm Lý Phương (35 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) 17 năm tù; Đào Xuân Lộc (35 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) 18 năm tù; Nguyễn Anh Duy (33 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, Gia Lai) 16 năm tù; Nguyễn Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ phường Hoa Lư, Ninh Bình) 16 năm tù, cùng về tội Cướp tài sản.

Lê Nguyên Bình (38 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, Gia Lai) 8 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm, tổng hợp hình phạt 9 năm tù;

Lò Việt Chung (33 tuổi, ngụ phường Tân Triều, Đồng Nai) 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, Phạm Lý Phương sống cùng mẹ ruột là bà Lý Thị Hoa tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Biết mẹ thường nhận và cất giữ tiền USD tại nhà, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt khi hay tin bà Hoa sắp nhận số tiền 2.281.700 USD từ bà P.T.M.L (ngụ TP.HCM).

Phương sau đó liên hệ Đào Xuân Lộc để bàn kế hoạch cướp tiền. Lộc rủ thêm Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy tham gia. Từ ngày 23/2 đến 10/3/2025, nhóm này nhiều lần gặp nhau tại xã Bến Cầu để bàn bạc phương án thực hiện.

Theo phân công, Phương đóng vai trò “nội gián”, cung cấp thông tin về thời điểm nhận tiền và nơi cất giữ. Lộc, Tuấn Anh và Duy sẽ giả danh công an đến kiểm tra, uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8/3/2025, một người phụ nữ tên Hương (chưa rõ lai lịch, sống tại Campuchia) gọi qua ứng dụng Telegram hỏi bà L. mượn 2,5 triệu USD . Đến rạng sáng 10/3/2025, sau khi chuẩn bị được 2.281.700 USD , bà L. giao người làm thuê mang số tiền này từ TP.HCM về nhà mẹ vợ của người này tại phường Gò Dầu, Tây Ninh để cất giữ.

Sau đó, bà L. báo cho bà Hương biết. Người này gọi điện cho bà Hoa, nhờ cử người đến nhận tiền. Bà Hoa yêu cầu Phương đến lấy 2.281.700 USD mang về nhà cất giữ.

Ngay khi nhận được thông tin từ Phương, nhóm của Lộc lập tức hành động. Khoảng 13h cùng ngày, Tuấn Anh và Duy vào nhà bà Hoa, tự xưng là công an đến kiểm tra nguồn gốc ngoại tệ. Cả nhóm quay phim, yêu cầu cung cấp giấy tờ nhằm tạo áp lực tâm lý.

Lợi dụng lúc bà Hoa mất cảnh giác, Tuấn Anh nhanh chóng lấy thùng chứa tiền USD, cùng Duy chạy ra xe ô tô chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, nhóm này mang tiền về TP.HCM, bỏ thùng carton, chia nhỏ tiền để cất giữ và tiêu xài. Lộc chỉ đạo đổi 20.000 USD lấy khoảng 500 triệu đồng. Tuấn Anh đưa 150 triệu đồng cho bạn gái, số tiền còn lại được các đối tượng chia nhau giữ.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này tiếp tục di chuyển ra Hà Nội thuê căn hộ ở, liên hệ nhiều người đổi USD sang tiền Việt. Trong đó, 100.000 USD được bán với giá hơn 2,57 tỷ đồng .

Các bị cáo còn sử dụng tài khoản ngân hàng của người quen để nhận tiền, sau đó chuyển đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Một phần tiền còn được cho người khác vay hoặc nhờ rút tiền mặt để sử dụng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 1.959.800 USD và 40 triệu đồng tại một khách sạn ở Hà Nội, xác định là tang vật của vụ án.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phạm Lý Phương đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng còn lại bỏ trốn qua nhiều địa phương như Hà Nội, Ninh Bình, Đồng Nai, Gia Lai.

Đến ngày 24/3/2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lộc, Tuấn Anh và Duy khi đang lẩn trốn tại Gia Lai.

Theo HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, các bị cáo chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng và sử dụng thủ đoạn tinh vi. Việc giả danh lực lượng công an để thực hiện hành vi cướp tài sản không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng.

Đối với bà Lý Thị Hoa (hiện đã bỏ trốn), cơ quan tố tụng xác định qua lời khai của Phạm Lý Phương cho thấy số tiền hơn 2 triệu USD bà Hoa nhận nhằm mang sang Campuchia có dấu hiệu vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Viện kiểm sát đã yêu cầu Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý sau.