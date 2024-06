Cỗ máy phức tạp như bảng điều khiển tàu vũ trụ

Christopher Ward lần đầu tiên chính thức hợp tác với Andrew Morgan Watches, mang đến phiên bản giới hạn Bel Canto "The Red One" với diện mạo đỏ rực. Lấy cảm hứng từ màu đỏ của Ferrari và những viên kẹo socola truffle Thụy Sĩ, cỗ máy khoác lên mình bộ vỏ titan cấp 5 kích thước 41 mm. Để tôn lên vẻ đẹp của mặt số, các chi tiết khác được lược bỏ hoàn toàn, thậm chí cả chân kính ruby truyền thống cũng được thay thế bằng sapphire không màu. "The Red One" là phiên bản giới hạn, chỉ nhận đặt hàng trong 27/6 - 3/7. Giá bán khởi điểm từ 3.195 GBP (khoảng 4.000 USD ). Ảnh: Christopher Ward.