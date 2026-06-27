Con trai Beckham và bạn gái hơn 9 tuổi đính hôn?

Con trai út của David Beckham là Cruz Beckham vướng tin đồn đã đính hôn. Lý do là bạn gái anh Jackie Apostel đeo nhẫn trên ngón áp út.

Tờ Daily Mail đưa tin hôm 25/6, Cruz Beckham, 21 tuổi, cùng cha là David Beckham và bạn gái tới theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Scotland tại Miami Stadium trong khuôn khổ World Cup 2026.

Trong loạt ảnh đăng trên Instagram một ngày sau đó, Jackie Apostel (30 tuổi) - bạn gái của Cruz Beckham - gây chú ý khi đeo chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út ở bàn tay trái. Trong hình ảnh, Cruz Beckham và bạn gái hơn 9 tuổi có cử chỉ thân mật. Kèm theo bức ảnh, Jackie Apostel viết: "Chỉ đơn giản là rất vui khi được ở đây". Loạt ảnh lập tức làm dấy lên nghi vấn con trai Beckham đã đính hôn.

Jackie Apostel đeo nhẫn ở ngón áp út trong hình ảnh mới. Ảnh: Jackie Apostel/Instagram.

Cả Jackie và Cruz đều diện áo đấu của đội tuyển Brazil. Jackie sinh tại São Paulo, có mẹ là người Brazil và cha là người Đức. Cô mang hai quốc tịch và lớn lên giữa Brazil, Đức.

Trong trận đấu, Brazil giành chiến thắng 3-0 trước Scotland. David Beckham cũng xuất hiện trên khán đài và ôm con trai để ăn mừng. Jackie còn thể hiện sự gắn bó với gia đình Beckham khi mặc một thiết kế thuộc thương hiệu thời trang của anh trai Cruz là Romeo Beckham.

Hiện Cruz Beckham và Jackie Apostel chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn đính hôn. Đại diện của Cruz cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Cruz Beckham và Jackie Apostel bắt đầu hẹn hò từ mùa hè năm ngoái sau khi được người quản lý giới thiệu. Mối quan hệ của họ từng thu hút sự chú ý vì khoảng cách 9 tuổi.

Trong buổi giao lưu với người hâm mộ hồi tháng trước, Jackie tiết lộ cả hai gặp nhau lần đầu tại một phòng thu âm. Thời điểm đó, họ cùng tham gia buổi sáng tác nhạc. Mối quan hệ giữa họ nhanh chóng phát triển thành tình yêu.

"Chúng tôi được xếp vào cùng một buổi viết nhạc và đều rất đam mê âm nhạc. Sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân rồi yêu nhau", cô chia sẻ.

Khi được hỏi về buổi hẹn hò đầu tiên, Cruz và Jackie còn có màn tranh luận. Ban đầu, Cruz cho rằng đó là buổi xem phim tại rạp chiếu ngoài trời. Sau đó, 2 người đính chính là lần đầu hẹn hò, họ ngồi làm nhạc trong phòng thu đến 3h.

Jackie kể: "Chúng tôi ở phòng thu đến tận 3h nhưng anh ấy còn không hôn tôi, nên tôi không tính đó là buổi hẹn hò". Cruz lập tức giải thích: "Lúc đó tôi quá hồi hộp".

Theo Jackie, cả 2 đều nhận ra tình cảm dành cho nhau ngay từ buổi tối hôm ấy. Đến hôm sau, họ mới chính thức có buổi hẹn hò đầu tiên khi cùng đi xem phim tại một rạp chiếu ngoài trời.

Jackie hiện cũng đồng hành trong sự nghiệp âm nhạc của Cruz. Bạn gái hỗ trợ anh trong quá trình sáng tác và quảng bá các sản phẩm mới. Con trai út nhà Beckham phát hành đĩa đơn đầu tay vào 2025 và đang từng bước theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.