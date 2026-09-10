Cô gái 16 tuổi mắc sốt xuất huyết, viện phí gần 1 tỷ đồng

Nữ sinh 16 tuổi phải can thiệp ECMO vì sốt xuất huyết gây suy hô hấp, suy đa cơ quan. Bệnh nhân 21 tuổi khác phải lọc máu, truyền máu suốt 45 ngày do suy thận, xuất huyết nặng.

Sốt xuất huyết có thể diễn tiến nặng, gây sốc, xuất huyết và suy đa cơ quan nếu không được theo dõi, phát hiện và điều trị kịp thời. Ảnh: BVCC.

Hai trường hợp này cho thấy sốt xuất huyết không phải lúc nào cũng diễn biến nhẹ như nhiều người vẫn nghĩ. Đáng lưu ý, cả hai bệnh nhân đều trở nặng trong giai đoạn nguy hiểm, khi triệu chứng sốt có thể đã giảm.

Viện phí gần 1 tỷ đồng dù có bảo hiểm y tế

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, một nữ sinh 16 tuổi nhập viện với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, tình trạng của bệnh nhân nhanh chóng diễn tiến nặng.

Bệnh nhân rơi vào sốc do sốt xuất huyết, đồng thời xuất hiện viêm phổi và suy hô hấp cấp tiến triển nặng. Tình trạng hô hấp tiếp tục phức tạp khi người bệnh bị tràn khí màng phổi, tràn khí dưới da lan rộng.

Bệnh nhi 16 tuổi phải can thiệp VV-ECMO sau khi sốt xuất huyết diễn tiến nặng, gây sốc, suy hô hấp và suy đa cơ quan. Ảnh: BVCC.

Bên cạnh đó, bệnh nhân bị rối loạn đông máu và xuất huyết tại nhiều vị trí, gồm chảy máu mũi, miệng, tiêu hóa và sinh dục. Tình trạng suy đa cơ quan, suy tim ứ huyết và rối loạn điện giải cũng xuất hiện.

Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy. Khi thở máy không cải thiện tình trạng oxy hóa máu, các bác sĩ phải sử dụng VV-ECMO để hỗ trợ hô hấp.

Sau hơn một tháng điều trị, bệnh nhân nhiều lần được thay màng ECMO, truyền máu và các chế phẩm máu, đồng thời được điều trị nhiễm trùng bệnh viện bằng nhiều loại kháng sinh. Dù có bảo hiểm y tế, tổng chi phí điều trị gần 1 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, một phụ nữ 21 tuổi sống trong khu vực đang có dịch sốt xuất huyết, khởi bệnh với sốt cao, mệt mỏi, những triệu chứng dễ bị nhầm với nhiễm virus thông thường. Khi tình trạng trở nặng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM.

Bệnh nhân 21 tuổi khởi bệnh với sốt cao, mệt mỏi trong thời điểm khu vực sinh sống đang có dịch sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Tại đây, người bệnh rơi vào sốc và tái sốc sốt xuất huyết, kèm suy gan cấp nặng, tổn thương thận gây vô niệu, rối loạn đông máu và xuất huyết tiêu hóa ồ ạt.

Bệnh nhân còn xuất hiện tràn dịch màng phổi, màng bụng, màng tim, suy đa tạng và phải thở máy, dùng thuốc vận mạch, đồng thời lọc máu liên tục (CRRT).

Sau 45 ngày điều trị tích cực với nhiều lần truyền máu, huyết tương, tiểu cầu và lọc máu, chức năng các cơ quan dần hồi phục, bệnh nhân được xuất viện. Tuy nhiên, do không có bảo hiểm y tế, chi phí điều trị kéo dài trở thành gánh nặng lớn với gia đình.

Thời điểm nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua

Điểm chung của hai trường hợp trên là đều khởi phát với những triệu chứng không đặc hiệu nhưng nhanh chóng diễn tiến nặng. Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết thường trải qua ba giai đoạn: sốt, nguy hiểm và hồi phục.

Đáng lưu ý, giai đoạn nguy hiểm thường diễn ra vào ngày thứ 3-7 kể từ khi khởi phát. Lúc này, người bệnh có thể giảm hoặc hết sốt, dễ lầm tưởng bệnh đang thuyên giảm.

Tuy nhiên, đây lại là thời điểm có thể xảy ra thoát huyết tương, cô đặc máu, giảm thể tích tuần hoàn và sốc; đồng thời xuất huyết hoặc tổn thương các cơ quan như gan, thận, tim, phổi.

Hết sốt không có nghĩa sốt xuất huyết đã qua giai đoạn nguy hiểm; bệnh vẫn có thể diễn tiến nặng, gây sốc, suy đa cơ quan và cần hồi sức chuyên sâu. Ảnh: BVCC.

Vì vậy, hết sốt không đồng nghĩa với việc bệnh đã qua giai đoạn nguy hiểm. Mức độ diễn tiến cũng rất khác nhau, từ những trường hợp chỉ cần theo dõi, điều trị phù hợp đến bệnh nhân phải hồi sức chuyên sâu như ECMO hoặc lọc máu liên tục.

Người bệnh cần được theo dõi sát, đặc biệt trong khoảng ngày thứ 3-7. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo dưới đây, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá và điều trị.

Một số dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm:

Đau bụng dữ dội, liên tục.

Nôn ói nhiều.

Chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen.

Lừ đừ, bứt rứt, tay chân lạnh, mạch nhanh.

Khó thở.

Tiểu ít.

Gia đình không nên chỉ dựa vào việc người bệnh đã hạ sốt để nhận định bệnh đang khỏi. Việc theo dõi cần dựa trên diễn biến triệu chứng, thăm khám và các xét nghiệm theo chỉ định của bác sĩ.

Vaccine sốt xuất huyết giúp chủ động phòng bệnh, người dân nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và lựa chọn tiêm chủng phù hợp. Ảnh: Magnific.

Chủ động phòng sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra, lây truyền chủ yếu qua muỗi Aedes. Vì vậy, kiểm soát muỗi và loại bỏ nơi muỗi sinh sản là biện pháp quan trọng để phòng bệnh.

Người dân nên thường xuyên dọn dẹp, loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước quanh nhà, thay nước định kỳ ở dụng cụ chứa nước, giữ môi trường sống sạch sẽ, ngủ màn và sử dụng các biện pháp hạn chế muỗi đốt.

Khi xuất hiện sốt, đặc biệt trong thời điểm sốt xuất huyết đang lưu hành, người bệnh không nên chủ quan hoặc tự điều trị kéo dài tại nhà. Cần thăm khám và tái khám đúng hẹn để được theo dõi sát, nhất là trong giai đoạn nguy hiểm của bệnh.

Hiện có vaccine phòng sốt xuất huyết. Người dân có thể đến cơ sở y tế để được tư vấn về chỉ định và lựa chọn tiêm chủng phù hợp.