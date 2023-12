Tính nóng nảy của Bruno Fernandes làm hại Man Utd

Khi Man Utd thất bại, các chuyên gia lại chọn một vấn đề ra phân tích. Đó sẽ là sai lầm của các cầu thủ, chiến thuật... Lần này, sau thất bại 0-3 của Man Utd trước Bournemouth thuộc vòng 16 Premier League hôm 9/12, câu chuyện được nhắc tới là tấm băng thủ quân dành cho Bruno Fernandes.

"Đội trưởng của CLB mà bạn huấn luyện chắc chắn sẽ biết HLV vẫn đang chịu áp lực, và tuần tới thì đội sẽ chạm trán Liverpool. Cậu ấy cũng biết rất rõ việc phải nhận thẻ vàng hôm nay dẫn đến án treo giò", cựu tuyển thủ Scotland Craig Burley, người hiện là chuyên gia của EPSN, viết trên mạng xã hội.

Trước đó, cựu danh thủ Man Utd, Roy Keane từng lên tiếng đòi CLB tước băng thủ quân của Bruno Fernandes. Keane nhận xét: "Bruno là cầu thủ tài năng, nhưng những gì tôi thấy hôm nay là hình ảnh cầu thủ rên rỉ liên tục, hành động giơ tay lên trời, miệng thì càm ràm. Điều đó không thể chấp nhận được".

Sự bất ổn của Man Utd là điều tất cả đều thấy. Nó diễn ra từ thượng tầng đến những vấn đề bên trong CLB. Một mớ hỗn độn thật sự. Khi Man Utd bị Bournemouth vùi dập ngay tại Old Trafford, khía cạnh chuyên môn không còn được nhắc tới, mà đó lại là tấm băng thủ quân của Bruno Fernandes.

Điều này chỉ ra khoảnh khắc của sự thật: đó là chạm vào đâu thì Man Utd cũng hỏng. Ralf Rangnick đã đúng khi nói Man Utd như bệnh nhân cần phẫu thuật tim gấp. Chỉ vài thay đổi từ Erik ten Hag là không đủ để cải thiện tình hình.

Bruno Fernandes đang sắm vai cầu thủ hay nhất của Man Utd. Nguồn cảm hứng trong lối chơi CLB. Phong độ xuất sắc đến từ tiền vệ người Bồ Đào Nha góp công lớn giúp Man Utd tạo dựng lối chơi mạc lạc, liên kết hơn.

Song, vào lúc này, Man Utd phụ thuộc quá nhiều vào Bruno Fernandes. Hệ quả khiến phong độ của CLB phụ thuộc vào sự lên xuống của tiền vệ này. Khi Bruno Fernandes chơi hay, Man Utd chắc chắn giành kết quả tốt và ngược lại.

Erik ten Hag có niềm tin rất lớn ở Bruno Fernandes. Bởi vậy, ông tước băng thủ quân của Harry Maguire và trao cho tiền vệ người Bồ Đào Nha. Quyết định này tạo ra sự tranh cãi. Tài năng của Bruno Fernandes có thể là điều không thể chối cãi, nhưng cầu thủ này chưa bao giờ được các cựu danh thủ Man Utd đánh giá cao ở khả năng lãnh đạo.

Trong số những cầu thủ được chọn đeo băng thủ quân của Man Utd hơn hai thập niên qua, hiếm trường hợp nào phải nhận sự chỉ trích nhiều như Bruno Fernandes. Cựu danh thủ Paul Ince từng nói với talkSPORT: "Tôi không biết mình thấy gì ở Bruno Fernandes. Liệu cậu ấy có phải thủ lĩnh qua cách thi đấu? Hiện tại, Bruno không phải đội trưởng phù hợp với Man Utd".

Cũng theo Paul Ince, điều quan trọng với người đội trưởng là đảm bảo tất cả vệ tinh xunh quanh phải chơi tốt lên. Còn nhìn vào Bruno Fernandes, đôi khi đó chỉ là cá nhân cầu thủ này. Paul Ince tiếp tục chỉ trích tiền vệ người Bồ Đào Nha thường xuyên tranh cãi với trọng tài quá nhiều.

