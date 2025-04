Cơn mưa tiền triệu cho Real Madrid

Theo đó, khoảng cách khổng lồ giữa số tiền mà Real Madrid kiếm được so với đội nữ Barcelona. Mặc dù cả hai đội đều giành chức vô địch Champions League, phần thưởng mà họ nhận được lại có sự chênh lệch rõ rệt.

Real Madrid, sau khi giành chức vô địch Champions League lần thứ 16 trong lịch sử, đã bỏ túi 138,79 triệu euro - một con số khổng lồ. Đó là kết quả của một mùa giải ấn tượng, với thành tích thi đấu xuất sắc và phần thưởng khổng lồ từ hệ số UEFA trong những năm qua.

Cùng với đó, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti cũng thu về thêm 36,38 triệu euro từ hệ số UEFA và 14,31 triệu euro từ phần chia doanh thu thị trường (trước đây gọi là "market pool", hiện được thay thế bằng "pillar value"). Điều này giúp Real Madrid vững vàng ở vị trí dẫn đầu về doanh thu tại châu Âu mùa qua.

Mặc dù không thể sánh bằng số tiền mà Real Madrid thu về, Barcelona vẫn có một mùa giải thành công về mặt tài chính. Đội bóng xứ Catalonia thu về 98,38 triệu euro, nhờ vào phần thưởng từ "pillar value" lên tới 15,21 triệu euro - cao hơn cả Real Madrid.

Tuy nhiên, đây vẫn là một khoản tiền khiêm tốn so với số tiền khổng lồ mà đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã kiếm được. Mặc dù vậy, Barcelona không phải là đội duy nhất của Tây Ban Nha tạo ra dấu ấn lớn về mặt tài chính.

Atletico Madrid tiếp tục khẳng định sức mạnh tài chính của mình khi thu về 92,96 triệu euro, giúp họ đứng trong nhóm các đội có doanh thu cao nhất từ Champions League. Sevilla và Real Sociedad cũng không kém cạnh khi lần lượt thu về 50,77 triệu euro và 50,1 triệu euro. Những con số này cho thấy rằng bóng đá Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế trong việc thu hút tiền thưởng từ các giải đấu châu Âu.

Danh sách các đội bóng có doanh thu cao nhất từ Champions League mùa 2023/24, ngoài Real Madrid, còn có những cái tên nổi bật như: PSG -122,44 triệu euro (34 triệu euro từ "pillar value"), Borussia Dortmund - 120,75 triệu euro, Bayern Munich - 120,40 triệu euro, Manchester City - 110,45 triệu euro. Các đội bóng này không chỉ thống trị trên sân cỏ mà còn trên bảng xếp hạng doanh thu, cho thấy sự thống trị của các CLB lớn nhất châu Âu về mặt tài chính.

Tổng cộng, bảy đội bóng của Tây Ban Nha tham dự các giải đấu châu Âu mùa giải 2023/24 (gồm: Real Madrid, Barcelona, Atletico, Real Sociedad, Sevilla, Betis và Villarreal) mang về tổng cộng 465 triệu euro từ các thành tích thi đấu và phần thưởng từ UEFA. So với các quốc gia khác, Tây Ban Nha rõ ràng là quốc gia dẫn đầu về doanh thu trong các giải đấu châu Âu, trong khi các đội bóng Anh chỉ đạt khoảng 383 triệu euro, các đội bóng Đức thu về 411 triệu euro, và các CLB Italy đạt 330 triệu euro.

Điều đáng chú ý là mặc dù đội nữ Barcelona giành chức vô địch Champions League nữ vào năm 2024, số tiền thưởng mà họ nhận được lại rất khiêm tốn, chỉ ở mức1,38 triệu euro - một con số thấp hơn rất nhiều so với số tiền mà Real Madrid thu về từ giải đấu nam. Sự chênh lệch này lên đến 137,41 triệu euro, cho thấy khoảng cách tài chính lớn giữa bóng đá nam và bóng đá nữ, bất chấp sự tiến bộ của bóng đá nữ trong những năm gần đây.

UEFA nhận thức rõ về sự bất công này và đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách tiền thưởng giữa các giải đấu nam và nữ. Theo kế hoạch từ năm 2025 đến 2027, tổng số tiền thưởng cho các CLB tham dự Women's Champions League (từ vòng bảng trở đi) sẽ là 18,2 triệu euro. Số tiền này sẽ tiếp tục tăng lên 24,1 triệu euro từ năm 2027 đến 2030. Đây là một phần trong chiến lược của UEFA nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và công bằng cho bóng đá nữ trong tương lai.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.