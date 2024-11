Có phải Einstein trượt môn Toán?

Theo thợ săn sử bịa Jo Hedwig Teeuwisse, Einstein không trượt môn Toán và đây chỉ là một tin đồn bịa đặt.

Nhà bác học Albert Einstein. Nguồn: restorationadvisers.

Có thể bạn đã nghe

Đó quả là một suy nghĩ đầy an ủi: Albert Einstein, một người mà hầu như chúng ta chỉ biết rất ít, ngoại trừ việc ông rất thông minh, cũng hơi ngốc nghếch vì đã trượt môn Toán ở trường.

Giống như tôi, nếu bạn hoàn toàn là một kẻ ngốc khi nói đến những phép tính đơn giản, hoặc học không giỏi lắm, thì ý tưởng về việc một người từng là kẻ ngu độn như chúng ta sau này trở thành thiên tài, sẽ mang lại cho ta hy vọng về tương lai.

Nếu bạn đang cố gắng để duy trì động lực, hoặc đang khuyến khích con mình bằng cách thuyết phục chúng (hoặc chính bản thân) rằng câu chuyện này có thật, thì có lẽ tốt nhất, bạn nên dừng đọc ở đây và chuyển sang chuyện tiếp theo.

Vạch trần

Xin lỗi những người bạn ngốc nghếch của tôi, Einstein không hề trượt môn Toán. Vậy tin đồn này đến từ đâu?

Theo một bài báo trên tạp chí TIME năm 1935, một giáo sĩ Do Thái ở Princeton đã cho Einstein xem một chuyên mục trên báo “Ripley’s Believe it or Not!” với tựa đề “Nhà Toán học vĩ đại nhất còn sống đã thi trượt môn Toán” và Einstein (nhân tiện, thậm chí ông còn không phải là một nhà Toán học) đã nói với vị giáo sĩ Do Thái ấy rằng, ông ấy chưa bao giờ trượt môn Toán – trên thực tế, Einstein đã thành thạo các phép vi phân và tích phân trước cả tuổi 15… quá giỏi!

Tôi thậm chí còn không biết những từ đó có nghĩa là gì. Thế nên, Einstein không những không trượt môn Toán mà còn học rất xuất sắc. Tôi không chắc liệu tay nhà báo viết bài đó chỉ đơn giản là bịa ra, hay bối rối trước việc ngôi trường mà ông theo học đã đột ngột đảo ngược hệ thống chấm điểm của họ (từ 1 là giỏi nhất và 6 là kém nhất, thành 6 là giỏi nhất và 1 là kém nhất).

Điều đó có nghĩa là Einstein có rất nhiều điểm 1 trong một năm và đột nhiên lại có rất nhiều điểm 6 vào năm tiếp theo. Hoặc có thể là do ông thường yêu cầu các nhà toán học kiểm tra công trình của mình – nhưng điều đó thật thông minh.

Khi cậu bé Albert mới 7 tuổi, trong một lá thư, mẹ cậu đã khoe về việc cậu đứng đầu lớp và khi giới truyền thông liên tục đưa tin cậu bị điểm kém, chính hiệu trưởng của trường đã quyết định đăng một lá thư chỉ ra rằng Einstein thực sự có điểm khá cao. Đúng là cậu ấy đã trượt một lần trong kỳ thi tuyển sinh - nhưng cậu ấy nhỏ hơn các học sinh khác 2 tuổi và khi thi lại, cậu ấy đã đậu.

Ồ, ngoài ra thì Einstein còn là một người chơi vĩ cầm tài năng. À, tôi biết, mọi chuyện đang trở nên hơi khó chịu; chúng ta đã đi từ một huyền thoại khiến mình cảm thấy tốt hơn về bản thân đến một sự thật khiến chúng ta thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn.

Nhưng nếu bạn đang gặp khó khăn với môn tiếng Pháp ở trường, bạn có thể thấy an ủi khi biết điểm của Einstein không cao lắm ở môn đó. Ha, Einstein đúng là một tên ngốc! Ông ấy học ngữ pháp tiếng Pháp rất tệ.