Cơn địa chấn của tuyển Jordan

Rạng sáng ngày 6/6, tuyển Jordan xuất sắc đánh bại chủ nhà Oman với tỷ số 3-0, chính thức tạo nên một dấu mốc chói lọi trong lịch sử bóng đá quốc gia Tây Á. Với 16 điểm, thầy trò HLV Jamal Sellami vững vàng ở vị trí thứ hai bảng đấu, chỉ sau Hàn Quốc (19 điểm) và bỏ xa đội xếp thứ ba là Iraq 4 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Jordan giành quyền góp mặt tại vòng chung kết một kỳ World Cup.

Thành công này không phải là điều bất ngờ nếu nhìn vào hành trình phát triển của bóng đá Jordan trong những năm gần đây. Tại Asian Cup 2023, Jordan gây chấn động khi lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh như Iraq, Tajikistan và đặc biệt là Hàn Quốc để tiến vào trận chung kết. Dù chỉ giành ngôi á quân trước chủ nhà Qatar, chiến tích này vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ châu Á.

Trước đó, Jordan từng để lại sự tiếc nuối khi bị đội tuyển Việt Nam khuất phục đầy cay đắng trên chấm luân lưu tại vòng 1/8 Asian Cup 2019. Thời điểm đó, Jordan thi đấu bùng nổ ở vòng bảng, thậm chí còn vượt mặt cả Australia và Syria để giành ngôi nhất bảng B.

Trong chiến thắng 3-0 trước Oman rạng sáng 6/6, đội hình của Jordan quy tụ nhiều gương mặt từng tỏa sáng tại chung kết Asian Cup 2023. Đáng chú ý là bộ ba tấn công Olwan, Al Naimat và Al Ta'mari.

"Tam tấu" này ghi tổng cộng 24 bàn và đều góp mặt trong top 10 cuộc đua Vua phá lưới vòng loại World Cup 2026. Nổi bật nhất là Olwan với 9 pha lập công, xếp thứ tư trong danh sách ghi bàn. Al Naimat và Al Ta'mari cũng đóng góp lần lượt 8 và 7 bàn thắng.

Tuy nhiên, điểm mạnh của Jordan nằm ở sự chặt chẽ của hàng thủ ba người. Khả năng phát động tấn công tốt từ bộ ba hậu vệ giúp đội tuyển này chuyển trạng thái nhanh chóng, tạo ra những pha phản công tốc độ và chớp nhoáng.

Ở những giải đấu lớn gần đây, Jordan luôn tiến sâu, thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa và kỷ luật cao.

Jordan cùng với Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Iran, là những đại diện châu Á chính thức giành vé tham dự World Cup 2026. Giờ đây, người hâm mộ chờ đợi Jordan sẽ tiếp tục tạo nên những bất ngờ tại giải đấu lớn nhất hành tinh trên đất Mỹ, Mexico và Canada.

