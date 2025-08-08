Cô gái ở TP.HCM mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ

Nguyễn Phương Mai (30 tuổi) rời nhà ở đường Hoàng Sa (TP.HCM) để đi làm nhưng không đến nơi, sau đó mất liên lạc với gia đình.

Chiều 8/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989) cho biết em gái là Nguyễn Phương Mai (SN 1994) mất liên lạc với gia đình sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ.

Người dân có thông tin về Mai, vui lòng liên hệ người nhà qua số điện thoại: 0703.723.850.

Theo chị Lan, khoảng 8h ngày 6/8, Mai rời nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa (phường Võ Thị Sáu, Quận 3 trước đây), TP.HCM để đi làm. Khoảng 30 phút sau, công ty gọi báo Mai không đến nơi làm việc.

Chị Lan nhiều lần gọi điện cho em nhưng không liên lạc được. Kiểm tra camera an ninh, gia đình thấy Mai lên xe ôm công nghệ rời đi, sau đó mất liên lạc. Gia đình đã trình báo sự việc tới Công an phường Xuân Hòa.

"Trước đó, tâm lý của Mai hoàn toàn bình thường, cũng không xảy ra mâu thuẫn với người nhà. Thời điểm rời khỏi nhà, Mai mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem.

Gia đình rất lo lắng, mong Mai được bình an trở về nhà. Nếu ai thông tin về Mai, xin hãy liên hệ gia đình qua số điện thoại 0703.723.850, gia đình chúng tôi rất biết ơn", chị Lan nói.

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online”, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02 Công an TP.HCM) đã thành lập tổ công tác chuyên trách để tiếp nhận thông tin, điều tra, truy xét và ngăn chặn các vụ việc.

Để tránh "sập bẫy" nhóm người lừa đảo, PC02 khuyến cáo người dân, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trường hợp “bắt cóc online”, người dân có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời. Hoặc liên hệ công an nơi gần nhất, tổng đài 113 để được hỗ trợ kịp thời.