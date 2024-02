Cô gái Việt 3 năm du lịch 50 quốc gia

Vốn đam mê du lịch, Ngân Hà dành hết ngày nghỉ phép trong năm để khám phá các vùng lãnh thổ. Trung bình mỗi năm, cô nàng dành 50 ngày đi khoảng 20 quốc gia khác nhau.

Ngân Hà đặt chân đến 50 quốc gia trong 3 năm, từ 10/2020.

Ngân Hà đang lên kế hoạch du lịch Ukraine. Đây là đất nước duy nhất ở châu Âu mà cô chưa có dịp ghé đến. Tiếp theo, nhân viên văn phòng này sẽ khám phá một số quốc gia châu Phi - mảnh đất còn nhiều lạ lẫm với mình.

Hà, 26 tuổi, sinh sống và làm việc tại Đức từ tháng 8/2020, đã đặt chân đến 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, cô tham quan 43 tỉnh thành của Việt Nam, đến Philippines, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản và hơn 40 nước châu Âu.

Dành hết thời gian nghỉ phép để đi du lịch

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngân Hà cho biết mình có chế độ 30 ngày nghỉ phép/năm. Đầu mỗi năm mới, cô thường kiểm tra thời gian những kỳ nghỉ lễ lớn nhằm lên kế hoạch du lịch cho cả năm.

Nhân viên này cũng tận dụng chế độ làm việc tăng ca, tích góp giờ dư để quy đổi thành ngày nghỉ tương ứng. Cứ mỗi 8 tiếng overtime, cô được đổi 1 ngày nghỉ. Tính tổng cộng ngày nghỉ phép, nghỉ lễ và nghỉ bù tăng ca, cô "dắt túi" khoảng 50 ngày để chinh phục những mảnh đất lạ.

Ngân Hà dành hết các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ trong năm để thỏa mãn đam mê du lịch.

Hành trình chinh phục bản đồ thế giới của Ngân Hà bắt đầu vào tháng 10/2020. Khi đó, cô lựa chọn đến Thuỵ Sĩ, quốc gia đắt đỏ bậc nhất châu Âu và cả thế giới. Nơi đây nổi tiếng với những hồ nước trong xanh như ngọc, bên cạnh những ngôi làng nhỏ cổ kính và những ngọn đồi nhấp nhô.

"Hồi đó, vẫn còn là du học sinh thạc sĩ, tôi không có nhiều kinh phí nên phải mang cả đồ ăn, nước uống từ Đức đi du lịch và di chuyển bằng tàu. Ngồi bên khung cửa sổ to, tràn viền của tàu hỏa, phóng mắt ra xa, ngắm nhìn đỉnh núi, tôi cảm giác như đang trong một bộ phim", Ngân Hà nhớ lại.

Trong 3 ngày tại Thuỵ Sĩ, cô nàng đến thị trấn Interlaken. Nơi đây sở hữu khung cảnh thơ mộng, bình yên nằm giữa hai hồ nước tuyệt đẹp là Thoune và Brienz. Địa danh còn được bao bọc bởi ba ngọn núi hùng vĩ Eiger, Mönch và Jungfrau.

"Trước khi đến đây, tôi có xem thời tiết trên điện thoại, chỉ khoảng 10 độ C. Nhưng càng đi theo con đường mòn leo lên núi, nhiệt độ chỉ giảm còn 2-3 độ C. Do chủ quan và thiếu kinh nghiệm, tôi khi đó mặc váy cùng 2 lớp áo. Kết quả, sau chuyến đi, tôi bị ốm 1 tuần", cô bộc bạch.

Ấn tượng nhất với Ngân Hà là Malta, một trong những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới.

Ấn tượng nhất với Ngân Hà là Malta, đất nước nằm ngay phía nam Italy và ngay trên Tunisia trong vùng biển Địa Trung Hải. Đây là một trong những quốc gia nhỏ bé nhất thế giới với diện tích chỉ hơn 300 km2 và dân số khoảng nửa triệu người.

"Tôi đã đặt chân đến bãi biển Blue Lagoon, nơi có làn nước trong như pha lê. Tôi cũng đi dạo quanh những con đường lát sỏi, ngắm nhìn những công trình mang kiến ​​trúc cổ kính", Ngân Hà cho hay.

