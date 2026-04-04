Cơ thể thay đổi ra sao khi uống nước chanh ấm mỗi sáng

Nước chanh ấm là một trong những loại đồ uống được nhiều người lựa chọn với mong muốn nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những lợi ích mà loại đồ uống này đem lại.

Công dụng của nước chanh ấm

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8) cho biết, nước chanh ấm kết hợp thêm mật ong là một loại đồ uống đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe và bạn nên duy trì uống mỗi sáng. Không phải ngẫu nhiên lại có sự kết hợp giữa chanh và mật ong. Tiến sĩ Giang cho biết sự kết hợp giữa 2 loại thực phẩm này có thể đem đến nhiều tác động kép cho cơ thể:

Tăng cường hệ miễn dịch

Trước hết, nước chanh mật ong ấm giúp tăng khả năng bảo vệ cơ thể nhờ hàng rào miễn dịch. Chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào - đây là chất chống oxy hóa mạnh giúp cơ thể chống lại sự tấn công của virus, vi khuẩn.

Còn mật ong lại là thực phẩm có chứa rất nhiều khoáng chất, enzyme. Khi đi vào cơ thể, mật ong đóng vai trò như một chất kháng khuẩn nhẹ giúp làm dịu niêm mạc họng và ngăn ngừa các bệnh lý viêm nhiễm đường hô hấp thường gặp lúc giao mùa.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Trong chanh chứa các hoạt chất có tác dụng tăng cường chức năng gan. đào thải độc tố đồng thời giúp cơ thể hạn chế tích tụ chất thải. Đây là cách giúp cho quá trình tiêu hóa, đường ruột hoạt động hiệu quả hơn. Mật ong có chứa các hoạt chất giúp làm dịu và bảo vệ niêm mạc. Trong khi đó tính axit của chanh giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu và làm quá trình phân hủy thức ăn diễn ra hiệu quả hơn.

Uống nước chanh ấm mỗi sáng kèm theo chút mật ong là cách đánh thức hệ tiêu hóa, kích thích nhu động ruột hoạt động một cách trơn tru, hiệu quả.

Bí quyết cho làn da rạng rỡ, khỏe mạnh

Một cốc nước chanh mật ong vào mỗi sáng là cách để giúp làn da trở nên khỏe mạnh, rạng rỡ hơn cho phái đẹp. Đây là cách làm đẹp rẻ tiền nhưng hiệu quả và an toàn. Vitamin C có trong chanh đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen từ đó giúp da có độ săn chắc, duy trì đàn hồi. Các hoạt chất chống oxy hóa có trong mật ong sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, thải độc tố và mang lại làn da rạng rỡ, tươi tắn hơn mỗi ngày.

Cách pha nước chanh ấm đúng cách

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng theo Tiến sĩ Giang việc uống nước chanh ấm pha mật ong mỗi sáng có thể khiến bạn gặp các vấn đề về răng miệng và dạ dày nếu không dùng đúng cách.

ống chanh mật ong mỗi sáng cũng là thói quen của rất nhiều người với mong muốn giúp thanh lọc cơ thể, thải độc, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng.

Trước hết là cách pha nước chanh ấm đúng cách. Bạn cần chuẩn bị một cốc nước ấm khoảng 200ml cùng một lát chanh hoặc một thìa cà phê nước cốt chanh. Bạn có thể sử dụng chanh vàng hoặc chanh xanh đều được. Pha nước chanh cùng nước ấm sau đó có thể thêm 1 thìa mật ong nhỏ và uống sau khi ăn sáng, không uống nước chanh mật ong khi bụng đói.

Việc bạn sử dụng nước sôi để pha có thể khiến các dưỡng chất trong mật ong và chanh bị phá hủy. Tiến sĩ Giang đặc biệt lưu ý những đối tượng sau cần thận trọng khi uống nước chanh ấm mật ong:

Người có bệnh lý viêm loét dạ dày hoặc tá tràng: Khi uống nước chanh ấm lúc đói có thể khiến dạ dày kích ứng. Bởi trong chanh có chứa axit nếu dùng khi bụng đói hoặc với số lượng nhiều sẽ gây phản tác dụng. Điều này không chỉ gây ra các cơn đau mà còn dẫn đến tình trạng ợ nóng, trào ngược dạ dày…

Mật ong là thực phẩm có thể giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng nhưng lại có chỉ số đường huyết cao. Với người có tiền sử đái tháo đường, tiền đái tháo đường hoặc người thừa cân, béo phì khi sử dụng mật ong phải hết sức thận trọng