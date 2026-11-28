Có ba kiểu vận may chủ động, xuất hiện khi lời giải đến theo cách không ngờ, một phát hiện mở ra hướng đi mới hoặc cơ hội bất chợt xuất hiện.

Vận may chủ động được chia thành ba kiểu, tùy thuộc vào việc con người đang tìm kiếm điều gì và bất ngờ tìm thấy những gì. Ảnh: cottonbro studiostudio/pexels.

Mỗi khoảnh khắc của vận may chủ động đều là duy nhất nhưng qua nghiên cứu, chúng ta có thể đúc kết thành ba kiểu chính. Điểm chung của chúng là đều có một yếu tố kích hoạt vận may chủ động ban đầu (một điều bất ngờ) nhưng lại khác nhau tùy thuộc vào ý định ban đầu và kết quả cuối cùng.

Tất cả tựu trung trong hai câu hỏi cơ bản sau:

Bạn có đang tìm kiếm điều gì không?

và

Bạn có tìm thấy điều mình đang kiếm tìm không, hay bạn tìm thấy một điều hoàn toàn bất ngờ?

Vậy, ba kiểu vận may chủ động này là gì?

Vận may chủ động kiểu Archimedes: lời giải bất ngờ cho bài toán định sẵn

Vận may chủ động kiểu Archimedes xảy ra khi một vấn đề hoặc thách thức cụ thể (ví dụ: sửa chiếc bồn tắm bị hỏng hoặc nỗ lực tìm một công việc mơ ước) được giải quyết nhờ những giải pháp lại xuất hiện theo cách không ngờ tới. Hãy nhớ lại giai thoại về vua Hiero II của Syracuse khi ngài lệnh cho nhà toán học Archimedes kiểm tra xem tay thợ kim hoàn có trộn bạc vào số vàng đúc vào vương miện hay không. Chiếc vương miện có trọng lượng chuẩn nhưng làm sao để biết chắc nó là vàng ròng? Trong lúc đang bế tắc và lúng túng, Archimedes tìm đến phòng tắm công cộng để thư giãn. Khi thả mình vào bồn, ông lơ đãng quan sát mực nước dâng lên và tràn ra ngoài. Và rồi - Eureka! - ông nhận ra rằng một chiếc vương miện mạ bạc (nhẹ hơn vàng) sẽ có thể tích lớn hơn để đạt cùng trọng lượng. Do đó, khi dìm vào nước, nó sẽ chiếm chỗ và làm tràn nhiều nước hơn một chiếc vương miện vàng ròng có cùng cân nặng.

Kiểu vận may chủ động này khá phổ biến trong cuộc sống cá nhân cũng như trong các tổ chức ở mọi quy mô. Việc thay đổi định hướng dựa trên các cuộc gặp gỡ tình cờ hay phản hồi bất ngờ từ người dùng - điều vốn quen thuộc với các doanh nhân - cũng diễn ra ở các tập đoàn lớn.

David Taylor, CEO của tập đoàn đa quốc gia Procter & Gamble, từng chia sẻ với tôi rằng ông luôn hào hứng khi một hướng tiếp cận thay đổi, bởi nó mở ra những cảnh cửa mà đội ngũ của ông chưa từng nghĩ tới. Theo ông, “Nó vẫn giải quyết đúng bài toán chúng tôi đặt ra nhưng theo một phương thức hoàn toàn khác biệt. Ta không thể lập kế hoạch cho những khoảnh khắc ấy nhưng ta cần biết rõ mình đang nỗ lực giải quyết điều gì. Đó là một điều kỳ diệu và thường xuất hiện khi bạn có cơ hội tiếp cận nhiều trải nghiệm phong phú của những người yêu thích vấn đề, sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ.”

