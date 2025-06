Cơn mưa triệu USD đổ xuống Real Madrid

Real Madrid giành quyền vào vòng 1/8 Club World Cup với phong độ ấn tượng trên sân, nhưng có lẽ điều khiến ban lãnh đạo đội bóng mỉm cười còn nhiều hơn thế: tiền thưởng.

Real Madrid đè bẹp Salzburg Sáng 27/6, Real hạ Salzburg 3-0 để giành ngôi nhất bảng F, FIFA Club World Cup 2025™.

Trong một giải đấu mà FIFA đã "bơm" tới 1 tỷ USD tiền thưởng - con số chưa từng có trong lịch sử bóng đá cấp CLB - Real Madrid nhanh chóng khẳng định mình không chỉ là ứng viên vô địch mà còn là ông vua thu lợi nhuận.

Chỉ cần đặt chân đến nước Mỹ, “Los Blancos” đã được FIFA “mừng tuổi” bằng 35,7 triệu USD , tương đương khoảng 30 triệu euro. Thưởng nóng cho sự góp mặt của một “ông lớn”. Nhưng Real không dừng lại ở đó. Hai chiến thắng trước Pachuca và RB Salzburg tiếp tục mang về 4 triệu USD (2 triệu mỗi trận), trong khi trận hòa mở màn với Al Hilal cũng “kiếm thêm” 1 triệu USD nữa. Việc vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng 1/8 được thưởng thêm 7,5 triệu USD , nâng tổng thu nhập hiện tại lên 48,2 triệu USD , tức khoảng 41,13 triệu euro.

Ở một giải đấu chưa bước vào giai đoạn loại trực tiếp, đây là con số cực kỳ ấn tượng. Và đáng nói hơn, nó mới chỉ là khúc dạo đầu.

FIFA Club World Cup phiên bản mở rộng này không đơn thuần là sân khấu của bóng đá đỉnh cao, mà còn là chiến lược toàn cầu hóa mạnh mẽ của FIFA - kéo các CLB hàng đầu sang thị trường Mỹ giàu tiềm năng và sẵn sàng chi tiền. Nhưng với các CLB như Real Madrid, đây cũng là cơ hội không thể tốt hơn để vừa xây dựng hình ảnh toàn cầu, vừa… thu bộn.

Nếu tiến sâu, phần thưởng dành cho nhà vô địch có thể lên đến 74,1 triệu USD (khoảng 63,25 triệu euro), nâng tổng doanh thu tiềm năng của Real Madrid lên 122 triệu USD – tương đương 104,37 triệu euro. Cần nhấn mạnh: đây là số tiền thuần từ giải đấu, chưa kể các hợp đồng tài trợ, quảng bá và hình ảnh đi kèm.

Xabi Alonso đang xây dựng một Real mới mẻ.

Dĩ nhiên, không phải mọi con số đều đẹp như mơ. Việc đồng USD suy yếu khiến Real Madrid và các CLB châu Âu khác phải quy đổi khoản thưởng với tỷ giá thấp hơn.

Kể từ khi FIFA công bố cơ cấu giải thưởng vào tháng 3, đồng USD đã mất giá 8% so với euro, khiến doanh thu thực tế tính bằng đồng tiền châu Âu bị co lại đáng kể. So với thời điểm đỉnh cao đầu năm, đồng USD mất tới 12,5% giá trị. Và nếu xu hướng này tiếp tục, không loại trừ khả năng một phần “miếng bánh” tài chính sẽ tan đi trước khi đến được tài khoản CLB.

Real Madrid là đội bóng có truyền thống thi đấu để vô địch. Nhưng ở giải đấu lần này, mục tiêu không chỉ nằm ở chiếc cúp vàng. Club World Cup 2025, với hình thức mở rộng lên 32 đội và số tiền thưởng kỷ lục, đang mở ra một “cuộc chơi kép” - nơi danh vọng song hành cùng tài chính.

Real không giấu tham vọng chạm đến đỉnh cao. Nhưng ngay cả khi không lên ngôi vô địch, chỉ cần tiến xa, họ cũng có thể rời Mỹ với túi tiền nặng trĩu. Với việc lọt vào tứ kết, mỗi CLB bỏ túi 13,125 triệu USD . Vào bán kết, nhận thêm 21 triệu USD . Nếu về nhì, vẫn còn đó 30 triệu USD chờ đón như một “phần an ủi”.

Real Madrid vẫn đang chơi bóng, nhưng không chỉ trên sân cỏ. Club World Cup lần này cho thấy một thực tế khác: bóng đá đỉnh cao ngày nay là sự kết hợp giữa chuyên môn và thương mại. Mỗi trận thắng không chỉ là ba điểm, mà còn là hàng triệu USD. Và Xabi Alonso - người đang xây dựng một Real mới mẻ về mặt chiến thuật - cũng đang đưa CLB tiến bước trên mặt trận tài chính, nơi những cú sút chính xác có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ.

FIFA Club World Cup 2025™ chưa kết thúc, nhưng với Real Madrid, chiến thắng đã bắt đầu… trong ngân sách.