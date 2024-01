Có gì sai khi bỏ 50.000 đồng để hẹn hò lần đầu ở quán cà phê?

Câu chuyện nữ TikToker cho rằng các cô gái đồng ý có buổi first date ở quán cà phê là hạ thấp tiêu chuẩn khiến dân mạng tranh cãi.

"Em lên đồ, makeup tổng cộng hết 50 triệu đắp lên người đi hẹn hò với anh, anh mời em cốc cà phê 50k (50.000 đồng)" - dòng caption trong video ngắn của cô nàng TikToker tên T. đang là tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Trước đó, T. đã đăng một số video nói về việc cô sẽ không bao giờ có "coffee date" - từ chối hẹn hò lần đầu ở quán cà phê.

Cô lập luận một người đàn ông thay vì mời "một bữa fine dining sang trọng trong nhà hàng giá 1-2 triệu" lại mời bạn gái "ly cà phê 30.000-50.000 đồng" có nghĩa anh ta đang hẹn hò cùng lúc nhiều người. T. đồng thời lập luận hẹn hò ở quán cà phê là hạ thấp tiêu chuẩn.

"Khi con trai rủ như thế (rủ đi cà phê - PV) thì mình đánh giá luôn là họ chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong. Con trai thường có một mindset là 'để xem cô gái này có xứng đáng với thời gian mình bỏ ra hay không, có xứng để bỏ thêm tiền đi ăn uống không'".

T. nói thêm rằng một khi con gái đã đồng ý hẹn hò ở quán cà phê, đồng nghĩa với đặt tiêu chuẩn thấp và sẽ rất khó nâng lên "thành một bữa ăn hay một cái gì đó lớn hơn 50.000".

Quan điểm của cô nàng TikToker nhanh chóng viral, với các video đạt trên 3 triệu lượt xem. Những quan điểm cô đưa ra về "coffee date" cũng nhanh chóng gây tranh cãi gay gắt.

Dưới phần bình luận của các clip, nhiều người, cả nam và nữ, đều coi chuyện gặp mặt lần đầu ở quán cà phê là chuyện bình thường, thậm chí tạo cảm giác thoải mái. Không ít người cho rằng T. đang "ảo tưởng" và đặt tiêu quá cao.

TikToker tên T. gây tranh cãi với quan điểm không bao giờ hẹn hò ở quán cà phê.

Hẹn hò ở quán cà phê là mất giá?

Thực tế, quan điểm của T. về "no coffee date" không phải mới. Nhiều sao mạng hay những người tự nhận là "huấn luyện viên tình yêu" trên thế giới từng chia sẻ nội dung tương tự, trong đó hướng dẫn các cô gái "đừng bao giờ hẹn cà phê ở buổi đầu gặp mặt".

Trong bài viết "Just Say No To Coffee Dates" trên blog Dateology Coach, tác giả nói rằng "coffee date chỉ dành cho những gã lười biếng rẻ tiền".

Tác giả bài viết lập luận phụ nữ phải tốn nhiều tiền khi đi hẹn hò, từ trang điểm, sắm sửa quần áo, làm tóc. Còn các anh chàng tìm quán cà phê lại không mất nhiều công sức như vậy.

"Khi một người đàn ông mời phụ nữ đi uống cà phê trong buổi hẹn hò đầu tiên, lời mời đó ẩn chứa một thông điệp: 'Tôi cần xem cô ta có xứng đáng hay không trước khi tôi chi bất kỳ khoản tiền nào'. Nếu đồng ý đi cà phê, phụ nữ đang chứng minh rằng mình chỉ đáng giá một ly nước 10 đô", trang này viết.

Có nhiều quan điểm khác nhau về việc hẹn hò ở quán cà phê. Ảnh: cottonbro/Pexels.

Tuy nhiên, quan điểm này không được số đông ủng hộ.

Theo khảo sát Match Singles In America năm 2022, 84% người độc thân cho biết họ thích những buổi hẹn hò bình thường hơn là những bữa tối với rượu vang ngột ngạt.

Trang Good Men Project nhận định hẹn hò cà phê là chuyện bình thường, thậm chí khiến phụ nữ thoải mái, an toàn hơn.

Nữ giới sẽ bớt áp lực hơn trong buổi hẹn đầu tiên, không cần lo trang điểm quá cầu kỳ như với một buổi hẹn ở nhà hàng sang chảnh, cũng không cần cam kết dành nhiều tiếng đồng hồ cho một người mà họ chưa chắc có thích hay không.

