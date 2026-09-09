Hai trẻ sốc sốt xuất huyết biến chứng suy gan, suy thận nặng

Hai trẻ sốc sốt xuất huyết nặng, suy chức năng nhiều cơ quan, được Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị tích cực, trải qua nhiều đợt lọc máu, thay huyết tương và thở máy.

Liên tiếp bệnh nhân nặng vì sốt xuất huyết. Ảnh minh họa: Nguyễn Thuận.

Bệnh nhi đầu tiên là H.C.K. (7 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, TP.HCM), nặng 35 kg, thuộc nhóm dư cân so với lứa tuổi. Trẻ sốt cao liên tục 4 ngày, kèm đau đầu, đau cơ, biếng ăn. Gia đình tự mua thuốc cho trẻ uống, tình trạng sốt giảm nhưng sau đó tái diễn.

Đến ngày thứ 5, trẻ đau bụng, ói ra dịch nâu, tiêu phân đen, tay chân lạnh nên được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Bác sĩ chẩn đoán trẻ sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 5, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và tổn thương gan nặng, men gan trên 1.500 U/L.

Ê-kíp điều trị tiến hành truyền dịch điện giải, dung dịch cao phân tử để chống sốc. Tuy nhiên, tình trạng trẻ tiếp tục diễn biến nặng, tràn dịch màng bụng và màng phổi lượng nhiều, gây chèn ép dẫn đến suy hô hấp.

Trẻ được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản thở máy, truyền máu và các chế phẩm máu. Sau khoảng 2 tuần điều trị tích cực, trẻ dần cai được máy thở, tỉnh táo và đang tiếp tục hồi phục.

Trường hợp thứ hai là D.T.T.V. (10 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, An Giang). Trẻ sốt cao nhiều ngày, không đáp ứng thuốc hạ sốt, sau đó ói ra dịch nâu.

Tại bệnh viện địa phương, trẻ được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết nặng ngày thứ 5, mạch và huyết áp không đo được. Sau khi được truyền dịch chống sốc, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, ê-kíp tiếp tục chống sốc bằng dịch truyền, dung dịch cao phân tử và thuốc vận mạch. Tuy nhiên, trẻ diễn biến nặng với rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, suy hô hấp, tổn thương gan và thận.

Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản thở máy, truyền máu và nhiều chế phẩm máu gồm huyết tương đông lạnh, kết tủa lạnh, tiểu cầu đậm đặc. Trẻ được chọc dò ổ bụng dẫn lưu giải áp do tình trạng diễn biến phức tạp.

Chức năng gan, thận của trẻ tiếp tục suy giảm nghiêm trọng, với men gan trên 2.000 U/L và creatinine máu trên 400 µmol/L. Bệnh nhi được lọc máu liên tục, thay huyết tương và điều trị hỗ trợ gan.

Trong quá trình điều trị, trẻ xuất hiện biểu hiện nhiễm trùng bệnh viện, phải tiếp tục được hỗ trợ chức năng các cơ quan và sử dụng kháng sinh phổ rộng.

Sau gần 3 tuần điều trị, trải qua 4 đợt lọc máu liên tục, 3 đợt thay huyết tương cùng các biện pháp hỗ trợ cơ quan, tình trạng trẻ dần cải thiện. Chức năng gan, thận trở về bình thường, trẻ cai được máy thở và tỉnh táo.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, mùa mưa là thời điểm muỗi vằn sinh sôi, làm gia tăng nguy cơ mắc sốt xuất huyết ở cả trẻ em và người lớn.

Để phòng bệnh, phụ huynh cần chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng, dọn dẹp các vật chứa nước, cho trẻ ngủ mùng và mặc quần áo dài. Hiện vaccine sốt xuất huyết đã được sử dụng cho trẻ từ 4 tuổi trở lên.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu sốt cao trên 2 ngày và xuất hiện một trong các dấu hiệu như bứt rứt, lăn lộn, li bì, lơ mơ, nói sảng; chảy máu cam, chảy máu chân răng, ói ra máu hoặc tiêu phân đen; đau bụng, ói; tay chân lạnh; lừ đừ, nằm một chỗ, không chơi hoặc bỏ bú, bỏ ăn uống.