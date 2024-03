Một 'cơn sốt' khác hồi sinh nhờ Taylor Swift

Người hâm mộ Taylor Swift trên toàn thế giới đã tự thiết kế những chiếc vòng tay tình bạn và trao đổi chúng tại đêm diễn thuộc The Eras Tour, theo CNA.

Được coi là một xu hướng hoài niệm quá khứ, cơn sốt vòng tay tình bạn đã thực sự trở lại nhờ Taylor Swift và The Eras Tour. Người hâm mộ đã và đang tạo ra hàng chục đến hàng trăm chiếc vòng để mua bán, giao lưu với các Swifties tại những buổi biểu diễn trực tiếp của thần tượng.

Không chỉ phủ sóng rộng khắp cộng đồng Swifties, vòng tay tình bạn còn xuất hiện trong chuyện tình lãng mạn giữa Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce, theo The Guardian.

Thời gian đầu, Travis đã làm một chiếc vòng tay tình bạn ghi số điện thoại của mình, hy vọng có thể chụp lại khoảnh khắc ấy trong buổi biểu diễn của Taylor. Mặc dù không có cơ hội trao chiếc vòng cho bạn gái hiện tại, Travis xem chiếc vòng là vật chứng tình yêu lịch sử của cả hai.

Điều này khiến người hâm mộ càng thêm "sục sôi" vì vòng tay tình bạn.

Nguồn gốc vòng tay tình bạn

Không ai rõ nguồn gốc chính xác của vòng tay tình bạn nhưng một số người tin rằng chúng xuất hiện lần đầu tiên ở khu vực Trung và Nam Mỹ. Chúng dần trở nên phổ biến trong giới hippie (những người có liên hệ với văn hóa phản kháng của thập niên 1960 - PV) vào những năm 1970, 1990 và đầu những năm 2000.

Mặc dù Swifties đã khiến vòng tay tình bạn gây sốt trở lại nhưng hoạt động buôn bán những kiểu vòng đặc trưng tại các sự kiện âm nhạc đình đám đã có từ vài thập kỷ trước khi Taylor Swift ra mắt.

Ví dụ, vòng tay Kandi (phát âm giống "candy" - “kẹo”) xuất hiện vào những năm 1990, đặc biệt phổ biến với những người tham dự concert EDM và hòa mình vào văn hóa rave (khái niệm "quẩy" để nói về buổi tiệc tùng, ăn chơi - PV). Giống như vòng tay tình bạn của Taylor Swift, chúng thường được làm bằng hạt cườm đủ màu và in chữ.

Raver cũng sẽ trao đổi những chiếc vòng Kandi tự chế sau khi thực hiện một cú bắt tay "PLUR" tượng trưng cho hòa bình (peace), tình yêu (love), sự đoàn kết (unity) và sự tôn trọng (respect).

Nhóm bạn tổ chức tiệc xâu vòng tình bạn ở thành phố Culver khi Eras Tour của Taylor Swift dừng chận tại Los Angeles năm 2023. Ảnh: Los Angeles Times.

Đúng như tên gọi, những chiếc vòng tay tình bạn tượng trưng cho mối quan hệ bạn bè gắn kết. Chúng thường được làm thủ công bằng chỉ thêu, hạt cườm và dây nhựa.

Thực tế, cách làm vòng tay tình bạn không tuân theo quy chuẩn nhất định nên Swifties có thể thỏa sức sáng tạo. Chẳng hạn, một số người sử dụng ruy băng trong thiết kế của mình.

Thời gian hoàn thiện vòng tay sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp của thiết kế cũng như kinh nghiệm của người làm. Một số Swifties nói với CNA Lifestyle rằng mỗi chiếc vòng tay có thể mất từ ​​dưới 5 phút đến hơn 30 phút.

Thông điệp của mỗi chiếc vòng sẽ gắn liền với tựa đề, lời bài hát hoặc những câu chuyện cười được cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift truyền tai nhau. Điều đặc biệt là màu sắc và phong cách chiếc vòng sẽ phù hợp với thông điệp bài hát để tạo nên tính cá nhân hóa.

Sarah Tan, một Swifties kể từ khi nữ ca sĩ ra mắt vào năm 2006, cho biết sự nổi lên của vòng tay tình bạn liên quan mật thiết đến lời bài hát You're On Your Own, Kid (2022): "So make the friendship bracelets/Take the moment and taste it" (tạm dịch: Vậy hãy làm những chiếc vòng tình bạn/Đón nhận khoảnh khắc này và tận hưởng nó).

Sức hút của vòng tay tình bạn

Nhờ hiệu ứng The Eras Tour, các trang mạng xã hội đang tràn ngập hình ảnh vòng tay tình bạn của người hâm mộ. Trong khi một số người đăng bài hướng dẫn cách thực hiện, những người khác chủ động kinh doanh đa dạng mẫu vòng để giúp đỡ Swifties không có thời gian làm.

Một trong số họ, Zoe Yan (29 tuổi), đã làm hơn 700 chiếc vòng tay kể từ tháng 8/2023. "Tốc độ làm vòng của tôi được cải thiện đáng kể sau 7 tháng luyện tay nghề. Giờ đây, tôi chỉ mất khoảng 4-5 phút cho một chiếc vòng tay. Do lượng đơn đặt hàng quá lớn, tôi cố gắng hoàn thành 60 chiếc/ngày”, Zoe nói.