Trong trận gặp Bournemouth, Bruno Fernandes mắc lỗi dẫn đến bàn mở tỷ số cho đội khách. Đó là tình huống tiền vệ này có đường chuyền rất chủ quan ở phần sân nhà. Khi đó, hậu vệ trái Sergio Reguilon đã dâng cao, còn Bruno Fernandes lùi sâu như trung vệ. Chiến thuật này không cho thấy sự hiệu quả.

Như thường lệ khi Man Utd phải đối mặt với nghịch cảnh, chính thái độ của Bruno Fernandes khiến bản thân và các đồng đội thất vọng. Thay vì nỗ lực kêu gọi tất cả hãy chơi tỉnh táo và quyết tâm hơn, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại đánh mất sự bình tĩnh, cãi nhau với trọng tài để rồi nhận thẻ phạt.

Niềm đam mê và cảm xúc mãnh liệt của Bruno Fernandes từng biến anh trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình của Erik ten Hag. Tuy nhiên, khi đối mặt với nghịch cảnh, những cảm xúc đó có thể dễn đến hành vi vô kỷ luật và tự làm hại bản thân.

Bruno Fernandes biết rất rõ Man Utd sẽ chạm trán Liverpool tại Anfield vào tuần tới. Anh chắc chắn hiểu rằng cuộc chạm trán đó rất khó khăn. Mùa trước, Bruno Fernandes và các đồng đội từng bị "The Kop" hủy diệt với tỷ số 0-7.

Sau tất cả, Bruno Fernandes vẫn phản ứng với trọng tài, để rồi bị phạt thẻ. Đây đã là thẻ vàng thứ 5 của tiền vệ người Bồ Đào Nha từ đầu mùa, đồng nghĩa bản thân sẽ không thể ra sân ở trận đấu tiếp theo tại Ngoại hạng Anh. Trớ trêu thay, đó lại là cuộc chạm trán Liverpool.

9 tháng trước, khi Man Utd bị Liverpool nhấn chìm tại Anfield, cựu danh thủ Gary Neville từng chỉ trích Bruno Fernandes khi cầu thủ này được cho ra hiệu muốn được thay ra. Erik ten Hag sau đó phủ nhận, nhưng vai trò của đội trưởng Bruno Fernandes bắt đầu bị nghi ngờ. Tới nay, sau những gì xảy ra, ngôi sao 29 tuổi lại bị mất điểm.

Thực tế là có Bruno Fernandes, Man Utd vẫn bị Liverpool hủy diệt hay thua đậm Man City. Song, ở một tập thể đã rệu rã như "Quỷ đỏ" vẫn xuất hiện điểm sáng hiếm hoi. Và đó không ai khác ngoài Bruno Fernandes, người đã ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo cho CLB từ đầu mùa.

Theo thống kê từ Fbref, Bruno Fernandes là cầu thủ tạo ra nhiều xA (kiến tạo kỳ vọng) nhất cho Man Utd, khi đạt 5,8. Người đứng sau về thống kê này tại Man Utd là Marcus Rashford và tiền đạo trẻ đang chơi hay gần đây Alejandro Garnacho cũng chỉ đạt 1,6.

Một mình Bruno Fernandes dĩ nhiên không thể giải quyết tất cả vấn đề cho Man Utd trước Liverpool. Nhưng ít nhất, cầu thủ này sẽ là hy vọng cho một viễn cảnh tươi sáng của CLB. Chiếc phao cứu sinh để Man Utd có thể bấu víu nhằm rời Anfield với kết quả tốt.

Lý thuyết đó sẽ không xảy ra. Tất cả bởi tấm thẻ vàng tai hại Bruno Fernandes phải nhận trước Bournemouth. Chừng ấy cũng khiến cầu thủ này phải nhận sự chỉ trích. Những ai căm ghét tiền vệ Bồ Đào Nha lại có cớ để gây áp lực và đi tới kết luận rằng Bruno Fernandes không xứng đáng làm đội trưởng Man Utd.

Nhìn ở bức tranh rộng hơn, từ lối chơi tới nhân sự, sau đó là cả vai trò của người thủ quân, tất cả ở Man Utd đều có vấn đề. Một đội bóng như vậy thi đấu phập phù là điều dễ hiểu.

Chủ nhật tới, nếu Man Utd trắng tay rời Anfield, đó cũng là điều bình thường, bởi nói như Ralf Rangnick thì Man Utd như bệnh nhân cần phẫu thuật tim gấp. Đằng này, chưa có cuộc đại phẫu triệt để nào diễn ra.

