Con gái Angelina Jolie 'khủng hoảng'

Vivienne, con gái 18 tuổi của Brad Pitt và Angelina Jolie, lần đầu chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng sức khỏe tinh thần, từng phải nhập viện vì chứng rối loạn ăn uống.

Theo Daily Mail, Vivienne, con gái của Brad Pitt và Angelina Jolie, gây chú ý khi công khai những vấn đề sức khỏe tinh thần mà cô phải đối mặt trong thời gian qua. Tại triển lãm nghệ thuật mới tổ chức ở Los Angeles, cô gái 18 tuổi sử dụng nghệ danh Vivienne Marcheline, trưng bày loạt tranh lấy cảm hứng từ quá trình điều trị tại bệnh viện.

Đi kèm các tác phẩm là những dòng nhật ký ghi lại cảm xúc của Vivienne trong giai đoạn khó khăn nhất. "Giống như nhiều người khác, tôi từng phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Tôi cũng mắc chứng rối loạn ăn uống. Đầu năm nay, tôi phải nhập viện vì căn bệnh này. Khi đó, tôi tức giận, đau ốm và cảm thấy rất cô độc", Vivienne viết.

Vivienne lần đầu công khai những khó khăn về sức khỏe tinh thần mà cô từng trải qua. Ảnh: Backgird.

Trong một đoạn nhật ký khác được trưng bày, cô bày tỏ khao khát được an ủi. "Tôi muốn được ôm đến mức cả cơ thể như căng cứng lại", Vivienne chia sẻ. Cô cũng thừa nhận bản thân cảm thấy tê liệt về cảm xúc và lo sợ trạng thái đó sẽ biến mất nếu ăn.

Ở một ghi chép khác, cô mô tả mình rơi vào trạng thái hoang mang, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Dẫu vậy, quá trình điều trị cũng mang đến những trải nghiệm tích cực. Vivienne cho biết sự quan tâm của đội ngũ nhân viên y tế và các bệnh nhân khác đã giúp cô dần vượt qua cảm giác cô độc, học cách cởi mở hơn với mọi người.

"Sự tử tế và ấm áp của những người bạn cùng điều trị cũng như nhân viên bệnh viện đã dần phá vỡ những bức tường mà tôi dựng lên quanh mình. Tôi chưa bao giờ cười hay khóc nhiều đến thế, cũng chưa từng thành thật và sống đúng với bản thân mình như vậy. Những người bạn ở đó dạy tôi cách mạnh mẽ ngay cả khi yếu đuối nhất", cô chia sẻ.

Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng Vivienne đã phải lấy rất nhiều can đảm để công khai câu chuyện riêng tư. Cô hy vọng những trải nghiệm của mình có thể giúp những người đang gặp khó khăn tương tự bớt cảm thấy đơn độc và có thêm động lực tìm kiếm sự hỗ trợ.

Thời gian gần đây, Vivienne tích cực theo đuổi hội họa, thường xuyên tham gia các hội chợ nghệ thuật ở Los Angeles để giới thiệu và bán tranh. Anh trai song sinh Knox cũng nhiều lần xuất hiện, hỗ trợ cô sắp xếp các tác phẩm. Trước đó, Vivienne từng tham gia công việc sản xuất vở nhạc kịch Broadway The Outsiders cùng Angelina Jolie.

Những chia sẻ về sức khỏe của cô xuất hiện ít ngày sau khi Vivienne hoàn tất thủ tục pháp lý để bỏ họ Pitt. Theo hồ sơ tòa án mà Daily Mail tiếp cận, một thẩm phán tại Los Angeles đã chấp thuận yêu cầu đổi tên của cô vào đầu tháng 11. Theo đó, tên hợp pháp của Vivienne được thay đổi từ Vivienne Marcheline Jolie-Pitt thành Vivienne Marcheline Jolie.

Vivienne gần đây hoàn tất thủ tục pháp lý để bỏ họ Pitt khỏi tên mình. Ảnh: Reuters.

Trước đó, cô đã nộp đơn xin đổi tên với lý do "cá nhân". Từ tháng 5/2024, Vivienne cũng đã sử dụng tên Vivienne Jolie trong tài liệu giới thiệu vở nhạc kịch The Outsiders.

Cô là người con thứ tư của Brad Pitt và Angelina Jolie thực hiện thủ tục thay đổi họ, sau Maddox, Zahara và Shiloh. Trong số sáu người con của cặp sao, Knox và Pax là hai người chưa tiến hành thủ tục pháp lý tương tự, theo Daily Mail.

Sinh năm 2008, Vivienne lớn lên trong một gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Cha mẹ cô gặp nhau trên trường quay Mr. & Mrs. Smith (2005), kết hôn năm 2014 trước khi chia tay vào năm 2016. Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, hai ngôi sao trải qua cuộc chiến pháp lý kéo dài tám năm và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2024.