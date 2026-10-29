Cô gái TP.HCM chi 25 triệu đồng đi 4 concert trong một tháng

Tháng 5/2026, Ngọc Thanh (28 tuổi, TP.HCM) mua vé xem The Weeknd biểu diễn tại Singapore. Đầu tháng 10, cô một mình bay sang quốc đảo này, bắt đầu hành trình tham dự 4 concert trong cùng tháng.
Trở về TP.HCM, Thanh đi xem Phùng Khánh Linh vào ngày 17/10, rồi tiếp tục đến concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai ngay hôm sau. Cuối tháng, cô bay ra Hà Nội dự đêm nhạc của BigBang tại sân vận động Mỹ Đình.
Bốn đêm nhạc tại ba thành phố khiến cô tốn khoảng 25 triệu đồng. Với Thanh, đó là khoản chi cho những trải nghiệm khó có thể thay thế bằng việc nghe nhạc qua màn hình.
“Nghe audio khác nhiều so với hát live. Mỗi lần đi concert giống như đang nạp vitamin hạnh phúc”, cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.
4 đêm nhạc, khoảng 25 triệu đồng
Trong 4 concert, chuyến đi Hà Nội xem BigBang là khoản tốn kém nhất của Ngọc Thanh, khoảng 12 triệu đồng. Riêng vé concert hạng CAT 2 có giá 5,5 triệu đồng, vé máy bay khứ hồi 3,4 triệu đồng. Cô còn trả tiền khách sạn, ăn uống và các chi phí khác.
Trước đó, chuyến sang Singapore xem The Weeknd tiêu tốn khoảng 9,5 triệu đồng, gồm vé máy bay, vé concert. Vì không lưu trú, cô không tốn tiền khách sạn, ăn uống cũng chỉ mất một khoản nhỏ. Hai đêm nhạc tại TP.HCM ít tốn kém hơn khi cô không phải bay hay thuê khách sạn.
Tham dự nhiều sự kiện liên tiếp, Thanh cho biết cô không đợi đến sát ngày diễn mới chuẩn bị tiền.
“Các concert quốc tế có thể được công bố trước 5-6 tháng. Nhờ đó, tôi chủ động phân bổ ngân sách, mỗi tháng dành ra một khoản thay vì đợi đến sát ngày mới phải chi một số tiền lớn”, cô nói.
Để có vé xem BigBang, Thanh mua gói thành viên để được quyền mua vé sớm. Ngay khi ban tổ chức công bố concert, cô đặt vé máy bay và khách sạn vì lo chi phí tăng nếu chờ đến sau khi mua được vé.
Một trong những lần tốn kém nhất của Thanh là chuyến xem Taylor Swift tại Singapore. Không tự mua được vé, cô tìm vé chuyển nhượng. Vì lo ngại bị lừa, gần 2 tháng trước concert cô mới quyết định giao dịch với giá cao gấp 3 lần giá gốc. Nhờ vé máy bay và khách sạn khá rẻ, tổng chi phí chuyến đi vẫn nằm trong khả năng của Thanh.
Ngọc Đức (26 tuổi, Cà Mau) cũng dành một phần thu nhập cho các đêm nhạc. Trong tháng 10, anh tham dự 3 concert: Tiffany Young với vé giá 2 triệu đồng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với vé 1 triệu đồng và BigBang với vé 9,8 triệu đồng.
Từ đầu năm, danh sách nghệ sĩ Đức đã xem còn có Hà Anh Tuấn, T-ARA, Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng, Jessica và HIEUTHUHAI.
Sống tại Cà Mau, anh phải tính thêm tiền di chuyển mỗi lần đi xem concert. Theo ước tính của Đức, vé máy bay khứ hồi cho các chuyến trong nước khoảng 3-4 triệu đồng, còn chuyến quốc tế khoảng 4-6 triệu đồng. Khách sạn có giá 500.000-700.000 đồng mỗi đêm, trang phục khoảng 200.000-500.000 đồng, chưa kể tiền vé, ăn uống và các khoản phát sinh.
“Concert thường mở bán vé khá sớm so với ngày diễn nên tôi có thời gian dự trù tài chính và chuẩn bị chi phí từ trước. Do đó, tôi không gặp trở ngại hay phải quá thắt chặt chi tiêu sau mỗi lần tham gia”, Đức cho biết.
Khi concert là khoản đầu tư cho cảm xúc
Xu hướng dành tiền cho giải trí và trải nghiệm cá nhân được phản ánh trong Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng Đông Nam Á (ACSS) năm 2024 do ngân hàng UOB phối hợp với công ty tư vấn BCG thực hiện.
Theo kết quả khảo sát, người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng gia tăng chi tiêu cho những trải nghiệm như du lịch, du thuyền, ăn uống sang trọng, tham dự concert và sự kiện giải trí, hay sử dụng dịch vụ spa, massage.
Trong nhóm được khảo sát tại Việt Nam, 42% cho biết đã chi tiêu nhiều hơn cho các lĩnh vực này, cao hơn mức trung bình 35% của khu vực ASEAN. Xu hướng thể hiện rõ hơn ở người trẻ: 47% người thuộc nhóm Gen Z được hỏi cho biết đã tăng chi tiêu cho các hoạt động trải nghiệm.
Với Ngọc Thanh, niềm yêu thích các sự kiện âm nhạc bắt đầu từ thời phổ thông. Từ cấp 3 đến hết đại học, cô thường tham gia những show diễn trong nhà thuộc dòng rock, hardcore và các lễ hội âm nhạc dành cho giới trẻ như Rock n Share, Thơm Fest, Phiêu Concert, Hội Đồng Hội, Cam 8...
Sau năm 2022, khi có thể tự chủ tài chính, cô bắt đầu theo đuổi các concert Kpop và US-UK quy mô lớn ở nước ngoài. Đêm nhạc quốc tế đầu tiên của cô là Super Show 9 của Super Junior tại Malaysia.
Sau đó, Thanh tiếp tục đến các buổi biểu diễn của Taylor Swift, Bruno Mars, Imagine Dragons, Super Junior tại Indonesia và Malaysia, gần nhất là The Weeknd.
Được tận mắt nhìn thấy những nghệ sĩ gắn với tuổi thơ là điều khiến cô trân trọng mỗi chuyến đi. Bên cạnh đó, cách kể chuyện, âm thanh và ánh sáng khác nhau ở từng sự kiện cũng đem lại cho cô những cảm giác mới lạ.
“Các nghệ sĩ ấy là một phần thanh xuân của tôi, nên tôi rất hạnh phúc khi có cơ hội được nghe họ hát trực tiếp. Mỗi người đều có sở thích riêng, chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ và không làm ảnh hưởng đến ai là được”, Thanh nói khi nhắc đến những ý kiến cho rằng xem concert là “vô bổ” và “phí tiền”.
Tương tự, Đức xem âm nhạc là cách giải tỏa cảm xúc, tìm lại sự cân bằng sau những ngày làm việc mệt nhọc. Dù vậy, anh cho biết mình không chạy theo mọi chương trình mà chỉ chọn xem những nghệ sĩ thực sự yêu thích.
Ban đầu, gia đình không muốn Đức chi quá nhiều cho các đêm nhạc. Về sau, thấy anh cố gắng làm việc và biết cân đối tài chính, người thân không còn can thiệp.
“Tôi biết bản thân chi khá nhiều tiền cho concert nên luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để tự chi trả cho sở thích và được gặp những nghệ sĩ mình yêu thích”, anh nói.