Một trong những tấm gương đầu tiên về vận may chủ động mà chúng ta sẽ gặp trong cuốn sách này là Waqas Baggia, hiện là tư vấn bán hàng tại Mercedes-Benz Canada. Vốn sinh ra tại Canada, anh từng cùng vợ sang Anh khi cô theo học ngành luật tại đây. Khi quay trở lại Toronto, Waqas tạm chấp nhận một công việc trong ngành bán lẻ để trang trải cuộc sống trong khi chờ đợi cơ hội việc làm đúng chuyên môn - trước đó, anh từng là nhân viên tư vấn tuyển dụng kỹ thuật cho Jaguar Land Rover tại Anh.

Dù đã nộp đơn và trải qua hàng loạt cuộc phỏng vấn ở nhiều công ty khác nhau, may mắn vẫn chưa mỉm cười với anh ở những vòng cuối cùng. Bạn bè luôn hỏi tại sao anh lại làm việc vất vả như vậy, “Chỉ là ngành bán lẻ thôi mà!” nhưng nguyên tắc của Waqas là làm gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn.

Một ngày nọ, như thường lệ, Waqas hỗ trợ một vị khách bằng tất cả sự chuyên nghiệp và nhiệt tình. Quá ấn tượng, vị khách nọ bắt đầu hỏi han thêm về anh. Waqas thành thật chia sẻ rằng mình chỉ đang làm tạm công việc này để chờ đợi một vị trí trong lĩnh vực kinh doanh xe sang. Thật tình cờ, vị khách hàng nọ chính là quản lý cấp cao của một đại lý Mercedes-Benz và Waqas được mời tới phỏng vấn. Sau đó, Waqas trở thành nhân viên tư vấn bán hàng đầu tiên tại đại lý không có kinh nghiệm bán xe ô tô, thậm chí họ còn xây dựng một chương trình đào tạo riêng cho anh. Tinh thần làm việc mạnh mẽ và sự nhiệt tình của Waqas cùng với tư duy nhạy bén của khách hàng đã mở ra bước ngoặt bất ngờ trong sự nghiệp của Waqas.

Vận may chủ động kiểu Post-it xuất hiện khi nỗ lực giải quyết một vấn đề lại bất ngờ mở ra hướng đi hoàn toàn khác, tạo nên những phát minh và cơ hội ngoài dự tính. Ảnh: Andy Barbour/Pexels.

Vận may chủ động kiểu Post-it: lời giải pháp bất ngờ cho một bài toán khác

Vận may chủ động theo kiểu Post-it xảy ra khi bạn tìm cách giải quyết một vấn đề cụ thể nhưng lại tình cờ tìm thấy lời giải cho một vấn đề hoàn toàn khác, thậm chí là một vấn đề chưa từng được biết đến trước đó. Hành trình của bạn bỗng chốc rẽ sang một hướng hoàn toàn mới nhưng cuối cùng vẫn đi tới một đích đến hài lòng. Câu chuyện về giấy nhớ Post-it là một ví dụ xuất sắc. Cuối những năm 1970, Tiến sĩ Spencer Silver - nhà nghiên cứu tại công ty sản xuất hàng tiêu dùng 3M - nỗ lực chế tạo một loại keo dán siêu dính. Kết quả ông nhận được lại hoàn toàn trái ngược: một hợp chất có độ dính cực thấp. Thế nhưng, chính loại keo yếu này lại trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho dòng sản phẩm mới mang tên Post-it.

Một ví dụ khác đến từ một tập đoàn hóa chất và dinh dưỡng đa quốc gia. Họ từng chật vật tìm đầu ra cho loại lớp phủ kính khung tranh có khả năng dẫn truyền ánh sáng và chống phản chiếu. Dù sản phẩm rất tốt nhưng thị trường lại thờ ơ. Khi vị quản lý dự án gần như đã bỏ cuộc, một cuộc trò chuyện tình cờ với đồng nghiệp ở bộ phận khác đã làm lóe lên ý tưởng: công nghệ này có thể ứng dụng cực kỳ hiệu quả cho các tấm pin năng lượng mặt trời, vốn cần hấp thụ càng nhiều ánh sáng càng tốt. Giải pháp bất ngờ cho một vấn đề khác với mục tiêu ban đầu đã tạo nên cú hích mạnh mẽ cho mảng năng lượng mặt trời của công ty. CEO của tập đoàn đã rất có lý khi khẳng định: “Người ngoài sẽ bảo ‘Đó thuần túy là may mắn’. Nhưng không, đó chính là vận may chủ động.”

