Cơn khủng hoảng của tuyển Anh

Jordan Pickford của Everton vẫn là thủ môn số 1 của "Tam sư", song HLV Southgate đang chật vật tìm phương án dự phòng. Aaron Ramsdale ngồi dự bị ở Arsenal trong 6 tháng qua, Nick Pope nghỉ hết mùa, còn Sam Johnstone cũng gặp khó khăn trong màu áo Crystal Palace.

Vị HLV 53 tuổi thừa nhận: "Đó là một vấn đề và tình hình ngày càng trở nên phức tạp. Chúng tôi phải đảm bảo không bỏ sót bất kỳ ai nên Jack được theo dõi. Tình huống hiện tại không lý tưởng khi Aaron, Sam hiện không thi đấu và Nick chấn thương".

Theo The Telegraph, HLV Southgate có thể gọi trở lại Jack Butland cho các trận giao hữu vào tháng tới gặp Brazil và Bỉ. Thủ thành số 1 của Rangers, 30 tuổi, đã không lên tuyển gần 6 năm qua.

Lần cuối Butland khoác áo tuyển Anh là trong chiến thắng 1-0 trước Thụy Sĩ ở trận giao hữu vào tháng 9/2018. Thủ thành này chơi ổn định kể từ khi chuyển đến Rangers theo dạng tự do từ Palace vào tháng 6 năm ngoái.

Anh chỉ ra sân 10 trận ở Premier League trong 3 năm gắn bó với Palace và dành nửa cuối mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Manchester United. Mùa này, cựu cầu thủ Stoke City giữ sạch lưới 19 trận trên mọi đấu trường cho Rangers.

