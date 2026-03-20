Con trai bầu Hiển và nhiều doanh nhân trúng cử đại biểu HĐND Hà Nội

  • Thứ sáu, 20/3/2026 14:24 (GMT+7)
Hà Nội công bố 125 người trúng cử đại biểu HĐND, trong số này có nhiều doanh nhân như ông Đỗ Vinh Quang, con trai bầu Hiển, ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tân Á Đại Thành.

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Do Vinh Quang anh 1

Ông Đỗ Vinh Quang (con trai ông Đỗ Quang Hiển) trúng cử HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Số đại biểu được bầu của HĐND TP Hà Nội là 125 đại biểu. Tổng người trúng cử là 125 đại biểu.

Các lãnh đạo thành phố trúng cử có: ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Đông, Phó bí thư thường trực Thành ủy; ông Dương Đức Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND TP; Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Trần Thế Cương; Phó chủ tịch HĐND TP Phạm Thị Thanh Mai; Phó chủ tịch HĐND TP Phạm Quý Tiên.

Ông Đỗ Vinh Quang (con trai ông Đỗ Quang Hiển), Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group, lần đầu trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội.

Do Vinh Quang anh 2

Ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Duy Chính, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, đã trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đơn vị bầu cử số 10 gồm các phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát.

https://vtcnews.vn/con-trai-bau-hien-cung-124-nguoi-trung-cu-dai-bieu-hdnd-tp-ha-noi-ar1008594.html

Minh Tuệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đỗ Vinh Quang Hà Nội Bầu Hiển Đỗ Vinh Quang Con trai bầu Hiển HĐND Hà Nội Nguyễn Duy Chính bầu cử

    Đỗ Quang Hiển hay được gọi là Bầu Hiển, là ông bầu Câu lạc bộ Bóng đá T&T Hà Nội. Bầu Hiển còn là một doanh nhân giàu có, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T (cổ phiếu 6,85%). Ông cũng là Chủ tịch HĐQT của: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Công ty CP Quản lý Quỹ Sài Gòn - Hà Nội (SHF); Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS); Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp SHB (SHB Land); Tổng Công ty Bảo hiểm BSH; Công ty TNHH MTV T&T Đà Nẵng; Công ty TNHH T&T Hồ Chí Minh. Ông hiện là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ TP. Hà Nội; Uỷ viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

    Bạn có biết: Hãng T&T của ông lúc đầu buôn bán các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị văn phòng, thiết bị viễn thông.

    • Ngày sinh: 19/10/1962
    • Học vấn: Đại học Tổng hợp Hà Nội (ngành Vật lý vô tuyến)
    • Vợ: Lê Thành Hòa
    • Con: 2

Thu tuong Pham Minh Chinh sap tham Nga hinh anh

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Nga

22 phút trước 14:21 20/3/2026

0

Nhận lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22 tới 25/3.