Khi sẵn sàng đón nhận những giải pháp bất ngờ để giải quyết các vấn đề mới nảy sinh, chúng ta thường đạt được những kết quả mà trước đó khó có thể ngờ tới. Peter Agnefjall, CEO của IKEA giai đoạn 2012-2017, từng chia sẻ rằng ông sẽ coi đó là một trò đùa nếu cách đây 5 năm, có ai đó nói rằng IKEA sẽ sở hữu cả những trang trại gió và hệ thống năng lượng mặt trời. “Nhưng nhìn lại mà xem, đó chính là những gì chúng tôi đang làm bây giờ, đúng không?”

Vận may chủ động kiểu sét đánh: lời giải tự thân cho những vấn đề chưa gọi tên

Vận may chủ động kiểu sét đánh xảy ra khi chúng ta vốn không chủ động tìm kiếm hay nỗ lực giải quyết vấn đề. Nó xuất hiện từ điều gì đó hoàn toàn bất ngờ, giống như tia sét giữa trời quang, mở ra cơ hội mới hoặc giải quyết một vấn đề trước đây chưa được biết đến hoặc chưa được thử thực. Đây thường là cách mà tình yêu nảy nở, và cũng là khởi nguồn của vô vàn ý tưởng đột phá.

Khi Olivia Twist còn trẻ, cô chuyển đến căn hộ đầu tiên và tìm thấy một vật lạ trong tủ bếp. Cô mang nó cho một người bạn xem và được giải thích rằng đó là chìa khóa xả khí của bộ tản nhiệt, dùng để loại bỏ không khí thừa trong bộ tản nhiệt của căn hộ, giúp nó hoạt động hiệu quả hơn. Olivia không hề biết rằng có một vấn đề như vậy tồn tại hay chìa khóa tản nhiệt là cần thiết nhưng khi thời tiết thay đổi và căn hộ trở nên lạnh hơn, cô đã sử dụng chìa khóa để xả khí bộ tản nhiệt, giúp căn hộ ấm áp hơn. Việc tình cờ phát hiện một vật thể lạ, kết hợp với sự tò mò và mong muốn tìm hiểu cách sử dụng đã dẫn cô đến giải pháp cho một vấn đề mà cô chưa chịu kịp nhận diện.

Sofar Sounds, phong trào âm nhạc toàn cầu, cũng ra đời trong hoàn cảnh tương tự. Năm 2009, khi Rafe Offer, Rocky Start và ca sĩ kiêm nhạc sĩ Dave Alexander đi xem một buổi diễn nhạc rock, họ đã vô cùng khó chịu trước cảnh những khán giả xung quanh mải mê trò chuyện và dán mắt vào điện thoại thay vì thưởng thức âm nhạc. Nhận ra rằng thời đại mà người ta đi xem show chỉ để tập trung vào âm nhạc đã lùi xa, họ quyết định tổ chức một buổi diễn ấm cúng ngay tại phòng khách của Rocky ở Bắc London.

Từ một vài buổi diễn nhỏ tại London, Paris hay New York, họ bắt đầu nhận được vô số lời đề nghị tổ chức từ khắp nơi trên thế giới. Cái tên Sofar (viết tắt của “songs from a room”, tức là “âm nhạc trong căn phòng”) chính thức ra đời. Đến năm 2018, Sofar Sounds đã tổ chức hơn 4.000 buổi biểu diễn tại hơn 400 thành phố trên khắp thế giới, bắt tay với những đối tác khổng lồ như Airbnb và Virgin Group.

Từ một cuộc trò chuyện xuất phát từ cảm giác khó chịu, mọi thứ đã phát triển thành một trải nghiệm kỳ diệu - nơi sự ấm cúng của phòng khách hòa quyện với sức mạnh mãnh liệt của một buổi hòa nhạc trực tiếp.