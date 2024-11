Cổ động viên Porto nổi giận

Trận thua 1-2 trước Moreirense khiến cổ động viên Porto phẫn nộ. Nhiều người hâm mộ tập trung bên ngoài sân Dragao để bày tỏ sự bất mãn. CĐV Porto không ngừng hô vang những câu như “Những kẻ tồi tệ đang chơi bóng” hay “Porto là của chúng tôi”.

Chủ tịch Andre Villas-Boas của Porto xuất hiện để xoa dịu tình hình trước đám đông đang tức giận. Tuy nhiên, cựu HLV Chelsea khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng. Ông Villas-Boas bị CĐV chỉ trích là "kẻ phản bội" và phải rời đi giữa chừng.

Không chỉ Villas-Boas mà cả HLV trưởng Vitor Bruno cũng trở thành mục tiêu chỉ trích. Bộ phận CĐV đồng loạt yêu cầu bộ đôi này từ chức sau kết quả bết bát.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, HLV Vitor Bruno thừa nhận: “Đây là thời điểm mà chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không tránh né, mà sẽ đối diện với mọi người. Dù mọi chuyện không suôn sẻ, chúng tôi vẫn phải tiến về phía trước. Một mục tiêu ở mùa này đã chấm dứt, nhưng chúng tôi còn những mục tiêu khác để hướng tới".

Bộ đôi cầu thủ Pepe và Samu Aghehowa của Porto bật khóc khi chịu thất bại trước Moreirense. HLV Bruno cho biết: “Tôi hiểu nỗi đau của những cầu thủ đã nỗ lực ở trận vừa qua. Họ không phải là người có lỗi mà là tôi. Chúng tôi cần xem lại trận đấu một cách nghiêm túc để tìm ra điều cần phải cải thiện. Mọi thứ tại Porto đều rất khắt khe".

Porto đang trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Ở giải quốc nội, CLB này xếp nhì bảng và kém Sporting CP 6 điểm. Ngày 29/11, Porto sẽ làm khách trên sân của Anderlecht tại lượt trận 5 Europa League. Ở giải này, Porto mới thắng 1 lần sau 4 trận, xếp thứ 22 trên bảng xếp hạng. Đây vẫn là vị trí có suất đi tiếp vào vòng trong.

AS cho biết HLV Bruno vẫn được trao thêm cơ hội tại Porto. Chiến lược gia này được Chủ tịch Villas-Boas lựa chọn thay Sergio Conceicao hồi tháng 6.

