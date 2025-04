Cổ phiếu doanh nghiệp xuất khẩu bị bán tháo

Cổ phiếu nhóm doanh nghiệp xuất khẩu bị bán tháo trong phiên giao dịch 3/4 sau khi Mỹ áp thuế đối ứng với tất cả đối tác thương mại, bao gồm cả Việt Nam.

Cổ phiếu doanh nghiệp xuất khẩu chịu ảnh hưởng tiêu cực từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ. Ảnh: VASEP.

Ngày 3/4, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất lịch sử. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách áp thuế nhập khẩu đối ứng với hơn 180 đối tác thương mại toàn cầu, trong đó hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chịu thuế suất 46%, chỉ số VN-Index đã lao dốc hơn 80 điểm.

Toàn thị trường chứng kiến gần 900 cổ phiếu giảm điểm, bao gồm 287 mã giảm hết biên độ sau khi kết thúc phiên sáng. Số lượng cổ phiếu giảm kịch biên độ xuất hiện ở mọi nhóm ngành, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp mạnh về xuất khẩu.

Cổ phiếu VCS của Vicostone - nhà sản xuất đá nhân tạo lớn nhất Việt Nam - chịu cảnh giảm kịch sàn từ sớm với biên độ gần 10%. Hiện thị giá VCS dừng ở mức 51.700 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất hơn 1 năm qua.

Vicostone hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm đá nhân tạo đi 50 quốc gia với hơn 10.000 đại lý, đối tác toàn cầu. Trong đó, Mỹ, Canada, EU là các thị trường kinh doanh chính.

Diễn biến bất lợi của thị trường có thể ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của Chủ tịch Hồ Xuân Năng. Năm nay, Vicostone dự kiến mang về 5.270 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.010 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng lần lượt 22% và 6% so với năm 2024 đối với kịch bản thuận lợi.

Về kịch bản thận trọng, công ty dự kiến doanh thu đạt 4.719 tỷ đồng và lãi trước thuế 975 tỷ đồng , tăng lần lượt 9% và 2%.

Năm ngoái, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần 4,322 tỷ đồng và lãi trước thuế 953 tỷ đồng , đều không hoàn thành kế hoạch đề ra do ảnh hưởng từ tình hình vĩ mô và thị trường xây dựng ảm đạm.

Cổ phiếu MPC chạm đáy 4 năm. Ảnh: TradingView.

Ở nhóm chế biến, mã VHC của Vĩnh Hoàn và MPC của Minh Phú cũng bị bán mạnh và giảm sàn. Trong khi VHC giảm về mốc 58.500 đồng/cổ phiếu thấp nhất hơn một năm qua, thì thị giá MPC cũng đã chạm đáy 4 năm ở mốc 11.200 đồng/cổ phiếu.

Vĩnh Hoàn hiện là doanh nghiệp đứng đầu ngành chế biến và xuất khẩu cá tra của Việt Nam, chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra cả nước. Thị trường Mỹ cũng là thị trường lớn nhất, chiếm 40% doanh thu xuất khẩu cá tra của doanh nghiệp này.

Mỹ cũng là thị trường chủ lực của “vua tôm” Minh Phú. Giai đoạn 2022-2023, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này của Minh Phú luôn đứng đầu, duy trì trên 100 triệu USD .

Thực tế, đà giảm của bộ đôi cổ phiếu dần đầu ngành thủy sản đã bắt đầu từ đầu tháng 3. Đây cũng là giai đoạn Tổng thống Mỹ Donald Trump nghiên cứu kế hoạch đánh thuế đối ứng lên các đối tác thương mại toàn cầu.

Tương tự ở nhóm may mặc, MSH của May Sông Hồng giảm sàn xuống mốc 54.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu nhóm may mặc khác như TNG, GIL, TCM cũng không thoát nổi cảnh “nằm sàn”.

Trong số các nhà sản xuất dệt may nội địa, May Sông Hồng (MSH) có 80% doanh thu xuất khẩu từ thị trường Mỹ, TNG là 46%, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VGT) 35%, Dệt May Thành Công (TCM) 25%.

Theo báo cáo của VIS Rating, khi bị áp thuế, những ngành công nghiệp chính sẽ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất là đồ điện tử, thiết bị máy móc, dệt may, giày dép và đồ gỗ.

Các ngành này chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ và nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ doanh thu xuất khẩu phụ thuộc cao vào thị trường này. Tuy nhiên, các nhà phân tích kỳ vọng tác động sẽ phân hóa giữa các ngành và từng công ty.