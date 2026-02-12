Cơ hội nhận 10 chỉ vàng khi giao dịch trên ứng dụng VCB Digibank

Thông qua các giao dịch quen thuộc trên ứng dụng VCB Digibank, khách hàng tham gia chương trình “Tết có Digi - Tết cực vui” có cơ hội nhận giải thưởng trị giá đến 10 chỉ vàng.

Tết là thời điểm nhu cầu giao dịch số tăng mạnh trong năm. Từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn đến đặt vé máy bay hay mua sắm trực tuyến đều được thực hiện trên ứng dụng ngân hàng. Để giao dịch trở nên thú vị và ý nghĩa, nhân dịp Tết 2026, Vietcombank phối hợp VNPAY triển khai chương trình “Tết có Digi - Tết cực vui” trên ứng dụng VCB Digibank.

Cơ hội nhận đến 10 chỉ vàng khi thao tác trên VCB Digibank

Theo đại diện đơn vị triển khai, việc thiết kế chương trình gắn trực tiếp với giao dịch quen thuộc nhằm gia tăng trải nghiệm và tạo thêm niềm vui cho khách hàng. Thay vì tham gia thử thách phức tạp, người dùng chỉ cần kích hoạt ứng dụng lần đầu (đối với khách hàng mới), giới thiệu bạn bè sử dụng VCB Digibank, gửi tiết kiệm hoặc thực hiện giao dịch phổ biến như đặt vé máy bay, đặt vé xem phim, đi taxi là có cơ hội mở quà.

Hàng nghìn mã voucher trị giá 3 tỷ đồng trong chương trình “Tết có Digi - Tết cực vui” được trao cho khách hàng.

Từ nay đến 28/2, hàng nghìn voucher các dịch vụ như VNPAY-QR, đặt taxi, vé máy bay, tàu xe, xem phim hay mua sắm trên VnShop với tổng giá trị 3 tỷ đồng sẽ được trao cho người trúng thưởng. Các dịch vụ tiện ích trên app ngân hàng phản ánh xu hướng ngân hàng số không chỉ là công cụ giao dịch tài chính, mà dần trở thành nền tảng phục vụ toàn diện cho đời sống tiêu dùng hiện đại.

Từ 17/2 đến 28/2, quà lì xì 68.000 đồng hoặc 86.000 đồng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản khách hàng trúng thưởng. Tổng giá trị giải thưởng lì xì đến hơn 1,2 tỷ đồng . Đặc biệt, từ 23/2 đến 28/2, chương trình trao 30 chỉ vàng cho 3 người may mắn.

VCB Digibank - một ứng dụng, đa tiện ích

Bên cạnh việc thường xuyên triển khai chương trình ưu đãi, VCB Digibank còn là ngân hàng số trung tâm phục vụ nhiều nhu cầu đời sống. VCB Digibank tích hợp hệ sinh thái tiện ích “all-in-one”, cho phép người dùng thanh toán hóa đơn, mua sắm, di chuyển và giải trí trên cùng nền tảng. Việc kết hợp ưu đãi với trải nghiệm sử dụng thực tế giúp người dùng cảm nhận rõ hơn giá trị của dịch vụ số, chiều mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng từ giao dịch tài chính đến nhu cầu tiêu dùng trong cuộc sống hàng ngày.

VCB Digibank là ứng dụng ngân hàng số phục vụ mọi nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, các chương trình khuyến mại gắn với thao tác thường ngày là cách tiếp cận mới để khuyến khích người dùng trải nghiệm ngân hàng số.