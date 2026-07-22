Cơ hội nhận học bổng tài năng Leeds Beckett MBA tại Hà Nội và TP.HCM

Học bổng Leeds Beckett MBA 2026 sẽ diễn ra đợt phỏng vấn vào ngày 25/7 tại Hà Nội và TP.HCM.

Bên cạnh cơ hội nhận học bổng lên đến 55,2 triệu đồng, ứng viên được trao đổi trực tiếp với hội đồng tuyển sinh từ trường Đại học Leeds Beckett (Anh).

Ứng viên tham gia xét tuyển học bổng không cần làm bài thi đánh giá, mà thay bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển sinh gồm đại diện trường Đại học Leeds Beckett, các giảng viên và chuyên gia quản trị giàu kinh nghiệm tại Việt Nam để xét mức học bổng phù hợp.

Thời gian phỏng vấn cho học bổng Leeds Beckett là ngày 25/7.

Nội dung phỏng vấn tập trung vào kinh nghiệm làm việc, mục tiêu nghề nghiệp, khả năng phân tích vấn đề và cách ứng viên xử lý tình huống quản trị thường gặp trong doanh nghiệp.

Trong phần phỏng vấn, hội đồng sẽ đưa ra tình huống quản trị để ứng viên phân tích, thảo luận và bảo vệ quan điểm. Thay vì tìm kiếm đáp án duy nhất, hội đồng tập trung quan sát cách ứng viên nhìn nhận vấn đề, lập luận, ra quyết định và vận dụng kinh nghiệm thực tế để giải quyết thách thức trong quản trị.

Theo TS Trần Quang Huy, Trưởng ban Đào tạo Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT), đơn vị triển khai chương trình Leeds Beckett MBA tại Việt Nam, bên cạnh thành tích và kinh nghiệm làm việc, hội đồng còn đánh giá tinh thần học hỏi, tư duy đổi mới và tiềm năng phát triển của từng ứng viên.

“Chúng tôi tin rằng nhiều chuyên viên và nhà quản lý hoàn toàn có khả năng chinh phục học bổng nếu thể hiện tiềm năng và định hướng phát triển rõ ràng. Điều hội đồng tìm kiếm không phải câu trả lời hoàn hảo, mà là cách ứng viên tư duy, phân tích vấn đề và học hỏi từ trải nghiệm thực tế”, TS Trần Quang Huy chia sẻ.

Ứng viên tham gia phỏng vấn học bổng Leeds Beckett MBA tại cơ sở Đà Nẵng.

Theo đại diện chương trình, phỏng vấn học bổng là một trong những điểm chạm của Leeds Beckett MBA Experience Journey - chuỗi sự kiện trải nghiệm được xây dựng để giúp ứng viên hiểu rõ hơn về chương trình. Do đó, bên cạnh phần phỏng vấn cá nhân, ứng viên còn có cơ hội trao đổi trực tiếp với giảng viên, chuyên gia và đại diện trường Đại học Leeds Beckett về phương pháp đào tạo, triết lý giảng dạy cũng như định hướng phát triển của chương trình.

Theo chị Nguyễn Minh Diệp Hằng, đảm nhiệm vị trí Event Marketing Specialist tại FPT Software, người từng nhận học bổng 30% của Leeds Beckett MBA, điểm khác biệt của chương trình là hội đồng tuyển sinh đánh giá ứng viên dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và tiềm năng phát triển thay vì chỉ tập trung vào bài kiểm tra kiến thức.

“Buổi phỏng vấn cho tôi cơ hội nhìn lại những gì đã tích lũy trong công việc và cách bản thân tiếp cận vấn đề quản trị. Việc nhận học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực phát triển nghề nghiệp trong nhiều năm. Điều đó cũng giúp tôi tự tin hơn khi quyết định đầu tư cho chương trình MBA”, chị Hằng chia sẻ.

Học bổng Leeds Beckett MBA trao cơ hội cho các nhà quản lý trẻ tiếp cận chương trình MBA chuẩn Anh Quốc tại Việt Nam.

Leeds Beckett MBA được xây dựng theo định hướng Business Transformation MBA, tập trung phát triển năng lực dẫn dắt sự chuyển đổi và giải quyết bài toán tăng trưởng, đổi mới trong doanh nghiệp thông qua tình huống quản trị thực tiễn. Chương trình do Đại học Leeds Beckett (Anh) cấp bằng và được Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT) triển khai tại Việt Nam.

Leeds Beckett MBA đang tuyển sinh tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Để tham gia phỏng vấn học bổng Leeds Beckett MBA, độc giả đăng ký tại website chương trình hoặc liên hệ hotline 0936235609.