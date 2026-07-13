Cô dâu Thái: 'Quyết định đúng đắn nhất là sang Việt Nam chụp ảnh cưới'

Từ Bảo tàng TP.HCM, chợ Phùng Hưng đến con phố ở quận 5 cũ, cặp đôi Thái Lan biến ngày chụp cưới thành hành trình khám phá những lát cắt giàu cảm xúc của thành phố.

Chợ Tân Bình cũ là điểm cặp đôi Thái Lan yêu thích nhất trong set chụp.

Mint, nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng người Thái Lan, chủ tài khoản @burntdumplingg, vừa chia sẻ loạt ảnh cùng video ghi lại hành trình sang TP.HCM chụp ảnh cưới cùng bạn đời.

"Quyết định sang Việt Nam chụp ảnh cưới đúng đắn nhất. Thích mê luôn, ê-kíp làm quá đỉnh, chỉn chu hết mức", cô bày tỏ sau khi nhận thành phẩm.

Buổi chụp diễn ra ngày 12/6, kéo dài khoảng 7 giờ với ba concept mang màu sắc khác nhau. Theo Mint, gói dịch vụ cô lựa chọn có giá hơn 10.000 baht (khoảng 8 triệu đồng), đã bao gồm trang phục, trang điểm, làm tóc và chụp ảnh tại nhiều địa điểm.

Điều khiến cô bất ngờ hơn cả là số lượng và chất lượng thành phẩm. Sau buổi chụp, cặp đôi nhận về hơn 1.000 bức ảnh. Mint đánh giá mức giá khá rẻ so với những gì được trải nghiệm, từ khâu chuẩn bị, di chuyển đến cách ê-kíp xây dựng từng concept.

Không chỉ dành lời khen cho bộ ảnh, Mint còn chủ động giới thiệu dịch vụ này tới những người theo dõi, đồng thời gợi ý TP.HCM cho các cặp đôi đang cân nhắc chụp ảnh cưới ở nước ngoài.

Nhịp sống Sài Gòn xưa hiện lên trong từng khung hình cưới của cặp đôi người Thái.

Bối cảnh đầu tiên là Bảo tàng TP.HCM. Kiến trúc cổ điển, hành lang dài cùng những ô cửa lớn tạo không gian sang trọng, phù hợp với trang phục cưới thanh lịch của cặp đôi. Mint cho biết đây là địa điểm chụp ảnh cưới khá nổi tiếng. Khi hai người có mặt, khoảng 10 cặp cô dâu, chú rể khác cũng đang thực hiện bộ ảnh.

"Nơi này đẹp xuất sắc. Nhạc vừa vang lên là cảm xúc cũng đến ngay", cô chia sẻ trong video hậu trường.

Sau khi hoàn thành concept đầu tiên, ê-kíp nhanh chóng thay đổi kiểu tóc, lối trang điểm và trang phục cho cô dâu trước khi tiếp tục đến bối cảnh khác.

Tại chợ Phùng Hưng, cặp đôi thực hiện bộ ảnh theo phong cách retro. Những gian hàng, biển hiệu cũ cùng không khí đời thường tạo nên màu sắc hoài niệm, gợi nhớ nhịp sống Sài Gòn xưa.

Mint cho biết cô gặp khoảng 10 đôi cũng đang chụp ảnh cưới tại Bảo tàng TP.HCM.

Đây cũng là concept khiến Mint hào hứng nhất. Cô đặc biệt yêu thích cách phối trang phục, màu ảnh vintage và cảm giác tự nhiên trong từng khung hình.

Concept cuối được thực hiện vào khoảng 17h trên một con đường ở khu vực quận 5 cũ. Điểm nhấn là chiếc xe cổ màu hồng được chuẩn bị từ trước, mang lại vẻ trẻ trung, vui nhộn và lãng mạn. Buổi chụp khép lại bằng khoảnh khắc cặp đôi trao nhau nụ hôn bên chiếc xe nổi bật giữa phố.

Không chỉ ấn tượng với thành phẩm, cô dâu người Thái Lan còn dành nhiều lời khen cho cách làm việc của ê-kíp Việt Nam.

"Mọi người rất thân thiện, chăm sóc chu đáo, tạo cảm giác như đang đi chụp ảnh cùng bạn bè. Buổi chụp vui không tưởng, thực sự là một hành trình hạnh phúc và đáng nhớ", Mint nói.

Sau buổi chụp, Mint và bạn đời ở lại TP.HCM khoảng 4 ngày để tham quan, thưởng thức ẩm thực và khám phá đời sống địa phương. Trong quá trình chuẩn bị chuyến đi, họ thường xuyên hỏi ê-kíp về các quán ăn, địa điểm vui chơi và những trải nghiệm đặc trưng của thành phố.

Với cặp đôi người Thái Lan, chuyến trở lại Việt Nam vì thế không chỉ mang về một bộ ảnh cưới ưng ý, mà còn nối dài những kỷ niệm đẹp tại nơi họ từng nhiều lần ghé thăm.

Sau khi chụp xong bộ ảnh cưới, cặp đôi Thái Lan ở lại TP.HCM khoảng 4 ngày để du lịch, nghỉ dưỡng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Ngô Thị An Duy, đại diện đơn vị thực hiện bộ ảnh, cho biết cặp đôi biết đến studio qua Instagram và TikTok.

Trước đó, cả hai đã nhiều lần du lịch Việt Nam và dành nhiều tình cảm cho cảnh quan, văn hóa cũng như con người nơi đây. Khi lên kế hoạch chụp ảnh cưới, họ quyết định quay lại TP.HCM để thực hiện một bộ ảnh đặc biệt.

"Cặp đôi rất yêu thích phong cách retro, cũng là một trong những phong cách đặc trưng của chúng tôi. Đây là lý do quan trọng khiến hai bạn lựa chọn đồng hành cùng ê-kíp", An Duy cho biết.

Trước ngày chụp, đôi uyên ương đã xem nhiều bộ ảnh của studio trên mạng xã hội. Họ đặc biệt ấn tượng với cách chụp tự nhiên, chú trọng cảm xúc và kể câu chuyện qua từng khung hình. Do tin tưởng vào sự sáng tạo của ê-kíp, hai người không đưa ra quá nhiều yêu cầu cụ thể về địa điểm, trang phục hay cách tạo dáng, mà để đơn vị chụp ảnh tư vấn và xây dựng ý tưởng.

Sự chỉn chu, tỉ mỉ của ê-kíp cùng bối cảnh tuyệt đẹp khiến nhà sáng tạo nội dung người Thái không ngừng cảm thán, liên tục khoe trên trang cá nhân.

Buổi chụp có ba thành viên tham gia, gồm một nhiếp ảnh gia, một trợ lý và một chuyên viên trang điểm. Vì phải thực hiện nhiều concept trong cùng ngày, lịch trình, trang phục và thời gian di chuyển giữa các địa điểm được thống nhất kỹ từ trước.

Dù đến từ hai quốc gia, cô dâu, chú rể và ê-kíp không gặp nhiều trở ngại trong quá trình làm việc. Hai bên chủ yếu trao đổi bằng tiếng Anh, còn lịch trình đã được chuẩn bị chi tiết từ trước.