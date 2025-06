CĐV Pháp kêu gọi sa thải HLV Deschamps

Trong hiệp một trận đấu trên đất Đức, Tây Ban Nha thi đấu xuất sắc và có lợi thế dẫn trước 4-0 trước Pháp, với các bàn thắng đến từ Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal và Pedri. Dù Pháp vực dậy mạnh mẽ khi đáp trả bằng 4 pha lập công, nhưng vẫn chịu thất bại chung cuộc 4-5 và lỡ hẹn với trận chung kết Nations League 2025.

Lý giải về thất bại trước Tây Ban Nha, Deschamps cho biết: "Khi để thủng lưới đến 5 bàn thì rõ ràng hàng thủ làm không tốt nhiệm vụ. Chúng tôi bị trừng phạt khi phải đối đầu với những cầu thủ ở trình độ rất cao. Tây Ban Nha có một đội hình chất lượng và những cầu thủ tấn công hàng đầu".

Sau trận, nhiều người hâm mộ cho rằng HLV Deschamps cần phải ra đi ngay lập tức, thay vì chờ đến sau World Cup 2026. Một CĐV bày tỏ: "Pháp đang bị các đối thủ sỉ nhục. Hãy sa thải Deschamps trước khi World Cup diễn ra." Một người khác nói: "Deschamps lẽ ra đã phải bị sa thải từ lâu chứ không phải đợi đến giờ".

Có người còn đề xuất: "Vẫn còn thời gian cho đến khi World Cup 2026 diễn ra, hãy sa thải Deschamps và bổ nhiệm Zinedine Zidane. Ông ấy đang chờ đợi công việc HLV đội tuyển Pháp". Một bình luận khác khẳng định: "Nếu Deschamps còn chút tự trọng, ông ấy nên từ chức ngay sau trận đấu".

Zidane nhiều lần thể hiện mong muốn thay vai trò của Deschamps. Tuần trước, huyền thoại bóng đá Pháp tiếp tục công khai tham vọng của mình tại một sự kiện: "Tôi cảm thấy đủ năng lực để dẫn dắt đội tuyển Pháp, nơi tôi đã dành gần 14 năm cống hiến. Tất nhiên, đó là một giấc mơ. Tôi không thể chờ đợi thêm".

Tuyển Pháp sẽ có trận tranh hạng 3 Nations League với Đức vào ngày 8/6.

