Cố vấn Lãnh tụ Tối cao Iran: eo biển Hormuz như ‘bom nguyên tử’

Iran và Mỹ vẫn tiếp tục các cuộc đụng độ “rải rác” trên eo biển Hormuz khi hai bên cùng cạnh tranh ảnh hưởng tại tuyến hàng hải chiến lược.

Tranh cổ động mang nội dung tuyên truyền trên đường phố Tehran, Iran.

Quân đội Mỹ ngày 9/5 cho biết đã tấn công thêm hai tàu chở dầu treo cờ Iran tại vịnh Oman, trong bối cảnh Washington tiếp tục chiến dịch phong tỏa các cảng Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã nhắm vào hai tàu chở dầu không chở hàng mang tên M/T Sea Star III và M/T Sevda. Washington cáo buộc các tàu này tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ bằng cách tiến vào một cảng của Iran. Vụ việc mới nhất này xảy ra chỉ một ngày sau khi lực lượng Mỹ và Iran đấu hỏa lực trên eo biển.

Theo truyền thông Iran, một quan chức quân sự nước này cho biết lực lượng vũ trang Iran đã đáp trả “hành động vi phạm lệnh ngừng bắn và chủ nghĩa khủng bố của Mỹ bằng các cuộc tấn công”. Tuy nhiên, phía quân đội Mỹ không thông báo có thiệt hại nào.

Eo biển Hormuz đã trở thành đòn bẩy quan trọng nhất của Tehran sau khi Iran phong tỏa tuyến đường thủy này ở giai đoạn đầu xung đột. Tình trạng tê liệt trên eo biển khiến 1.600 tàu mắc kẹt và làm thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Theo RT, ông Mohammad Mokhber, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ngày 9/5 tuyên bố: “Eo biển Hormuz có năng lực tương đương với bom nguyên tử”.

Ông Mokhber khẳng định Iran sẽ không “từ bỏ những thành quả đạt được trong cuộc chiến này”, đồng thời cho biết Tehran muốn thay đổi cơ chế pháp lý đối với eo biển Hormuz, thông qua luật pháp quốc tế nếu có thể, hoặc tiến hành đơn phương nếu cần thiết.

Người dân diễu hành trên đường phố Tehran ủng hộ chính quyền.

Hiện Mỹ vẫn bác bỏ tham vọng của Iran tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Marco Rubio ngày 9/5 tuyên bố Washington sẽ không bao giờ cho phép Tehran “bình thường hóa” quyền kiểm soát đối với eo biển này.

Washington khẳng định chiến dịch phong tỏa hải quân của Mỹ nhằm khôi phục tự do hàng hải và gây sức ép buộc Iran đạt thỏa thuận với Mỹ. Trong khi đó, Tehran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi nhắm vào các tàu thương mại của Iran.

Bộ Chiến tranh Mỹ cho biết 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của nước này đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và xuồng nhỏ của Iran tại eo biển. Mỹ tuyên bố lực lượng Mỹ không có động thái khiêu khích trước đó và đã đáp trả bằng cách tấn công các bệ phóng, trung tâm chỉ huy và cơ sở giám sát của Iran.

Trong khi đó, Tehran cáo buộc Washington là bên nổ súng trước, cho rằng lực lượng Mỹ đã tấn công tàu chở dầu Iran trong vùng lãnh hải của nước này, cũng như đánh vào các khu vực dân sự dọc bờ biển phía nam Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nhìn nhận những đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran trên eo biển là “cú chạm nhẹ” sau khi Tehran “gây hấn” với Mỹ. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, “mọi người sẽ thấy thứ ánh sáng khổng lồ phát ra từ Iran”, hàm ý về các đòn không kích cường độ cao, đồng thời ông Trump thúc giục Tehran nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Mỹ.

