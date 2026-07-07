Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân Hà Nội

|
Cơ quan điều tra VKSND tối cao tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Đăng Phong.
Mở rộng điều tra vụ án Lê Thị Hồng Nhung, nguyên Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội, về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" xảy ra trong quá trình giải quyết vụ án Đỗ Ngọc Hà cùng đồng phạm về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", Cơ quan điều tra VKSND tối cao xác định: Trong quá trình xét xử sơ thẩm vụ án nêu trên, Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán TAND TP Hà Nội, đã thực hiện không đầy đủ trách nhiệm của Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, dẫn đến kết luận số tiền đánh bạc chênh lệch trên 89 tỷ đồng, không tuyên tịch thu số tiền thu lời bất chính của các bị cáo, tuyên trả cho các bị cáo nhiều vật chứng trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước.
Hiện vụ án được tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam hiện nay” không chỉ cung cấp kiến thức nền tảng về quyền tư pháp và trách nhiệm giải trình mà còn đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam thời gian tới trong 3 chương sách.