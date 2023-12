Cơ hội duy nhất để Sancho đảo ngược tình hình tại Man United

Theo Diaro Gol, HLV Zinedine Zidane có thể giúp Sancho làm lại sự nghiệp tại Old Trafford, nếu ông được bổ nhiệm thay thế Erik ten Hag trong thời gian tới.

Nhà cầm quân người Pháp được cho là rất ngưỡng mộ khả năn của Sancho, khi cầu thủ sinh năm 2000 còn đang khoác áo Dortmund. Bằng chứng là việc "Zizou" dành điểm số cao nhất cho Sancho trong cuộc bầu chọn giải thưởng Ballon d'Or's Kopa cho cầu thủ trẻ hay nhất năm, bên cạnh cậu học trò Vinicius Jr.

Thậm chí, Zidane còn yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez "tìm mọi cách, mọi giá" để đưa Sancho đến Bernabeu.

Vài năm sau, Sancho đầu quân cho Man United, khi CLB này chi 85 triệu euro cho Dortmund. Tuy nhiên, cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của Man City lại thi đấu không đạt kỳ vọng, thậm chí còn xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Ten Hag.

Sancho bị cấm tham gia mọi hoạt động cùng đội hình chính và bị coi là người thừa tại trung tâm huấn luyện Carrington. HLV Ten Hag tuyên bố chỉ có một cách để Sancho trở lại thi đấu, đó là xin lỗi công khai. Mặc đồng đội khuyên ngăn, cầu thủ 23 tuổi không có ý định làm theo lời ông thầy người Hà Lan.

Vào thời điểm Sancho bị thải loại, MU vẫn chưa có thành tích quá tệ. Giờ đây, "Quỷ đỏ" đang khiến niềm tin của CĐV chạm đáy với những trận thua tủi hổ, gần nhất là thất bại muối mặt trên sân nhà trước Bournemouth.

Tương lai của Erik ten Hag một lần nữa bị đặt dấu hỏi. Cựu thuyền trưởn Ajax có nguy cơ bị sa thải ngay vào tuần tới, nếu Man United không thể giành kết quả thuận lợi trong 2 trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, lần lượt trước Bayern Munich ở vòng bảng Champions League (13/12) và chuyến hành quân đến Anfield của Liverpool tại Premier League vào ngày 17/12.

Với phong độ hiện tại, tỷ lệ để MU giành chiến thắng trên sân nhà của Liverpool là rất thấp. Trên sân nhà của đại kình địch, "Quỷ đỏ" đã trải qua 7 năm liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Thậm chí, Liverpool còn áp đảo đối thủ thành Manchester trong 4 lần đối đầu gần nhất với 3 chiến thắng, 1 hòa, ghi 12 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Một khi Ten Hag bị sa thải, Zidane sẽ là mọt trong những ứng viên hàng đầu ngồi vào ghế nóng tại sân Old Trafford. Trước đó, kế hoạch chờ dẫn dắt tuyển Pháp của huyền thoại này đã đổ bể, khi LĐBĐ Pháp đã quyết định gia hạn hợp đồng với Didier Deschamps.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.