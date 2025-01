Cổ phiếu Yeah1 tăng trần khi đêm nhạc 'Anh trai' cháy vé

Bất chấp thị trường chung giảm điểm, cổ phiếu Yeah1 vẫn tăng kịch biên độ nhờ sức nóng của 2 đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai dự kiến tổ chức cuối tháng 3 tới tại TP.HCM.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trở lại trên bảng điện tử. Ảnh: Duy Hiệu.

Thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì không khí giao dịch trầm lắng trong bối cảnh kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày đang đến gần. Trong phiên 21/1, dòng tiền gần như “đóng băng” khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ nhỉnh hơn 13.000 tỷ đồng .

Với VN-Index, chỉ số chính đại diện sàn HoSE mở đầu ngày trong sắc xanh nhưng lao dốc không lâu sau đó. Nguồn cung chiếm ưu trong khi dòng tiền nhập cuộc tiếp tục đứng ngoài quan sát. Tình trạng này khiến VN-Index không có nhiều động lực để vực dậy và trở lại tham chiếu.

Kết phiên, VN-Index giảm 3,46 điểm (-0,28%) xuống 1.246,09 điểm; HNX-Index giảm 0,01 điểm (-0,01%) xuống 221,68 điểm; UPCoM-Index tăng 0,04 điểm (+0,04%) lên 92,84 điểm.

Diễn biến của thị trường Việt Nam trái chiều so với các thị trường lớn trên thế giới. Trong ngày ông Donald Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ, cả 3 chỉ số lớn tại Mỹ gồm Dow Jones (+0,7%), S&P 500 (+1%) và Nasdaq Composite (+1,5%) đều bật tăng.

Bảng điện tử tiếp tục trạng thái phân hóa nhưng sắc đỏ có phần nhỉnh hơn. Toàn thị trường ghi nhận 335 mã tăng (gồm 24 mã tăng trần), 891 mã giữ tham chiếu và 387 mã giảm (gồm 16 mã giảm sàn).

Trong khi đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 chứng kiến 16 mã tăng, 9 mã đứng giá và chỉ 5 mã tăng. Chỉ số đại diện rổ vì thế mà đi lùi xuống mốc 1.314 điểm.

VN-Index rung lắc khi đứng trước ngưỡng kháng cự 1.250 điểm. Ảnh: TradingView.

Với biên độ giảm 3,8%, cổ phiếu BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn dẫn đầu nhóm dìm chỉ số gồm VCB (-0,3%), TCB (-0,8%), GAS (-0,9%), HDB (-1,5%), GVR (-1,1%), HVN (-1,7%), BID (-0,3%) và SAB (-0,9%).

Ngược lại, cổ phiếu SSB (+2,5%), FRT (+2,4%), LPB (+0,6%), OCB (+1,4%), VCI (+1,6%), VTP (+1,8%), MWG (+0,4%), MSN (+0,3%), STG (+5,8%) và HCM (+3,3%) cố gắng nâng đỡ VN-Index.

Trong bối cảnh thị trường mới bước vào mùa báo cáo tài chính quý IV/2024 và chưa có nhiều thông tin hỗ trợ, dòng tiền của nhà đầu tư chủ yếu chảy vào các cổ phiếu viễn thông và truyền thông như VGI (+4,1%), FOX (+10,1%), YEG (tăng trần), TTN (+5,3%), FOC (+3,4%), VTK (+4,4%).

Đáng chú ý, cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1 - nhà sản xuất show Anh trai vượt ngàn chông gai - đã tăng kịch biên độ phiên hôm nay sau thông tin 2 đêm concert dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 tới tại TP.HCM cháy vé chỉ sau ít phút mở bán.

Trước đó, thành công của 2 đêm concert "Anh trai" tại TP.HCM và Hà Nội cũng là nguyên nhân chính giúp giá cổ phiếu tập đoàn giải trí này tăng vọt.

Hiện thị giá YEG tạm dừng ở mức 15.100 đồng/cổ phiếu, tăng 17% so với đáy gần nhất ngày 16/1. Dù so với đỉnh hồi cuối tháng 12 năm ngoái, thị giá YEG hiện thấp hơn 32%, tuy nhiên so với cuối tháng 6/2024 (thời điểm ra mắt show Anh trai vượt ngàn chông gai), thị giá cổ phiếu này đã tăng hơn 80%.

Phiên hôm nay, nhóm xây dựng và đầu tư công chững lại đà tăng khi hàng loạt mã như HHV, VCG, GEX, CTD giữ nguyên tham chiếu.

Khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng với quy mô nhỏ hơn đạt 173 tỷ đồng , chủ yếu do chốt lời CTG (- 52 tỷ đồng ), FRT (- 40 tỷ đồng ), STB (- 34 tỷ đồng ).

Mặt khác, một phần dòng tiền ngoại vẫn chảy nhẹ vào các mã như PVD (+ 31 tỷ đồng ), VIC (+ 21 tỷ đồng ) và SSI (+ 18 tỷ đồng ).