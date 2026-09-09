Góc nhỏ mở ra thế giới bao la ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

Cô bé An Nhiên (9 tuổi, ngồi bên trái) đã điều trị tại Bệnh viện từ năm 4 tuổi tỏ ra thích thú với cuốn sách mới. Những trang sách có tranh sinh động, truyện cổ tích về nàng tiên cá hay bộ truyện trinh thám Conan luôn có sức hút đặc biệt với em. Mỗi cuốn sách mở ra là một niềm vui nho nhỏ tiếp thêm năng lượng tích cực cho cô học trò lớp 4.