Bất cứ khi nào nhìn thấy ai đó ở nơi công cộng đeo vòng tay tình bạn, Zoe luôn có cảm giác quen thuộc. Có thể nói, mẫu vòng ấy đại diện cho toàn bộ cộng đồng Swifties - bất chấp giới tính, dân tộc hay tuổi tác. Những người như Zoe tự nhận mình có trách nhiệm lan tỏa tình yêu dành cho Taylor.

Đầu tháng 2, The Guardian Australia đã ghi nhận tình trạng thiếu hạt cườm trầm trọng ở các cửa hàng thủ công tại thành phố Brisbane (bang Queensland). Cửa hàng nào chưa bán hết thì doanh số cũng tăng trưởng bất thường kể từ khi chuyến lưu diễn The Eras Tour ở Melbourne được công bố vào tháng 6/2023.

Người hâm mộ có thể làm vòng tay tình bạn tại nhà. Ảnh: Darryl G, The New York Times.

Paul Georgiou, quản lý của công ty Bead, Trimming and Craft Co, trước đây đã nhận thấy nhu cầu hạt cườm rất lớn đối với buổi hòa nhạc khiêu vũ và trang phục xem phim nhưng phải thốt lên rằng chuyến lưu diễn The Eras Tour thật sự khác biệt.

“Taylor Swift có vị thế riêng trong nền kinh tế", anh nói và xác nhận đã bán được hơn 20.000 chiếc vòng tay kể từ thời điểm công bố The Eras Tour ở Melbourne.

Dịch vụ tài chính Klarna cũng ghi nhận mức tăng trưởng lên đến 915% trong việc mua bộ vòng tay tình bạn vào tháng 9/2023. Cùng lúc đó, dữ liệu mới từ eBay cho thấy doanh số bán vòng tay tình bạn đã tăng 15.200%.

Như vậy, ngành công nghiệp sản xuất vòng tay theo chủ đề Taylor Swift không chỉ có sự góp mặt của người bán đồ thủ công trên Instagram mà còn có sự tham gia của nhiều đơn vị kinh doanh liên quan.

Sợi dây gắn kết tinh thần

Tốc độ lan truyền đến chóng mặt của vòng tay tình bạn đã thúc đẩy Layne Lee (21 tuổi, người hâm mộ Taylor từ năm 10 tuổi) tham gia xu hướng này dù ban đầu không mấy hứng thú.

Cô nhận thấy vòng tay tình bạn và The Eras Tour đã hòa làm một. "Tôi tin rằng những chiếc vòng tay sẽ khiến trải nghiệm concert trở nên thú vị hơn, thậm chí còn giúp gắn kết các Swifties với nhau", Layne bày tỏ.

Tương tự, Sarah Tan cho biết: “Xu hướng này trở nên phổ biến trong cộng đồng Swifties toàn thế giới, đồng thời thúc đẩy những người đến xem buổi diễn chuẩn bị chỉn chu cho sự kiện trọng đại".

Với Sarah, việc trao đổi vòng tay là một cử chỉ đặc biệt và chu đáo. Trước khi tham gia The Eras Tour, cô đã trao đổi 3 chiếc vòng Fearless với bạn bè mình.

Vòng tay tình bạn còn là sợi dây kết nối Darryl (17 tuổi), người đã làm hơn 250 chiếc vòng, với em gái và bạn bè. Darryl nhớ lại kỷ niệm mọi người cùng nhau làm vòng tay hàng giờ liền và liên tục lắc lư theo những bài hát của Taylor. Đôi khi, họ thách thức nhau tham gia một cuộc thi làm vòng tay tốc độ với những kiểu dáng giống hệt nhau.

“Những chiếc vòng tay là thứ mà tôi có thể giữ suốt đời nên ngay cả khi concert kết thúc, tôi sẽ trưng bày chúng theo một cách đặc biệt ở đâu đó trong nhà, để bản thân luôn nhớ về trải nghiệm tuyệt vời ấy", Darryl bày tỏ.

Không có quy chuẩn nào cho sự sáng tạo vòng tay tình bạn. Ai cũng có thể chọn cho mình một phong cách riêng. Ảnh: Zoe Yan/@helloimaginations, The New York Times, The Boston Globe.

Swifties cũng tự đặt ra một số quy tắc khi trao đổi vòng tay tình bạn để biến nó trở thành nghi thức đáng quý hơn, như: tránh trao đổi cùng một chiếc vòng nhiều lần, phân biệt vòng tay do mình làm với vòng tay nhận từ người khác bằng cách đeo trên 2 tay khác nhau, hạn chế từ chối giao dịch để không làm tổn thương Swifties khác...

Ngoài ra, Gabrielle Teo, người đã là Swiftie khoảng 15 năm, khẳng định mọi người có thể thoải mái trao đổi vòng tay tại concert của thần tượng bởi đa số Swifties đều rất thân thiện.

Nhìn chung, sự nổi tiếng của vòng tay tình bạn chịu ảnh hưởng từ xu hướng hoài cổ của giới trẻ. Ngoài ra, những chiếc vòng nuôi dưỡng ý thức về cộng đồng Swifites bên ngoài thế giới trực tuyến. Đối với những Swifties theo đuổi xu hướng làm vòng từ những ngày đầu tiên, điều đó giúp họ truyền lại sở thích cho con cái, gắn kết với nghề thủ công và chia sẻ tình yêu âm nhạc.