Ossiana Tepfenhart, nữ tác giả đến từ New York (Mỹ), cho rằng cùng uống cà phê là đủ để đàn ông thu hút được một cô gái. "Chính sự kết nối cảm xúc mới khiến hai người phát sinh tình cảm chứ không phải địa điểm", cô nhấn mạnh.

Nhiều người nói rằng một anh chàng hẹn hò ở quán cà phê có khả năng đang làm quen 2-3 cô gái cùng lúc, vì giá cho một ly nước khá rẻ. Nhưng không có gì khẳng định cho quan điểm này. Thời nay, không ai ngăn cấm một chàng trai hay cô gái tìm hiểu nhiều người khác nhau trước khi quyết định tiến tới mối quan hệ.

Bên cạnh đó, hẹn hò thông thường ở quán cà phê có thể giúp đôi bên dễ dàng chia sẻ với nhau hơn. Bởi quá lo lắng về việc đầu tư cho trang phục, chải chuốt ngoại hình có thể khiến cả nam lẫn nữ dễ áp lực phải gây ấn tượng, và bỏ qua cảm xúc thực sự về đối phương.

Đóng vai "công chúa"

T. cũng gắn hashtag "princesstreament" (tạm dịch: đối xử như công chúa) trong các video của mình. Điều này khiến dân mạng thảo luận về việc phụ nữ có nên đóng vai "công chúa" trong mối quan hệ và đặt kỳ vọng bao nhiêu là đủ.

Trên mạng, nhiều người dạy nhau cách cư xử để trở thành một "công chúa" trong mối quan hệ. Ảnh: @chaneldaydream.

"Princess treatment" là từ khóa hot trên mạng liên quan đến chủ đề hẹn hò và mối quan hệ, với hơn 2,3 tỷ view trên TikTok. Trong đó, nhiều người chia sẻ cách để các cô gái được nửa kia đối xử như một nàng công chúa, có nghĩa được quan tâm và chăm sóc một cách đặc biệt.

"Muốn được đối xử như công chúa, bạn phải hành xử như công chúa" là yếu tố được nhấn mạnh. Các cô gái được khuyên phải chăm chút ngoại hình, dịu dàng, biết tỏ ra yếu đuối, học cách cư xử như một quý tộc và đặc biệt là đặt kỳ vọng cao đối với người bạn hẹn hò.

"Princess treatment" có thể xuất phát từ những hành động nhỏ, như việc một "công chúa" thì không bao giờ tự mở cửa xe, không bao giờ phải dọn dẹp, thậm chí "công chúa sinh ra không để đi làm".

Nhiều người coi "princess treatment" là cách phụ nữ gia tăng tính nữ, nhằm xây dựng một mối quan hệ lãng mạn. Bạn gái tỏ ra yếu đuối và biết cách dựa dẫm là cách nam giới có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông.

Song có những trường hợp khái niệm này bị đẩy lên mức tiêu cực, khi đồng nhất nó với "phục tùng tuyệt đối" của nam giới trong mối quan hệ.

Một số người khác đặt câu hỏi liệu một cô gái áp dụng "princess treatment" có đang đi ngược lại với bình đẳng giới.

Các chuyên gia cho rằng đóng vai "công chúa" và đòi hỏi nửa kia phải đáp ứng mọi nhu cầu đôi khi sẽ khiến phụ nữ trở nên ảo tượng, gây hại cho sức khỏe tinh thần và ảnh hưởng đến sự lành mạnh trong mối quan hệ.

"Chúng ta cần xóa bỏ ảo mộng cổ tích khi đi tìm tình yêu. Tình yêu có thể là xúc cảm tuyệt vời, nhưng cũng có thể có giai đoạn khó khăn, thử thách. Chúng ta không nên cầu mong được cứu rỗi hay tìm người khác giải quyết mọi vấn đề của mình", Tiến sĩ Nikki Goldstein, nhà Tình dục học và Chuyên gia về mối quan hệ, viết trên Swaay.

Goldstein cho rằng dù là nam hay nữ cũng cần chịu trách nhiệm, kiểm soát cuộc sống và hạnh phúc của chính mình.

Việc kỳ vọng được đối xử như công chúa dễ khiến người ta thất vọng hơn. "Đôi khi không phải do người đó sai, mà do kỳ vọng của bạn quá phi thực tế. Nhưng không có nghĩa bạn phải từ bỏ kỳ vọng trong mối quan hệ, mà nên điều chỉnh để các tiêu chuẩn phải thực tế và công bằng", Goldstein nhấn mạnh.