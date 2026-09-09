Góc nhỏ mở ra thế giới bao la ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM

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Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vừa chính thức khánh thành Phòng đọc sách và Tham vấn tâm lý cho trẻ em. Không gian mới tạo ra góc nhỏ ấm áp cho các bệnh nhi. Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến yêu thích, giúp các em thư giãn sau những giờ trị liệu mệt mỏi.
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Trong căn phòng đọc sách vừa khánh thành của Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM ân cần ngồi bên các em nhỏ, nhẹ nhàng trò chuyện và cùng các em khám phá từng trang sách rực rỡ. Những cái nắm tay, những câu chuyện trò nhỏ to và tiếng cười tiếp thêm nghị lực cho các "chiến binh nhí" trên hành trình chiến thắng bệnh tật.
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Mỗi cuốn sách được đặt lên kệ tại Phòng đọc sách Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đều mang theo thông điệp hy vọng.
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Căn phòng được thiết kế hiện đại, ấm cúng với màu gỗ sáng kết hợp cùng sắc xanh, vàng rực rỡ từ những chiếc ghế nhỏ. Hệ thống kệ sách chạy dọc tường lưu trữ hàng trăm đầu sách thiếu nhi phong phú, được sắp xếp ngăn nắp và vừa tầm với của các em nhỏ. Chiếc bàn tròn lớn ở giữa là không gian sinh hoạt chung thoải mái, nơi các bé có thể cùng nhau đọc sách, vẽ tranh hay trò chuyện.
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Bên cạnh tủ sách tri thức cùng các lớp học viết, vẽ, luyện đàn, các em còn được hỗ trợ tâm lý để xua tan sợ hãi. Mô hình này biến căn phòng bệnh ngột ngạt thành mái trường thu nhỏ ấm áp, mang lại điểm tựa tinh thần vững chắc cho cả bệnh nhi lẫn phụ huynh. Nhờ đó, chất lượng sống và niềm vui của các em trong suốt quá trình điều trị được nâng cao đáng kể.
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Không gian đọc sách kết hợp tham vấn tâm lý là điểm tựa toàn diện, giúp các bệnh nhi giữ vững thói quen học tập và không bị bỏ lại phía sau.
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Ánh mắt rạng rỡ cùng tiếng vỗ tay đầy háo hức của các em nhỏ trong ngày ra mắt phòng đọc sách khiến bầu không khí thêm phần ấm áp. Sự hào hứng khi được tiếp cận không gian học tập, đọc sách mới chính là nguồn động lực lớn lao cho các bác sĩ và tình nguyện viên.
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Bé Gia Bảo (9 tuổi) của lớp học "Hoa Hướng Dương" đặc biệt yêu thích góc tủ sách với những cuốn truyện tranh nhiều hình ảnh. Dù mới đang làm quen với con chữ, Gia Bảo vẫn say sưa khám phá từng trang sách rực rỡ sắc màu. Em đọc truyện tranh, xem sách Địa lý, tò mò về cảnh quan xinh đẹp trên khắp thế giới được in trong sách. Tủ sách trở thành động lực lớn khiến cậu bé luôn háo hức đòi mẹ đưa đến lớp mỗi ngày.
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Hàng trăm cuốn truyện tranh, sách giáo khoa và đồ chơi trí tuệ được bày trí vừa tầm với, giúp các bệnh nhi dễ dàng lựa chọn trong giờ giải lao.
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Ở tuổi 72, cô Nguyễn Thị Kim Xoàn vẫn bền bỉ vượt khoảng 20 km mỗi ngày để đồng hành cùng lớp học tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM suốt 12 năm qua. Với cô, các học trò đặc biệt nơi đây cần nhiều hơn những bài học trên sách vở, sự dịu dàng và tình thương chính là điều giúp các em luôn thấy vui vẻ.
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Trên các ô kệ gỗ của phòng đọc sách, nhiều món đồ chơi, mô hình nhân vật hoạt hình cùng vô số vòng tay hạt bệt rực rỡ sắc màu được sắp xếp ngộ nghĩnh. Mỗi món đồ xinh xắn đều do chính tay các em nhỏ tự làm hoặc được gửi tặng, mang đến sự sinh động cho căn phòng.
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Cô bé An Nhiên (9 tuổi, ngồi bên trái) đã điều trị tại Bệnh viện từ năm 4 tuổi tỏ ra thích thú với cuốn sách mới. Những trang sách có tranh sinh động, truyện cổ tích về nàng tiên cá hay bộ truyện trinh thám Conan luôn có sức hút đặc biệt với em. Mỗi cuốn sách mở ra là một niềm vui nho nhỏ tiếp thêm năng lượng tích cực cho cô học trò lớp 4.
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