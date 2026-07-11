Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Diện mạo Tân Thế Giới của Columbus

Cuốn sách này đi ngược với những ý nghĩa mà chúng ta thường biết về cuộc phát kiến châu Mỹ. Thay vì tập trung vào việc người châu Âu thay đổi châu Mỹ ra sao, Charles C. Mann lại tập trung vào việc châu Mỹ thay đổi thế giới như thế nào. Sự thay đổi ấy diễn ra trên nhiều phương diện: kinh tế, văn hóa, con người, sinh thái học… mà tác giả gọi bằng thuật ngữ: Cuộc trao đổi Columbus.

Xuất bản

Columbus nỗ lực suốt đời củng cố thân phận

  • Thứ bảy, 11/7/2026 15:09 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Cha của Columbus là người thợ dệt luôn sống trong cảnh nợ nần và túng quẫn. Điều này làm ông cảm thấy xấu hổ. Từ khi còn trẻ, ông đã muốn lập công để củng cố thân phận.

Columbus ảnh 1

Xuất thân nghèo khó là điều khiến Columbus luôn cảm thấy xấu hổ. Ảnh minh họa: N.R.

Một đài tưởng niệm vĩ đại dành cho Đô đốc! Với del Monte y Tejada, giá trị của ý tưởng này dường như quá hiển nhiên; Colón là thiên sứ của Thượng đế, những chuyến hải hành của ông đến châu Mỹ là kết quả của một “ý chỉ thần thánh”.

Tuy nhiên, phải mất gần 1,5 thế kỷ đài tưởng niệm mới được xây xong. Sự chậm trễ này có một phần nguyên nhân do điều kiện kinh tế. Đa số các nước ở bán cầu này từng quá nghèo đến nỗi không thể ném tiền vào việc xây bức tượng khổng lồ trên một hòn đảo xa xôi được.

Nhưng động thái đó cũng phản ánh sự băn khoăn ngày càng tăng về chính con người Đô đốc. Khi biết những điều mà ngày nay chúng ta đã biết về số phận của người Anh-điêng ở Hispaniola, nhóm chỉ trích đã đặt câu hỏi rằng, liệu có nên xây dựng bất cứ tượng đài nào để ghi nhớ những chuyến hải hành của ông hay không?

Căn cứ những hành động ông đã làm, thì người được cất giữ trong chiếc quách vàng ở trung tâm đài tưởng niệm kia là loại người như thế nào?

Thật khó để đi đến câu trả lời xác đáng, dù chi tiết cuộc đời ông nằm trong số những tài liệu được ghi chép tốt nhất thời bấy giờ, ấn bản mới nhất về tuyển tập những ghi chép của ông có độ dày lên tới 536 trang khổ nhỏ.

Trong cả đời ông, không ai biết ông tên là Columbus. Đô đốc được gia đình làm lễ rửa tội ở Genoa - Italy, với tên Cristoforo Colombo. Nhưng ông đã đổi tên thành Cristovao Colombo khi chuyển tới Bồ Đào Nha, nơi ông làm gia nhân cho những gia đình thương nhân người Genoa.

Ông tự gọi mình bằng cái tên Cristóbal Colón kể từ năm 1485, khi ông chuyển tới Tây Ban Nha sau thất bại trong việc thuyết phục nhà vua Bồ Đào Nha tài trợ cho một chuyến hải hành xuyên Đại Tây Dương.

[...]

“Một người lực lưỡng với tầm vóc cao lớn hơn bình thường”, theo một mô tả được cho là của Hernán, người con trai bất hợp pháp của Đô đốc, thì ông có mái tóc ngả màu trắng bạc, “đôi mắt màu xanh nhạt”, chiếc mũi khoằm và đôi gò má nhợt nhạt dễ bị ửng đỏ lên.

Ông là người lanh lợi, tính khí thất thường và dễ thay đổi. Mặc dù dễ nổi nóng nhưng Colón, theo Hernán nhớ lại, là người “cực lực chống thói chửi thề và ăn nói báng bổ, đến mức tôi thề rằng tôi chưa bao giờ nghe ông thốt ra bất cứ lời nguyền rủa nào nặng hơn câu ‘thề có Thánh Fernando (Thánh Ferdinand)’”.

Cuộc đời của ông bị chi phối bởi tham vọng cá nhân đầy tự phụ và, được cho là có phần quan trọng hơn, đức tin tôn giáo sâu sắc. Cha của Colón là thợ dệt và luôn ngập trong nợ nần, điều mà con trai ông ta rõ ràng xem là một sự hổ thẹn.

Người con ấy đã chủ động che giấu nguồn gốc xuất thân của mình và dành cả quãng đời trưởng thành để phấn đấu xây dựng một dòng dõi xứng đáng được chế độ quân chủ sắc phong quý tộc.

Niềm tin luôn rực cháy của ông càng được củng cố suốt những năm dài ông cầu xin những người cai trị của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hỗ trợ cho chuyến hải hành về phía Tây của mình trong vô vọng.

Trong thời gian đó, ông từng sống ở một tu viện có ảnh hưởng chính trị lớn thuộc dòng Francisco ở miền Nam Tây Ban Nha, một nơi chìm đắm trong hình ảnh tiên tri của Joachim di Fiore, một người bí ẩn sống vào thế kỷ XII, người tin rằng cả nhân loại sẽ bước vào thời kỳ nhận được ân phước tâm linh sau khi Thiên chúa giáo giành lại được Jerusalem từ tay những đội quân Hồi giáo đã chinh phục nơi đó từ nhiều thế kỷ trước.

Colón tin rằng những ích lợi từ chuyến hải hành của ông vừa tăng thêm sự giàu có cho riêng ông và hiện thực hóa lời tiên tri của di Fiore về một cuộc viễn chinh mới.

Việc giao thương với Trung Quốc sẽ khiến tiền bạc đổ về Tây Ban Nha, ông dự đoán, “nhiều đến nỗi chỉ trong ba năm, nhà vua sẽ đủ khả năng lên kế hoạch cho cuộc chinh phạt Vùng Đất Thánh”.

Charles C. Mann/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

Columbus Cristóbal Colón Columbus Hải hành Đô đốc Đài tưởng niệm

    Đọc tiếp

    Công và tội của Columbus

    Công và tội của Columbus

    08:00 10/7/2026 08:00 10/7/2026

    0

    Phần đông hậu thế vẫn xem Columbus là nhà thám hiểm vĩ đại. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những người bản xứ kết tội ông và thành quả của ông.

    Có gì trong hiệu sách chữa lành?

    Có gì trong hiệu sách chữa lành?

    1 giờ trước 14:02 11/7/2026

    0

    "Chào mừng bạn đến hiệu sách Hyunam-dong", tiểu thuyết chữa lành của nhà văn Hàn Quốc Hwang Bo-reum, kể về những cư dân tìm thấy niềm an ủi ở hiệu sách độc lập.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    10:47 22/6/2026 10:47 22/6/2026

    0

    Chia sẻ từ hai hiệu sách ngoại văn tại Hà Nội, một bộ phận độc giả đang đọc khác đi, chủ động và chọn lọc hơn, gắn bó với việc đọc như một phần của đời sống tinh thần.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý