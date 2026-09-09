'Thủ phạm' âm thầm khiến đường ruột hỗn loạn

Sự mất cân bằng giữa lợi khuẩn và hại khuẩn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu chúng ta vô tình dung dưỡng cho các "thủ phạm" giấu mặt.

Theo bác sĩ Bruce Fife, tác giả cuốn sách "Lợi ích sức khỏe từ dừa", trong môi trường đường ruột luôn tồn tại một cuộc chiến ngầm giữa lợi khuẩn và các vi sinh vật gây hại (như nấm Candida).

Khi lợi khuẩn phát triển khỏe mạnh, chúng sẽ tạo thành hàng rào bảo vệ, ngăn không cho mầm bệnh phát tác. Ngược lại, khi môi trường này bị xáo trộn, hệ tiêu hóa và sức khỏe toàn thân sẽ ngay lập tức lên tiếng.

'Thủ phạm' hàng đầu

Yếu tố trực tiếp và thường xuyên nhất gây xáo trộn hệ vi sinh đường ruột chính là chế độ ăn uống hàng ngày. Tùy thuộc vào thực phẩm bạn nạp vào, bạn đang "nuôi" lợi khuẩn hay đang "tiếp tay" cho hại khuẩn.

Thực phẩm dung dưỡng vi khuẩn có hại: Các loại carbohydrate đơn giản như đồ ngọt, bánh quy, kẹo, bánh mì trắng, nước ngọt... là thức ăn yêu thích của nấm Candida và vi khuẩn gây bệnh. Tiêu thụ quá nhiều nhóm thực phẩm này sẽ giúp hại khuẩn bùng phát, lấn áp lợi khuẩn.

Các loại carbohydrate đơn giản như đồ ngọt, bánh quy, kẹo, bánh mì trắng, nước ngọt... là thức ăn yêu thích của nấm Candida và vi khuẩn gây bệnh. Tiêu thụ quá nhiều nhóm thực phẩm này sẽ giúp hại khuẩn bùng phát, lấn áp lợi khuẩn. Thực phẩm nuôi dưỡng lợi khuẩn: Lợi khuẩn "thích" chất xơ từ rau củ, ngũ cốc nguyên cám, các cây họ đậu và dừa. Đây cũng chính là nhóm thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị cho sức khỏe tổng thể.

Thuốc kháng sinh và steroid: 'Cú đòn' gián tiếp

Bên cạnh chế độ ăn, việc sử dụng một số loại thuốc - đặc biệt là kháng sinh và steroid (như cortisone, prednisone, thuốc tránh thai) - cũng là nguyên nhân khiến hệ vi sinh rơi vào khủng hoảng.

Kháng sinh có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn nhưng không thể phân biệt đâu là lợi khuẩn, đâu là hại khuẩn. Khi lợi khuẩn bị tiêu diệt hàng loạt, các loại nấm men như Candida (vốn không bị ảnh hưởng bởi kháng sinh) sẽ có cơ hội chiếm lĩnh không gian và phát triển quá mức.

Sự mất cân bằng này đôi khi không bộc phát ngay mà diễn tiến âm thầm qua các triệu chứng như nấm da, viêm nhiễm nấm men âm đạo, hoặc làm suy giảm chức năng tiêu hóa lâu dài.

Tái lập trật tự đường ruột từ thiên nhiên

Để thiết lập lại sự cân bằng cho hệ tiêu hóa, nguyên tắc cốt lõi là cắt nguồn thức ăn của hại khuẩn và tích cực phục hồi lực lượng lợi khuẩn.

Trong cuốn "Lợi ích sức khỏe từ dừa", bác sĩ Bruce Fife chỉ ra rằng cùi dừa rất giàu chất xơ, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn phát triển. Đặc biệt, các axit béo chuỗi trung bình (MCFA) có trong dầu dừa có khả năng tiêu diệt nấm Candida và vi sinh vật gây bệnh nhưng lại không làm hại đến lợi khuẩn. Bên cạnh đó, MCFA còn cung cấp năng lượng cho các tế bào thành ruột, hỗ trợ phục hồi các tổn thương ở niêm mạc ruột.

Việc kết hợp chế độ ăn giàu chất xơ, bổ sung thực phẩm lên men chứa probiotic (như sữa chua, kefir, dừa lên men) và sử dụng hợp lý các sản phẩm từ dừa được xem là giải pháp tự nhiên hiệu quả giúp duy trì một đường ruột khỏe mạnh.