Để tiết kiệm chi phí, Ngân Hà lựa chọn đi du lịch trái mùa và săn vé rẻ. "Tôi đã từng mua giá vé rẻ chỉ với 8 USD (gần 200.000 đồng) một chiều từ Đức đến Croatia".

Ngoài ra, cô nàng cũng dùng mẹo, ưu tiên ăn nhà hàng Michelin, ở khách sạn 5 sao khi đến những nước có mức sống rẻ như Đông Âu. Còn những thành phố đắt đỏ như Bắc Âu, Ngân Hà sẽ tự nấu ăn tại phòng. Với những chặng tàu đường dài, cô nàng thường ưu tiên đi chặng đêm để tiết kiệm thời gian và chi phí lưu trú.

Tình huống ngoài ý muốn

Vốn là người thích sự an toàn, Ngân Hà luôn lập kế hoạch kỹ lưỡng trước mỗi chuyến đi. Nhưng, hành trình không phải lúc nào cũng thuận lợi. Lưu lạc tại vùng đất mới do sự cố đình công, không biết ngôn ngữ bản địa là những khó khăn cô nàng gặp phải trong chuyến đi.

Ngân Hà đã có hành trình bất đắc dĩ tại Tây Ban Nha vào 7/2021.

11/2020, Ngân Hà cùng bạn đang đi tàu từ thị trấn Hallstatt (Áo) đến thành phố lớn. Bất ngờ, một đoạn đường tàu bị hỏng, buộc đoàn tàu phải dừng lại. Sợ lỡ chuyến tàu trở về Đức, cả hai quyết định tìm kiếm sự trợ giúp. Thấy 3 người dân địa phương đang ăn uống trong nhà, cô nàng bất chấp gọi cửa.

"Đứng gọi cửa kính trong 10 phút, một chú trung niên mở cửa bước ra. Sau khi trình bày hoàn cảnh, chú ấy nhiệt tình chở chúng tôi đến nơi bắt chuyến tàu về Đức. Khi đó, hai đứa chúng tôi ngồi trên thùng chở đồ phía sau chiếc xe máy cũ, mắt không quên theo dõi kỹ lưỡng hành trình trên Google Maps", cô nàng nhớ lại.

Hồi 7/2021, trong hành trình trở về Đức sau chuyến du lịch Italy, Ngân Hà bị mắc kẹt tại chuyến bay quá cảnh ở Tây Ban Nha do nhân viên tại đây đình công.

"Sáng hôm sau sẽ bay, 12h đêm khi chuẩn bị đi ngủ, tôi mới nhận được email thông báo rằng ngày mai sân bay đình công. Không thể bay trở về Đức, tôi đành ở lại Tây Ban Nha để du lịch. Hành trình bất đắc dĩ này không mấy vui vẻ với tôi vì trước đó tôi đã dành 1,5 tháng đến Pháp, Italy, Bồ Đào Nha và rất muốn về nhà để nghỉ ngơi", Ngân Hà chia sẻ.

Để tiết kiệm chi phí, Ngân Hà lựa chọn đi du lịch trái mùa và săn vé rẻ.

Một lần khác, vào 11/2022, chuyến tàu từ Áo đến Hungary bị đình công. Lần này, cô nàng không hề được thông báo trước, đến nơi tàu chạy mới biết tin.

"Gia đình tôi được người dân địa phương chỉ dẫn nên mua vé đi xe bus. Đi xe bus tiêu tốn hơn 6 tiếng đồng hồ. Bù lại, chúng tôi được đi qua Slovakia, ngắm nhìn những tòa lâu đài cổ kính, khu rừng hùng vĩ", cô nàng cho hay.

Sau những chuyến đi, ngoài khám phá được đa dạng các nền văn hóa khác nhau, Ngân Hà học được nhiều bài học đáng giá. Nữ hành khách chia sẻ nhờ những tình huống bất đắc dĩ trong hành trình, cô càng tôi luyện được cách ứng biến trong mọi tình huống.

"Tôi tin rằng một điều gì đó không như dự định xảy đến, chắc chắn sẽ đem lại một điều mới mẻ khác, như những hành trình du lịch bất đắc dĩ của tôi vậy", Ngân Hà nói.