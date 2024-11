'Cỗ máy chiến thắng' Man City bị trật nhịp

Nếu thất bại 1-2 trước Tottenham ở League Cup chỉ được xem như tai nạn, trận thua 1-2 trước Bournemouth thuộc vòng 10 Premier League hôm 2/11 thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo về phong độ của Man City. Đội bóng này đang gặp những trục trặc không nhỏ, và sự "bất khả chiến bại" của họ dường như dần mất đi.

Trước đây, Bournemouth thường được coi là “miếng mồi ngon” của Man City với chuỗi 20 trận toàn thua trong lịch sử đối đầu. Tuy nhiên, lần này, Bournemouth của HLV Andoni Iraola hoàn toàn lột xác.

Đội bóng đến từ miền Nam nước Anh chơi chủ động, tự tin và tràn đầy quyết tâm. Không chỉ thể hiện lối chơi dũng mãnh, Bournemouth còn biết cách làm chủ trận đấu, biến trận đấu tại sân Vitality thành ác mộng với các ngôi sao của Man City.

Ngay từ những phút đầu, Bournemouth tấn công mạnh mẽ và áp sát. Antoine Semenyo và Milos Kerkez, hai cầu thủ nổi bật nhất của đội chủ nhà, liên tục gây sóng gió bên cánh phải của Man City, nơi Kyle Walker trấn giữ.

Những pha phối hợp giữa Semenyo và Kerkez làm Man City chao đảo, và từ một tình huống ở phút thứ 9, Semenyo mở tỷ số sau đường kiến tạo của Kerkez. Khán đài sân Vitality bùng nổ, và các cổ động viên hô vang “ole” khi Bournemouth giữ bóng, một cảnh tượng không ngờ trước một đối thủ từng mạnh mẽ như Man City.

Không dừng lại ở đó, Bournemouth tiếp tục dồn ép và khiến hàng thủ Man City phải khổ sở. Kerkez không chỉ đóng góp trong tấn công, mà còn có pha cứu thua ngoạn mục trước cú sút của Bernardo Silva. Với chiến thắng này, Bournemouth ghi dấu ấn lịch sử khi lần đầu tiên giành chiến thắng trước Man City, và hơn hết, họ đã chứng minh rằng Pep Guardiola cùng các học trò không phải là bất khả xâm phạm.

Thất bại của Man City trước Bournemouth không phải là do thiếu vắng cầu thủ, mà là sự thiếu sắc bén và tinh thần chiến đấu của đội bóng. Erling Haaland, chân sút hàng đầu của Man City, dường như chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi bị phong tỏa bởi bộ đôi phòng ngự của Bournemouth là Illia Zabarnyi và Marcos Senesi. Phil Foden, một ngôi sao sáng giá khác, gần như mất hút trong phần lớn thời gian và chỉ có thể tạo ảnh hưởng khi trận đấu đã trôi về phút 80.

Kyle Walker, trụ cột lâu năm của Man City, gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Semenyo và Kerkez. Cả hai bàn thua của Man City đều đến từ cánh phải, nơi Walker thường chiếm ưu thế nhưng lại bị các cầu thủ Bournemouth liên tục khai thác. Đây là một điểm yếu mà các đối thủ khác có thể sẽ tận dụng trong tương lai.

Pep Guardiola thừa nhận sau trận đấu: “Chúng tôi không thể đối phó với lối chơi quyết liệt của họ. Để kiểm soát một đội bóng như Bournemouth, bạn phải mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, chúng tôi không có điều đó”.

Sự thiếu sắc bén và hiệu quả của Man City không chỉ hiện rõ ở tuyến phòng ngự mà còn ở khả năng tấn công. Đội bóng áo xanh chỉ có bốn cú sút trúng đích trong suốt 90 phút, so với sáu cú sút nguy hiểm của Bournemouth. Ngay cả những pha bóng dồn dập cuối trận, khi Josko Gvardiol ghi bàn rút ngắn tỷ số và Phil Foden suýt ghi bàn san hòa, cũng không đủ để giúp Man City tránh khỏi thất bại.

Không thể phủ nhận rằng những ca chấn thương và vấn đề thể lực ảnh hưởng đáng kể đến Man City. Kevin De Bruyne, nhạc trưởng của đội bóng, vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất và chỉ có thể ngồi dự bị. Những trụ cột khác như Nathan Ake và Manuel Akanji cũng ra sân trong tình trạng thể lực không đảm bảo. Haaland, niềm hy vọng trên hàng công, đã hai lần tỏ ra đau đớn sau những pha va chạm mạnh với cầu thủ đối phương.

Tuy nhiên, HLV Guardiola không thể chỉ đổ lỗi cho chấn thương. Điều đáng lo ngại hơn là sự thiếu sắc bén trong lối chơi và tinh thần chiến đấu của toàn đội.

“Chúng tôi đã không chơi với sự mạnh mẽ trong lối chơi như mọi khi”, Guardiola nói. “Khi đối đầu với một đội bóng như Bournemouth, họ sẽ không cho bạn khoảng trống và luôn áp sát. Trong tình huống đó, bạn cần phải quyết tâm hơn.”

Lịch thi đấu của Man City không cho phép họ có nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề này. Chỉ sau trận đấu với Bournemouth vài ngày, Man City sẽ làm khách trước Sporting Lisbon ở Champions League. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, bởi Champions League luôn là mục tiêu lớn của Pep và các học trò.

Không lâu sau đó, Man City tiếp tục phải đối đầu với Brighton ở Premier League. Cả Sporting Lisbon lẫn Brighton đều có thể học hỏi từ Bournemouth, sử dụng lối chơi pressing và tấn công liên tục để gây áp lực lên Man City.

Pep Guardiola và các cầu thủ cần tìm lại phong độ đỉnh cao nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Với lịch thi đấu dày đặc và áp lực lớn, Man City cần giải quyết những lỗ hổng hiện tại nếu không muốn tự đặt mình vào thế khó. Những đối thủ đang dần mất đi sự e dè, và nếu Man City không sớm cải thiện, cuộc đua vô địch có thể sẽ trở nên cam go hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, Bournemouth cho thấy rằng đội bóng áo xanh không phải là không thể đánh bại, và các đội bóng khác hoàn toàn có thể khai thác những điểm yếu của họ. Guardiola cần cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra những điều chỉnh hợp lý nếu không muốn giấc mơ bảo vệ chức vô địch trở nên xa vời.

Trận thua trước Bournemouth là lời cảnh tỉnh đối với Man City. Họ vẫn sắm vai ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua vô địch, nhưng để giữ vững vị thế, đội bóng cần cải thiện ngay lập tức. Liệu Pep Guardiola có thể đưa Man City trở lại quỹ đạo chiến thắng? Tất cả sẽ được trả lời trong những trận đấu tiếp theo.

