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Cô gái thay ông già Noel viết thư mỗi năm một lần

  • Thứ bảy, 12/9/2026 23:09 (GMT+7)
  • 5 phút trước

Năm đầu tiên, cô bán được khoảng 300 lá thư với giá 9,95 đôla Mỹ mỗi lá, cũng như bán cả các gói cao cấp với giá 11,95 đôla Mỹ.

Thư của ông già Noel

Một người phụ nữ đã bắt đầu một công việc bán thời gian: viết những lá thư độc đáo dưới danh nghĩa Santa Claus.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bry dành hết tiền tiết kiệm cho một chuyến phượt bốn tháng. Ngay khi trở về, cô đã nhận làm bồi bàn bán thời gian ở Yakima, Washington. Cô biết rằng mình phải kiếm thêm tiền, nhưng cô cũng thấy nhàm chán nữa. Một nghề tay trái sẽ có lợi đủ đường… nhưng mà làm gì mới được?

Bry ngồi xuống và tự xem mình giỏi thứ gì. Cô biết rằng mình có thế mạnh về viết lách, nhưng cô không có thời gian để viết sách.

Cô từng thử viết tự truyện, nhưng không thành công lắm. Cô từng thử viết tự truyện, nhưng không thành công lắm. Cô không rõ ý tưởng đã đến như thế nào, nhưng vào một ngày nọ, cô bắt đầu quảng cáo một dịch vụ được gọi là “Những lá thư tay từ Santa”. Cô đăng thông tin lên Craiglist, Facebook và Tumblr, nhưng mới đầu không có phản hồi nào cả. Sau đó, cô đăng vài bức ảnh chụp những lá thư nháp mà mình làm, nhưng chúng trông có vẻ ngô nghê và không chuyên nghiệp.

Cô nhanh chóng nhận ra các bậc phụ huynh sẽ không trả tiền cho thứ gì đó mà họ có thể dễ dàng tự tay làm.

Viết thư ảnh 1

Gửi và nhận thư của ông già Noel là niềm hạnh phúc của hàng triệu trẻ em. Ảnh: Edalex.

Cô cảm thấy nản lòng, nhưng vẫn quyết tâm tìm ra cách làm thế nào để cải thiện những lá thư. Đầu tiên, cô tập trung vào cá tính. Cô sẽ nắm bắt những đặc điểm riêng biệt nhất của một đứa trẻ từ một danh sách câu hỏi, sau đó chỉnh sửa lá thư cho phù hợp. Cô còn cải thiện cả chất lượng in và thiết kế nữa.

"Nhưng đây mới là yếu tố xác định thắng thua" Bry bắt đầu quảng cáo những bức thư cao cấp này, và có thêm lựa chọn mua đồ ăn cho tuần lộc (hạt giống giảm giá cho chim mua ở cửa hàng thú cưng trộn thêm một chút kim tuyến). Có bố mẹ nào yêu thích ngày giáng sinh lại không muốn thấy con mình rải đồ ăn tuần lộc thần kỳ ra ngoài vào đêm lễ chứ?

Hoá ra đó lại là tấm vé số độc đắc của Santa.

Cô quảng cáo thư của mình là lựa chọn cá tính nhất trên thị trường, chú ý đến tiểu tiết và kèm cả đồ ăn tuần lộc. Kế hoạch vô cùng hiệu quả, lượng khách hàng tăng chóng mặt. Năm đầu tiên, cô bán được khoảng 300 lá thư với giá 9,95 đôla Mỹ mỗi lá, cũng như bán cả các gói cao cấp với giá 11,95 đôla Mỹ. Mỗi lá thư tốn khoảng 1,5 đôla Mỹ chi phí tiền viết và đóng gói, thế nên cô đã thu về khoảng 4.000 đôla Mỹ.

Vào năm thứ hai, cô bán được khoảng 400 lá và nâng giá lên một chút (lần lượt là 11,95 và 13,95 đôla Mỹ). Nhưng cô đã thuê ngoài một trợ lý viết, vì thế tiền lãi có hơi thấp hơn một chút. Lần này, chi phí viết và đóng gói là 3 đôla Mỹ.

Sang năm thứ ba, có chuyện thú vị đã xảy đến. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định không làm giống như năm trước, vì dù có thuê “yêu tinh” thì cũng có rất nhiều việc phải làm. Cô vẫn tiếp tục, nhưng bắt đầu muộn hơn và không quảng cáo nhiều. Thế nhưng, đây mới là điều bất ngờ: Cô tăng giá lên thành 19,95 và 26,95 đôla, thế nên dù công việc có ít hơn, nhưng thực chất lại kiếm được nhiều tiền hơn. Vào năm này, cô bán được 250 lá thư và kiếm gần 6.000 đôla.

Đây rõ ràng là một nghề tay trái theo mùa. Cô thường bắt đầu công việc vào khoảng 15 tháng 11 và gửi thư vào mùng 10 tháng 12. Đối với một công việc một năm chỉ làm một lần thì như vậy đã là rất tuyệt rồi. Cô cũng thường xuyên nhận được thư trả lời từ những đứa trẻ, khi chúng cảm ơn Santa vì đã gửi thư riêng cho chúng.

Chris Guillebeau/1980 Books-NXB Công Thương

Viết thư Ông già Noel Lá thư nghề tay trái

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