Cô gái 20 tuổi môi giới mại dâm giá 4 triệu đồng

Quá trình kiểm tra hành chính trên địa bàn, Công an phường Giảng Võ (Hà Nội) phát hiện một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, qua đấu tranh làm rõ đối tượng môi giới.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, chiều 23/6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra hành chính tại khu vực phố Linh Lang.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở Công an để làm việc.

Đối tượng Lý Thị Phương Thảo.

Qua đấu tranh, cả hai khai nhận được một người phụ nữ tên Lý Thị Phương Thảo (SN 2006; hộ khẩu thường trú tại xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang; nơi ở hiện tại - quận Tây Hồ, Hà Nội) đứng ra môi giới với số tiền 4 triệu đồng.

Ngay sau khi xác định được đối tượng liên quan, Công an phường Giảng Võ đã triệu tập Lý Thị Phương Thảo đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm của mình. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an phường Giảng Võ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lý Thị Phương Thảo để tiếp tục điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Hiện vụ việc được Công an phường Giảng Võ tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Công an phường Giảng Võ cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi môi giới mại dâm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm môi trường xã hội lành mạnh trên địa bàn Thủ đô.