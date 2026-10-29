Cô gái TP.HCM chi 25 triệu đồng đi 4 concert trong một tháng

Bỏ ra hàng chục triệu đồng cho các đêm nhạc, một số người trẻ cho biết họ chủ động phân bổ ngân sách từ sớm để đổi lấy trải nghiệm và cảm xúc khi gặp nghệ sĩ yêu thích.

Tháng 5/2026, Ngọc Thanh (28 tuổi, TP.HCM) mua vé xem The Weeknd biểu diễn tại Singapore. Đầu tháng 10, cô một mình bay sang quốc đảo này, bắt đầu hành trình tham dự 4 concert trong cùng tháng.

Trở về TP.HCM, Thanh đi xem Phùng Khánh Linh vào ngày 17/10, rồi tiếp tục đến concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngay hôm sau. Cuối tháng, cô bay ra Hà Nội dự đêm nhạc của BigBang tại sân vận động Mỹ Đình.

Bốn đêm nhạc tại ba thành phố khiến cô tốn khoảng 25 triệu đồng. Với Thanh, đó là khoản chi cho những trải nghiệm khó có thể thay thế bằng việc nghe nhạc qua màn hình.

“Nghe audio khác nhiều so với hát live. Mỗi lần đi concert giống như đang nạp vitamin hạnh phúc”, cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.